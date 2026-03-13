Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:47

  M-Audio написав:
  Water написав:
  airmax78 написав:у Відні як вдома. І їм тут не потрібні ані зелені картки, ані навіть австрійськи номери

Якщо постійно проживаєш,
На тимчасовому захисті жеж.

І шо? Він постійно проживає де?
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:49

  xaos_3 написав:slonomag
У Німеччині автовласники, які змінили/не набули статус тимчасового захисту повинні отримати автоправа заново. Теорія+іспит. Теорію можна знайти українською, іспит завжди німецькою. Ціна залежить від автошколи. Орієнтовно 900-1200 євро, плюс-мінус.

О, є одна знайома, яка пройшла цей шлях. Каже, що це дійсно складно.
І ще є один знайомий, який не міняє параграф саме щоб не втратити право користуватись українським посвідченням водія, ну і ще щоб медичну страховку не платити.
Досить цікава ситуація, до речі. Каже, що поки на 24 параграфі, ніхто його не може змусити платити за медичну страховку. Відповідно, в нього її немає, якщо треба до лікаря, то за готівку. Але це все одно дешевше, ніж платити страховку. А якщо перейти на якийсь інший вид дозволу, то за законом доведеться страхуватись.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 20:57

Питання складне філософське. З одного боку, якщо більше півроку жити, то це вже вважається постійним проживанням. А з іншого, тимчасовий захист, він же на те й тимчасовий, що тимчасовий. А постійно проживає людина - в Україні. Ніхто не заборонить так вважати.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:00

В ЧГ втратити ВНЖ (отримане по майже всім пунктам, крім здається «директор хвірми») можна за просто відсутність 30+ днів в році. Отримати повторно можна, але ж для ПМЖ треба 5 років безперервно ВНЖ))
Коротше мені точно поки що нічого не світить))
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Податкова таких філософів полюбляє.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:04

Ясно. Філософствовать то можна до безкінечності, але вій йде до "оргАну" та каже шо він живе тут, в Україні він жить не може тому-що... на підставі цього йому дали тимчасовий захист. А там вже по в`їздам/виїздам будуть дивитись де він насправді живе. Якщо в Україні- статус знімуть, якщо в Австрії, то відповідно виконуйте шо вимагають. Трішечки тут, трішечки там це поки не піймали.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:09

  Water написав:якщо в Австрії, то відповідно виконуйте шо вимагають.
Так він же й написав майже відкрито, що не вимагають.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:16

Тануда... Зміни посвідчення водія не вимагають, чого не скажеш за авто.
UPD: Схоже він раз на рік на митниці відмітив шо виїхав та в`їхав взад.
https://www.oeamtc.at/news/wichtige-inf ... Sie%20hier.
Востаннє редагувалось Water в П'ят 13 бер, 2026 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:20

Чуєш, а ти в темі на рахунок єврозони? Вони (окремі члени) все одно вимагають перереєстрації авто, купленого в іншій країні ЄС? Чи вони юзають авто різних країн без меж?
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2026 21:30

Припустимо ти купив авто в Іспанії, а живеш де, припустимо у Польщі, то іспанці тобі видадуть шо? Тимчасові номери, з якими ти приїдеш до Польщі та поставиш на облік, повернувши ПДВ Іспанії, сплативши митні платежі в Польщі та польський ПДВ.
