Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:22

  rjkz написав:Как-же, как-же.
Помню.
Вы кажется к чему-то себя готовили, в спортзал ходили, вес сбрасывали.
Может даже броник примеряли перед зеркалом?
Геройски вернулись в Украину. Я уж готовился увидеть фотку автомата с выцарапанным airmax78 (как наш геройский Долярчик выложил). Не, не увидел.
Небось пошли в ТЦК и ...не взяли? Сказали что в Вене вы нужнее Родине?
ШтЫрлиц вы наш. Мы вами гордимся неописяемо. Когда возвращались в Вену, вы как, на коровьих копытах контрольную полосу переходили? Или как в прошлый раз - на парашюте прыгали?
Извините, не могу писать, все плывет перед глазами, это слезы умиления и гордости за вас. Берегите себя. На рожон не лезьте. Хотя, я знаю, вы меня не послушаете, герой вы наш. Да прибудет с вами Сила!

Це про кого ви? Часом, не про такого інженера-будівельника Миколая, який активно топив за зелених квартальщиків і їх "слуг", а потім втік за океан, залишивши в Києві чотири квартири?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 13 бер, 2026 09:26, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:24

  BIGor написав:
  Frant написав:В перспективі - експропріація нерухомості

Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже :mrgreen: Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.

Ти приїзжай в Київ, поговоримо тут. Разом з іншими ухилянтами можеш приїхати. Зустрінемо прямо на вокзалі, не турбуйся. :roll:
І воювати не хочуть, і в оборонці впахувати за копійки не бажають, і нерухомість не планують віддавати тим, хто її обороняє. :mrgreen:

Зато беглецы-ухилянты в сталинизме обвиняют тех, кто остался и хоть что то делает для этой страны :!: Говнюки:lol:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 13 бер, 2026 09:40, всього редагувалось 3 разів.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:27

брати слов"яни

  airmax78 написав:Просто подивиться на це і вам все стане зрозуміло: https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_Austria

це наші брати слов"яни, тільки трохи західні
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:29

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:До речі схоже що почали українські права блокувати

А що не можна поміняти ті права за 4 роки на місцеві? Це хіба так тяжко? В Польщі йдеш в місцеву адміністрацію, платиш 100 зл, через місяць-два нові права готові.

Не везде. В Испании я тоже менял без проблем за 20евро. А вот в Германии я так понял надо заново сдавать. Тоесть если ты только приехал в 2024 или 2025, то не факт что у тебя достаточный уровень языка для сдачи экзамена. Даже если ты в Украине 10 лет водил, без языка этого будет недостаточно чтобы сдать ту же теорию.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 09:30

  Frant написав:
  BIGor написав:
  Frant написав:В перспективі - експропріація нерухомості

Ну ти свій чорний рот роззявив на чуже :mrgreen: Я думав комуністів вже давно перебили, ні - вони ще існують на місцевих форумах.

Ти приїзжай в Київ, поговоримо тут. Разом з іншими ухилянтами можеш приїхати. Зустрінемо прямо на вокзалі, не турбуйся. :roll:
І воювати не хочуть, і в оборонці впахувати за копійки не бажають, і нерухомість не планують віддавати тим, хто її обороняє. :mrgreen:
Зато в сталинизме обвиняют тех, хто хоть что то делает для этой страны :!: :lol:

Тебе поплавило старигане. В Києві мені нічого робити - ні роботи, ні житла, ні перспектив. А від тебе чекаємо коли ти віддаш всі свої лишні "хрущівки" військовослужбовцям ЗСУ, покажи своїм прикладом.
