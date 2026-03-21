Бо я можу багато розповісти де у ЄС взять їжу або зовсім безкоштовно, або практично безкоштовно. Мені особисто це не дуже цікаво, гадаю там теж не дуже це когось цікавить, бо там бабуся приїхала у супермаркет на Порші, набрала продуктів на штуку ойро. А цих блох комусь буде цікво читать, крім одного персонажа?Бо я можу багато розповісти де у ЄС взять їжу або зовсім безкоштовно, або практично безкоштовно. Мені особисто це не дуже цікаво, гадаю там теж не дуже це когось цікавить, бо там бабуся приїхала у супермаркет на Порші, набрала продуктів на штуку ойро. Water Повідомлень: 4077 З нами з: 06.03.12 Подякував: 70 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 17:39 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго. Розраховує, що продасть, якщо що. Але походу, поки що, за рік з тіла кредиту 2500 баксів тільки виплатив. В розмові по телефону в попередній серії з клієнтом він сказав назву свого містечка Стрімвуд. Глянув по гугломапі-майже 50 км до центру Чікаго.



Каукуулятором умеют пользоваться не только лишь все. Это приколы аннуитета.А самое веселое начнется, когда он узнает что быстро не продаст, что цены сейчас снижаются практически по всем штатам, что продать - это дофига денег по расходам. И вся эта авантюра вытянет из него несколько десятков куе только на расходах, связанных с куплей и продажей.Каукуулятором умеют пользоваться не только лишь все.

Он упрмянул что платежи по кредиту, налог на недвигу и страховка обходятся ему двушку баксов. Если бы он не купил дом, ему бы пришлось оплачивать аренду. Не думаю, что она сильно дешевле ему оюбходиоась бы.

Хотя пацан хитрожопый. Показывал, что когда попупал дом, денег на счету было 0.Типа покупал со сбережений.

Может у него мама в Украине голова районной МСЕК?! 😏 Ок.Он упрмянул что платежи по кредиту, налог на недвигу и страховка обходятся ему двушку баксов. Если бы он не купил дом, ему бы пришлось оплачивать аренду. Не думаю, что она сильно дешевле ему оюбходиоась бы.Хотя пацан хитрожопый. Показывал, что когда попупал дом, денег на счету было 0.Типа покупал со сбережений.Может у него мама в Украине голова районной МСЕК?! 😏



При самом плохом сценарии у него не будет не только дома, но и еще и долги и бан на въезд в США. Если у него что-то где-то в мире найдут, то это будет конфисковано, если банк захочет заморачиваться этим. Могут долг продать коллекторам и те уже точно заморочатся. Я им не интересуюсь, но могу из цифр сделать заключения.Если брал с нулем даунпеймента, то это ФЭЙЧЭЙ. Мортгдж для бедных и без кредит скор.Он очень не выгоден. Там надо еще платить 200 долларов страховки в месяц. То есть, он платит по кредиту 1800 долларов.При нынешней ситуации на рынке недвиги, это говорит, что такой дом стоит в аренде примерно 1100-1200. Это какая-то ж)па мира.И очень дешевый дом.Я спросил ЖПТ и он определил, что этот дом стоит около 270 куе.При цене среднего дома в США в 420 куе.ЖПТ считает, что аренда такого дома примерно 1100-1500 в месяц.При покупке кроме платежей банку платятся еще страховка (во Флориде она можжет превышать мортгидж ) ну и содержание дома тоже стоит несколько сотен в месяц не считая крупных ремонтов.Он сделал финансовую ошибку. Оченьь большую.И огромную стратегическую - он не имееет статуса в США. МОжет быть депортирован и потом не сможет въезжать. Дом может не смочь/не успеть продать. Долг будет расти, дом будет конфискован, но на нем могут остаться долги.Он - идиот.При самом плохом сценарии у него не будет не только дома, но и еще и долги и бан на въезд в США. Если у него что-то где-то в мире найдут, то это будет конфисковано, если банк захочет заморачиваться этим. Могут долг продать коллекторам и те уже точно заморочатся. rjkz

Повідомлень: 18346 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8870 раз. Подякували: 5625 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 бер, 2026 18:05 anduzenko написав: akurt написав: - в Європі о 19-30 ніхто не ходить «в магазин купити продукти». Хоча б тому, що магазини працюють до 19:30. У абсолютно переважній кількості випадків закупи роблять один раз на тиждень, а щодня ЗРАНКУ додатково купують булочку/круасан з пекарні гаряченьку. - в Європі о 19-30не ходить «в магазин купити продукти». Хоча б тому, що магазини працюють до 19:30. У абсолютно переважній кількості випадків закупи роблять один раз на тиждень, а щодня ЗРАНКУ додатково купують булочку/круасан з пекарні гаряченьку.

Все живут за "железным занавесом" и только смельчак акурт вырвался из лап догоняющих его по пятам кгбшников и теперь через "вражьи голоса" рассказывает какая на вкус жвачка в свободном мире. rjkz

Начальник приказал! (с) Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 бер, 2026 18:17, всього редагувалось 1 раз. akurt

Навіть можна незнайомих українців із Чикаго називати ідіотоми тільки тому, що вони купили собі житло в США, а він не купив. Насмішив.Забув мабуть, яке він висловлював свою авторитетну думку про Канаду, в якій НІКОЛИ в житті не бував.Як висловлював свою авторитетну думку про те, хто обов"язково стане президентом Туреччини -В Туреччині ніколи не був і вже ніколи не буде.Але свої 5 копійок розмістив на цьому форумі.Забув як висловалював свою авторитетну думку про те, хто буде обраний президентом Аргетини - де ніколи в житті не бував.От же ж біда...Забув як писав повну маячню про те, що ціни на нерухомість в США просіли на 10% - не вгадав. Не відповідає дійсності.Прозорливий як циганка-гадалка на залізничному вокзалі в Жмерінці.Все бачить на дололні:Коли ведеш ізольований від суспільства спосіб життя - то легко можна помилятися майже в усіх без виключення питаннях.Навіть можна незнайомих українців із Чикаго називати ідіотоми тільки тому, що вони купили собі житло в США, а він не купив. Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 бер, 2026 18:15, всього редагувалось 1 раз. akurt

И при самом плохом для него раскладе он все равно будет в плюсе. Если это действительно Streamwood IL, то всё не так плохо.Это 35-40 миль от Иллинойса - очень немного по их меркам.Хатынка этого юного проходимца сейчас оценивается в 345 000 долл.Теоретически, живя год в собачьем дерьме, а потом в ремонте, он заработал 100 тыс.И при самом плохом для него раскладе он все равно будет в плюсе.



Поэтому тут концы с концами не сходятся. Не будет в плюсе при самом хреновом раскладе.Не знаю подробностей, но в районе Чикаго есть очень немного безопасных локаций и цены там такие что НЙ отдыхает. Именно из-за дефицита безопасных локаций.Жаль, что на рилэстейтских сайтах уббрали уже давно крайм ренк.Можно было-бы посмотреть.Я когда-то давно ненадолго заинтересовался Чикаогой, но лишь наткнувшись на уровень крайма, сразу попустило.Заработать 100 куе на флиппе не так сложно.Сложно другое - взять мортгидж, под дом под флипп.Те, кто берет заемы под такие объекты, берут хард мани под 10+% в месяц!!!!Поэтому тут концы с концами не сходятся. rjkz

Если это действительно Streamwood IL, то всё не так плохо.Это 35-40 миль от Иллинойса - очень немного по их меркам.Хатынка этого юного проходимцаТеоретически, живя год в собачьем дерьме, а потом в ремонте, он заработал 100 тыс.



https://www.youtube.com/shorts/Z5O2ZGcuLAA Ну, як відомо, одиннам тут все розказує, що тільки дУрні купують у власність квартири.Тут я, по-перше, погоджуюсь. Я дурень - бо ніколи не жив в орендованому, а завжди купував. Своє та для себе.А, по-друге - виходить об’єктивно, що всі/майже всі дописувачі форуму - повні довбури, бо гадаю що 99% мешкаютьЖах. Збоченці!По-третє, і це дуже важливо: сам він колись у Києвінерухомість у власність, а не жив в орендованому.Але часи змінилися - як і погляди.Так ось про можливість заробити саме 100 000 доларів.Це РЕАЛЬНО.Тут дуже раджу всім подивитися відео від нашого колишнього одесита (!) пана Романа Сидюка - він вже 3 роки мешкає в США і напрочуд активний - вже став ліцензованим (!) рієлтором.Починав з купівлі для себе в іпотеку дешевенького будинка - аби було десь жити - а через рік не тільки за його проєктом побудовано величезний будинок "з нуля" ДЛЯ СЕБЕ, але й він створив ціле ОСББ з українців -Тепер він розкриває нову сторінку своєї діяльності: спроба заробити швидко та відносно легко саме- він саме таку цифру називає.Він звернув увагу на продаж з аукціону банками будинків, за які люди не змогли виплачувати іпотеку.РЕАЛЬНІ історії.Перша спроба - аукціон з 6-ти будинків - для нього закінчилася з к.к.д.=0, бо він не готовий був вклади гроші в сумі більше за 30 000 доларів.А ставки на аукціонах починалися - не повірите - з цифри в 500 (п’ятсот) доларів. Потім 1500, потім 2 500...Правда в кінці торгів вигравали ставки вже в 140 000 доларів за житловий будинок ціною орієнтовно в 340 000 доларів.Всім, хто цікавиться іпотекою, дуже дуже рекомендую: Востаннє редагувалось akurt в Суб 21 бер, 2026 18:21, всього редагувалось 1 раз. akurt

Когда я только приехал как иммигрант в США и искал свою первую работу, дали мне телефон "нашего украинца" (с).Он мне предложил работу на 13 долларов в час.Я: У меня гринкарта.Он: Меня это не интересует, плачу налом.Я: Я-бы хотел официально, "на чек". И...минималка в НЙ 15 долларов в час.Он: Это очень много.Отключается.Вот такие бывают "наши украинцы"."Мы, гусские, не обманываем дгуг дгуга" (с). rjkz

Для чего? Чтобы вызвать уважение анонимного ника в интернете? Та то была шутка юмора.Мы в месяц тратим только на еду больше, чем все затраты того, кому это было-бы интересно за год.Мы берем от жизни то, что нам надо и что мы хотим, но если оно нам действительно надо и действительно хотим. И при этом оцениваем финансовую сторону.Другое дело, что "нам для счастья" довольно немного надо.Шопаделать. Насильно себя заставлять?Для чего? Чтобы вызвать уважение анонимного ника в интернете? rjkz

