Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:38

  Frant написав:
  akurt написав:Зранку - приємна новина

  BIGor написав:Це реально хороші новини,

  airmax78 написав:Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився.

Я тут людина нова, немісцева. Розтовкмачте мені - той товарижч в USA - він вам всім родич, друг, брат, сват?

Всі українці - побратими та посестри. Особливо ті, хто зараз за кордоном. Особливо тим хто зараз в Україні. Тому як можна не радіти черговій зеленій карті на отримання якої пішло 3.5 роки? 3.5 роки тому ці українці прийняли найсміливіше рішення в своєму житті - залишитись в США. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - здобули! Незламні! Акурт, будь-ласка, більше таких історій - вони надихають.
airmax78
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:05

Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:13

  Бетон написав:Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?

А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,
І океан.
Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:17

  Бетон написав:Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?

Ніякого, бо ти все одно не поїдеш. Нагадати як ти їхав до Польщі?))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:20

Hotab написав:
  Бетон написав:Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?

А в Мозамбіку зараз манго як мʼяч і по 10 грн ..,
І океан.
Глянь Pemba, Mozambique. Фоточки пляжів. І 25 річні дівчатка модельної зовнішньої пищать по тобі , якщо ти прощаючись даси пару десятків баксів.
на Занзібарі був?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:29

  airmax78 написав:Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.

Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!

Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!
3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний?
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:39

Ну вам не потрібні ніякі зелені картки, а іншим людям - потрібні.
Мені ось не потрібне ДП, я не купую і не заправляють, а іншим людям потрібне ДП - купують і заправляються.

Про Відень хороший допис. Мені сподобався.
На днях зустрів порівняльну таблицю зарплат і цін в Австрії та в Німеччині.
Досить цікаво: в Австрії середня зарплатня МЕНША за 3000€, а в Німеччині більша за 3000€.
Але саме цікаве, що всі ціни практично на все в Австрії відповідно (!!!) нижчі.
Оце було цікаво.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:42

  akurt написав:
  airmax78 написав:Ви дочекались таки на забиті дошками вікна.

Мешканець Відня написав. Це вам не аби що!

Слава Богу, вседержителю милосердному! Краще й не скажеш. Ніби камень з душі звалився. Як же ми всі ці 3.5 роки переймалися цією історією. Але справедливість є - за неї варто боротися. Все буде Віденщина!
3.5 роки тому цей українець прийняв найсміливіше рішення в своєму житті - втекти і залишитись в Австрії. І ось - будь-ласка - незважаючи на всі вади, Трампа, ICE - щось здобув незламний?

Відень - це наша стара українська метрополія, в якій найбільш щаслива та свідома частина України розвивалась та квітла. Саме тому українці відчувають себе у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери чи водійські посвідчення. І до чого тут Трамп та ICE? І що мені тут здобувати? І про яку втечу розмова? Я ж був в Києві в червні минулого року. Як можна втекти, повернутись а потім знову втекти?
airmax78
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:48

А я ж для приколу скопіював ваш власний текст.
Тому і Трамп.
А Трамп зараз для всіх «до чого»…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:48

Re: Еміграція, заробітчанство

Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло: https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Austria
airmax78
 
