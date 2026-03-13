Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 бер, 2026 13:22
BIGor написав: airmax78 написав: airmax78 написав:
Але це нічого не міняє - я тут абсолютно чужий і людина другого сорту
Я провів місяць в Києві та Одесі в червні минулого року. Ну це важко. Жити на 22 поверсі і кожної ночі підриватись та йти в хол перечікувати тривогу. А вранці - на роботу... Важко. І це тоді ще не було проблем з електроенергією.
Може пожаліти ще Вас? Живете своє найкраще життя, маєте можливості які є тільки у 0,01%, жодним чином не дотичні до війни та ще ниєте?
Припиніть щось за мене домислювати. Що за ідіотська звичка? Кому і на що я скаржуся? В Києві/Україні зараз нормально жити неможливо. Це що - скарга? Чи це просто констатація факту? Те що емігранти ніколи не будуть сприйматися як місцеві - це скарга? Це об'єктивна реальність. До речі, ви ж в Польші живете? То кому як не вам це знати? Але якщо хочете себе обманювати - будь-ласка.
airmax78
Повідомлень: 43029
З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5363 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:03
Ви реально ниєте. А мені в Польщі нормально, напевно через те що нема такої великої корони як у Вас.
BIGor
Повідомлень: 10538
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 1916 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 14:45
Це називається не корона а сходинка на якій ви знаходитесь в піраміді маслова. Ті хто був ніким в Україні і стояв на першій сходинці ледь зводячи кінці з кінцями - у 99% випадків в повному захваті від свого нового життя за кордоном. Особливо якщо пощастило вимутити у добрих європейців якесь пристойне житло та сісти на соціал в X разів більший ніж була зп в Україні. Але чим людина стояла вищє в цій піраміді - тим більш тверезо вона дивиться на своє місце в закордонні. І це не про скарги - це про об'єктивність.
airmax78
Повідомлень: 43029
З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5363 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 16:26
slonomag
У Німеччині автовласники, які змінили/не набули статус тимчасового захисту повинні отримати автоправа заново. Теорія+іспит. Теорію можна знайти українською, іспит завжди німецькою. Ціна залежить від автошколи. Орієнтовно 900-1200 євро, плюс-мінус.
xaos_3
Повідомлень: 94
З нами з: 11.12.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 10 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 17:20
трагедія це ставати чужим для власних доньок.
Я носив їх на руках з народження. ще пам'ятаю, як вони засинали у мене на плечі.
А тепер для них я просто зображення в телефоні.
Я не бачив їх півтора року.
Півтора року я не можу їх обійняти. Не можу взяти за руку.
Ловлю себе на тому, що намагаюся згадати, як це — тримати в своїй руці дитячу долоньку
І жодній людині в цій країні до цього немає діла.
Жодній.
Не лякають російські ракети, лякає байдужість і легкість, з якою одні руйнують мільйони життів інших, а самі живуть найкраще життя
Бетон
Повідомлень: 6095
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 223 раз.
- Подякували: 520 раз.
