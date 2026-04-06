RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3245324632473248>
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 17:01

  Хомякоид написав:
  won написав:Ну Пасха (Великдень) у нас через тиждень. Нам ті католики без надобності. Ми православні.

Велика кількість в Україні вірян греко католики.

які теж святкують через тиждень... написали ж вище ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12288
З нами з: 29.09.19
Подякував: 825 раз.
Подякували: 1764 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 17:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:які теж святкують через тиждень... написали ж вище

Закарпатські Грекокатолики сьогодні, на жаль.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6077
З нами з: 29.07.22
Подякував: 941 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 18:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:нарешті хоч хтось висвітлив питання мадярів в Закарпатті. Особливо того, що вони масово емігрують


Подивився. Емігрують сім'ями звідусіль, емігрують хлопців звідусіль, відомо чому.
Голова сільлької ради не говорить українською, то хай бере свій еппл воч і газує на родіну.
І бабушок таких ждунів вистачає, ця бабця говорить угорською, а під покровськом по російською ось і вся різниця. Нічого нового по суті)

Школа угорською мовою, цікаво чи є в угорців є школа українською.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 468
З нами з: 21.11.19
Подякував: 273 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 20:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  BeneFuckTor написав:Емігрують сім'ями звідусіль, емігрують хлопців звідусіль, відомо чому.

Я не знаю українськи поселень з яких би 2/3 населення емігрувало

  BeneFuckTor написав:Школа угорською мовою, цікаво чи є в угорців є школа українською.

в 2023 відкрили першу, зараз 2 є https://www.facebook.com/groups/1039747 ... 1227586261
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 05 кві, 2026 20:41, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6077
З нами з: 29.07.22
Подякував: 941 раз.
Подякували: 652 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 21:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:які теж святкують через тиждень... написали ж вище

Закарпатські Грекокатолики сьогодні, на жаль.


Цікава ситуація, сам сьогодні дізнався.
Закарпатські греко католики в підпорядкуванні напряму Папі в Римі.
Тому святкують Великдень сьогодні.

Всі інші греко католики в підкорядкуванні УГК церкви в Києві де вирішили святкувати разом з православними.

Як на мене треба всім переходити на григоріанський календар і святкувати разом з Європою.

А то Україна святкує разом з москвою сворюючи якби єдиний простір.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3217 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 22:05

  Хомякоид написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:які теж святкують через тиждень... написали ж вище

Закарпатські Грекокатолики сьогодні, на жаль.


Цікава ситуація, сам сьогодні дізнався.
Закарпатські греко католики в підпорядкуванні напряму Папі в Римі.
Тому святкують Великдень сьогодні.

Всі інші греко католики в підкорядкуванні УГК церкви в Києві де вирішили святкувати разом з православними.

Як на мене треба всім переходити на григоріанський календар і святкувати разом з Європою.

А то Україна святкує разом з москвою сворюючи якби єдиний простір.

До чого тут мацква? Також 12 квітня святкують Греція, Ефіопія.
Water
 
Повідомлень: 4112
З нами з: 06.03.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 22:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  Хомякоид написав:Як на мене треба всім переходити на григоріанський календар і святкувати разом з Європою.


Чому це досі не зроблено, окей вечеря на 25те переїхала, і то чи в церкві переїхало? в чому проблема, тцкашніків куча, ну будуть бабки якісь щось бігать, розігнать і забуть про них.

  Дюрі-бачі написав:Я не знаю українськи поселень з яких би 2/3 населення емігрувало

Ну вони знають угорську + паспорт і їдуть куди ближче, а так емігрантів скрізь багато, тільки тут на форумі таких половина. А 5 сел які ні бомбом ні укр а може і рос то у відсотках ролі не відіграють. Я ж так розумію головна проблема що в них є ще укр паспорт і можуть в армію призвать. от як сказала жіночка тікають і нелегально хто як може.
Просто Ви бачете картину в себе. а за 1тис кілометрів те саме. Сім'ями потікали, сім'ями тікають хто куди може. Їдуть за кордон і через ужгород, хоча зараз дуже дорого. В Київ ближче і робота є, і прильотів кожен день немає. Їх місця зараз переселенці займають купують квартири, хатки і трішки наводнили так би мовити місцевість не за 10км від кордону. Але проблема популяції скрізь. Зказали б нам скільки зараз в тому ж харкові живуть, у мобільних операторів то дані є.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 468
З нами з: 21.11.19
Подякував: 273 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 22:34

  Water написав:
  akurt написав:Ніяких пасок, яєць, попів, хрестів та іншого.

Крашені яйця продаються в магазинах, їх активно купують, як і шоколадних зайців.

Дикарі...
Ще й в церкви не ходять.
"И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры быта!".
От нам має бути байдуже, хто там у Європах як по-дурному празникує. Ми маєм триматись свого.

А в нас Великдень - у наступну неділю, не в цю. Це традиційне родинне свято, яке починається опівночі або незадовго після опівночі на службі. В цьому весь дух цього свята: служба, урочисте освячення, одразу після служби - розговітись (спеціальне слово саме для першого прийому скоромної їжі; найчастіше - коли про Великдень мова), потім трохи перепочити, а далі - зустрічі від ранку і весь день до вечора з родиною і родичами.

А то - ні служби, ні пасок, ні яєць - це як?? Дурниця. Зато крашені(!) яйці продають - до цього могли додуматись тільки європейці з їх максимальною вивченою безпорадністю, і якихось новорічних шоколадних зайців - на Пасху!🤕

Ні, наші традиції є наші, і асимілюватись ми ні з ким не маємо і не будемо.

В цьому контексті що ще дуже погано: те, що наші виїхавші люди мавпують тамошні мєстні повадки і починають празникувать Пасху теж по-европейськи. А бо чого: немає твердості духу, твердості переконань, і дотримання традицій.

Отак Європа наших і асимілює. Це погано.
won
 
Повідомлень: 219
З нами з: 15.05.24
Подякував: 319 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 09:54

нєвіпусчать гінахвонд

  won написав:Отак Європа наших і асимілює. Це погано.

нєвіпусчать гінахвонд, ні каплі ні сантімєтра!!!!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42704
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 2882 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 10:00

  flyman написав:
  won написав:Отак Європа наших і асимілює. Це погано.

ні сантімєтра!!!!

Лише у вигляді фотографій філіпінкам
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18558
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2600 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
  #<1 ... 3245324632473248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.