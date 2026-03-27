Це вже максимально “чистий” приклад жорсткої пропагандистської риторики. Тут майже немає аргументів, тільки ярлики + емоційний тиск + дегуманізація.
Frant написав:
" Існує істина, яку нашому, досі незрілому суспільству, чомусь так важко прийняти:
хто проти ТЦК - той є останньою мраззю.
Ми платимо непомірну ціну, щоб стримувати навалу необільшовіків і якщо ти не задяіний у оборонному процесі, або на виробництві зброї та засобів для функціонування сил оборони, то ти кончена і безчесна мразь.
Твоє існування позбавлене сенсу, твоя цінність для суспільства навіть не нульова; ти натурально паразит."
Розберемо чітко 👇
🔴 1. Абсолютний наратив (“чорно-білий світ”)
👉
“хто проти ТЦК — той мразь”
Суть:
немає градацій
немає нюансів
немає права на іншу позицію
👉 тільки:
“правильні”
“вороги”
Це класичний binary framing (або-або без середини)
🔴 2. Дегуманізація (екстремальний рівень)
👉
“мразь”
“паразит”
“існування без сенсу”
Що відбувається:
👉 людину перестають сприймати як людину
Навіщо:
виправдати агресію
прибрати емпатію
створити моральний дозвіл на жорстке ставлення
🔴 3. Моральний абсолютизм
👉
“якщо ти не залучений → ти безчесний”
Маніпуляція:
складна реальність → до одного критерію
ігноруються:
стан здоров’я
обставини
інші форми внеску
👉 формується єдина “правильна” модель поведінки
🔴 4. Колективна вина + примус через сором
👉
“ти нічого не робиш → ти винен”
Ефект:
тиск через почуття провини
спроба змусити “стати правильним”
Це те, що ми вже бачили:
👉 guilt-shaming як інструмент мобілізації
🔴 5. Деградація цінності людини
👉
“твоя цінність навіть не нульова”
Це дуже сильний маркер.
Чому:
👉 це не просто критика поведінки
👉 це заперечення цінності існування людини
🔴 6. Спрощення складної системи
👉
“або ти в оборонці → або ти паразит”
Маніпуляція:
вся економіка, соціум, підтримка → ігноруються
лишається тільки один вимір цінності
🔴 7. Апеляція до страху і загрози
👉
“ми платимо непомірну ціну”
Це правда як факт (війна), але:
як використовується:
👉 щоб:
виправдати радикальні судження
“закрити” дискусію
🔴 8. Делегітимізація інакодумців
👉 будь-яка позиція “проти ТЦК” автоматично:
не просто інша думка
а моральний злочин
🧠 Коротко
Цей текст — це:чорне-біле мислення
повна дегуманізація
колективна вина
моральний шантаж
звуження цінності людини до 1 функції
🔥 НайважливішеЦе вже не просто пропаганда, а:
👉 мова, яка готує ґрунт для соціального насильства
Бо коли:
“людина = паразит”
→ далі дуже легко перейти до:
“з паразитами треба щось робити”
⚖️ Нюанс (дуже важливий)
Тут може бути:
сильна емоція
злість
біль
Але:
👉 форма подачі = класичні радикалізаційні патерни
Якщо коротко:
👉 це вже не просто “пропаганда”, а екстремально токсична спрощена модель світу з дегуманізацією
Наступники Гебельса доволі швидко ростуть, я дуже радий що емігрував.