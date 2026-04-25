Додано: Суб 25 кві, 2026 17:00
Прохожий написав: shapo написав:
Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.
так понял из контекста вы общались на иврите)
Нет,это делал мой сын приехавший тогда ненадолго.
Тем более я не понимал тогда ничего ни в системе аренды которая тут в основном по банковским чекам минимум на 1 год,ни в самой банковской системе, ни в больничных кассах и государственном страховании - битуах леуми
Мой иврит после пятимесячного ульпана был уровня Алеф,но после 2,5 лет работы в русскоязычной конторе вообще упал ниже плинтуса.
Но здесь можно общаться и на английском ,и создана целая русскоязычная инфраструктура с магазинами,врачами и прочими
Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР
Востаннє редагувалось shapo
в Суб 25 кві, 2026 17:02, всього редагувалось 1 раз.
shapo
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:02
Прохожий написав:
Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.
так понял вы общались на иврите)
Из собственного опыта, самые проблемные арендаторы - арабы , неважно из Израиля или Египта с Великобританией , граждане с паспортами, если шо ...
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:17
Vadim_ написав: Прохожий написав:
Из опыта общения с риэлторами в при поиске аренды в Израиле
Самые дерьмовые это русскоязычные.
так понял вы общались на иврите)
Из собственного опыта, самые проблемные арендаторы - арабы , неважно из Израиля или Египта с Великобританией , граждане с паспортами, если шо ...
"арабоговорящие" или как?
а если араб на чистейшем инглише или еврей на иврите?...ах ну да ты же ничего не поймешь...)))
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:25
Прохожий написав:
а если араб на чистейшем инглише или еврей на иврите?...ах ну да ты же ничего не поймешь...)))
вопрос не понятен, провокационный
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:26
akurt написав: fler написав:
Він доволі чітко пояснив вище, чому не вигідно купувати житло в США (зростанням вартості його утримання). Важко судити, тому що для прогнозування трендів ринку нерухомості в США, треба багато знати і враховувати. Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим, наприклад, родинам багатіїв, які знаходяться на утриманні та не збираються працювати чи часто переїжджати.
А ще виходить, що 2/3 мешканців США пошилися в дурні та купили собі ОСНОВНЕ надбання людини - нерухомість. Наіваживіше в житті! Чи можете навести мені факт, де утримання житла дешевшає з кожними роком?
Не дешевшає, однак якщо розглядати купівлю житла у порівнянні з орендою та враховувати доходи, які можна отримати, наприклад, інвестуючи у цінні папери ту суму, яку інші витратили на придбання житла, а також інші фактори, то можна дійти висновків на користь оренди, як показав rjkz.
akurt написав:
А ось це - геніальна фраза: "Те, що є прийнятним для rjkz, не завжди підходить іншим..." Ми ж про це мову і вели: наші люди, які перселилися в США, вважають, що як віддавати 1500 доларів за оренду "чужому дядькові", то краще віддавати за свою іпотеку ті самі
1500 та жити у своєму власному житлі. І не тільки вважають, а показують конкретні реальні розрахунки та конкретні реальні цифри.
Це слушна думка, особливо для людей, які не бажають/не вміють заробляти гроші, інвестуючи їх у цінні папери чи крипту тощо, але мають стабільні доходи і впевненість у майбутньому, що є критично важливим для гасіння іпотеки. Якщо наших людей не лякають такі фактори, як зміни у міграційній політиці, втрата роботи чи не дай Боже годувальника, то все ок. Схоже, що rjkz перестраховує свою сім’ю від всього, що може завадити сплаті іпотеки.
akurt написав:
Цю думку також висловив колишній мещканець Івано-францківська, а зараз власник чудового будинку, взятого в іпотеку
, де живе його жінка та його дочка, і де він організував бізнес
, який приносить родині достаток.
Саме цьому Володимиру було надане почесне звання:"Он - идиот!"P.S.
Той Володимир в ...черговому ролику обіцяв
...
Це говорить про те, що він не крутий бізнесмен (не має великих грошей чи доходів) і очевидно молодший за rjkz. Крім того, невідомо, чи працює його жінка і якого віку дочка. Час покаже, ідіот він чи ні. Поки у нього і його родини все добре, то най живуть собі як хочуть.
І ще одне. Те, що rjkz досі не придбав житло, може означати, що він поки не виключає варіант повернення в Україну або переїзд в іншу країну.
Отже, резюме: багатії можуть собі дозволити ризикувати як завгодно, бо мають фінансову подушку безпеки, а середньому класу (до якого я відношу і rjkz) варто ретельно прораховувати кожне своє рішення у США, бо настання ризику може легко зробити їх жебраками.
Зростання невизначеності у світі, зокрема через війни в Україні та на Близькому Сході, призводить до посилення міграції людей і капіталів. Розумних людей це змушує замислитись: чи варто вкладати кошти у нерухомість, якщо немає впевненості, що завтра все буде ок. А як можна бути впевненим, коли світ поринає у хаос, бо на міжнародне право поклали болт, альянси виявилися ненадійними та поняття “безпека” стало ефемерним?
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:51
shapo написав:
Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР
вот это мне непонятно
ЗАЧЕМ?
ведь можно переехать в ньюссср(РФ) даже получив "подъемные" и роспенсию, но нет будут себя "мучить" в Израеле и ностальгировать по ссср...
вот есть на форуме живой пример из Украины, харьковчанин Лад, украинский выучить не может(не хочет/челюсть узкая), НО требует русскоязычия там где живет при этом в "великий и могучий" почему то переезжать не хочет...
наверное все таки ждет(надеется) 2ю пенсию прямо по месту проживания
мне всегда были непонятны такие люди(шки)...
Додано: Суб 25 кві, 2026 17:56
Vadim_ написав: LEXX написав:
К счастью, Нью-Йорк - это далеко не вся Америка.
Бинго!
Это то, что я пытаюсь донести публике уже сколько лет.
В США невыгодно владеть своей недвигой.
В НЙ реально из-за роста цен на комуналь и страховки вырос мейнтаненс.
А из-за регулейшнс аренда не может так быстро расти в 90% жилового фонда.
В результате сложилась ситуация, когда собственники квартир платят сопоставимые суммы с теми, кто такие-же квартиры снимает.
Только если комуналь и дальше будет дорожать, то мейнтаненс обгонит аренду.
Поэтому очень трудно сейчас продать квартиру в НЙ.
Дома тоже дороже становится содержать - страховки растут от десятков процентов в год до раз в некоторых локациях.
Энергоносители растут, стройматериалы очень растут, услуги сильно дорожают из-за роста себестоимости.
И владение домом становится все дороже и дороже.
Теперь для сравнения.
Следующие 2 года я буду платить на 80 долларов в месяц больше.
Фсе. Больше лендлорд не имеет права мне поднять рент.
Кроме рента я плачу за ЭЭ и газ. Это 150-200 долларов в месяц.
Некоторые экономят и у них чуть меньше, как по мне это того не стоит.
Отопление, вода и все коммунальные расходы включены в аренду.
Поэтому я и говорю, что аренда по месячным расходам сопоставима с месячным мейнтаненсом "ЗА СВОЕ".
И синдром гнездования уходит в прошлое.
Люди понимают, что могут эти самые 200К не платить на покупку квартиры, а засунуть на стокмаркет, который минимум им даст 10% в первый-же год, которые покроют почти год аренды. Если они не будут их вытаскивать, то на второй год это уже будет 11% от начальной суммы, на третий год12+% по сценарию сложного процента и тд. И это консервативный сценарий.
В США НЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ НЕДВИГУ.
И это сценарий, когда покупаешь за свои вс аренда.
Если покупать в мортгидж, то математика еше печальней.
Есть стоимость покупки и есть стоимость владения.
Из Украины не видят стоимость владения и не хотят видеть.
ТО же самое касается машин.
В НЙ средняя страховка на машину около 3 тысяч в год.
Но еще обслуживание, парковки, штрафы (без них никак), толлы, паркинг, бенз и тд.
Один мой коллега купил бушный Джип Гранд Чероки за 9куе.
Но выяснилось, что он по законам НЙ считается новым водителем, тк как только получил права после приезда в страну. И месячная страховка у него была 540 долларов. 540 долларов в месяц только страховка за БУ машину.
В некоторых штатах аренда обходится дешевле ипотеки, в некоторых - дороже.
И даже в разных районах одного городишка...
Нашему соотечественнику даже не придет в голову сравнивать Киев и Херсон
А про то, что есть НЙ, а есть Детройт - автор сего опуса даже думать не желает...
А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена?
Это некорректный вопрос.
Мой ответ: Где покупают? Какая цена "дорогая"?
Додано: Суб 25 кві, 2026 18:00
LEXX написав: Vadim_ написав:
А хто и ЗАЧЕМ ее покупают, почему такая дорогая цена?
Это некорректный вопрос.
Мой ответ: Где покупают? Какая цена "дорогая"?
возле Меноры покупают арабоязычные, Вадику не нравицца)
Додано: Суб 25 кві, 2026 18:27
В 2002 году средняя стоимость проданного нового дома в США составляла примерно $226 700 – $228 700. Медианная (срединная) цена нового дома была ниже — около $185 200.
Основные показатели рынка недвижимости США в 2002 году:
Средняя цена существующего дома: Примерно $201 700 (по данным National Association of Realtors).
Ипотечная ставка: Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в 2002 году составляла около 6,54% — 6,57%.
Ежемесячный платеж: При покупке среднего дома в 2002 году ежемесячный платеж был относительно низким по сравнению с современностью и составлял около $798–$800.
Цены на дома в 2002 году выросли примерно на 6-8% по сравнению с 2001 годом, а ставки по ипотеке были одними из самых низких за предыдущие 40 лет, что стимулировало высокий спрос.
1. Это закладочка для тех, кто свято верит, что рынок недвижимости в США берет свое начало от ковидных 2020-х гг. и ставке в 3 %
2. В 2025 году средняя стоимость проданного нового дома в США демонстрировала колебания, достигая уровня около $487 300 - $499 500 к середине и концу лета на фоне переизбытка предложения. При этом медианная цена за уже существующее жилье (не новостройки) в первой половине года составляла около $396 500 - $398 400.
Додано: Суб 25 кві, 2026 18:34
Прохожий написав: shapo написав:
Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР
вот это мне непонятно
ЗАЧЕМ?
ведь можно переехать в ньюссср(РФ) даже получив "подъемные" и роспенсию, но нет будут себя "мучить" в Израеле и ностальгировать по ссср...
вот есть на форуме живой пример из Украины, харьковчанин Лад, украинский выучить не может(не хочет/челюсть узкая), НО требует русскоязычия там где живет при этом в "великий и могучий" почему то переезжать не хочет...
наверное все таки ждет(надеется) 2ю пенсию прямо по месту проживания
мне всегда были непонятны такие люди(шки)...
Это как раз легко объяснить.
Существование пенсионеров в Израиле сильно отличается от подобного в России или тем более в Украине.
Здесь пенсионер даже дня не проработавший в стране может получать пособие по старости, социальную надбавку и квартирные или встать в очередь на социальное жилье.
В сумме на одиночку это чуть больше 7000 шек ( курс сейчас 3,1шек/ дол.).
Даже при жизни в центре страны на более дорогом аренде это хватит на существование.
Допускается ещё подрабатывать чтобы не терять эти плюшки ещё на 3100 шек и даже иметь машину стоимостью не более 63000 шек что многие и делают не особенно утруждаясь или ищут работу по черному.
В Украине даже на среднюю пенсию при своей квартире можно только сдохнуть,в России получше в Москве и Питере ,но тоже не сахар.
Это уже не говоря о медицине которую все клянут ,но они просто не знают что такое украинская бесплатная медицина.
Израиль очень социалистическое государство и как и в Европе здесь выгоднее сидеть на пособии ,чем работать на низкооплачиваемых работах чем многие и пытаются пользоваться даже не достигнув пенсионного возраста.
И рано или поздно это страну погубит если она не начнет серьезные реформы по вычищению хитрожопых бездельников,ТК средний класс уже стонет и смотрит на выход
Востаннє редагувалось shapo
в Суб 25 кві, 2026 18:36, всього редагувалось 1 раз.
