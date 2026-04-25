RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3274327532763277
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:35

  shapo написав:...
Израиль очень социалистическое государство и как и в Европе здесь выгоднее сидеть на пособии ,чем работать на низкооплачиваемых работах чем многие и пытаются пользоваться даже не достигнув пенсионного возраста.
И рано или поздно это страну погубит если она не начнет серьезные реформы по вычищению хитрожопых бездельников,ТК средний класс уже стонет и смотрит на выход

там все евреи :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12576
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:40

  shapo написав:
  Прохожий написав:
  shapo написав:Так что тут многие даже живущие по 35 лет так и не выучили и как-то живут в своем гетто ностальгируя по СССР

вот это мне непонятно
ЗАЧЕМ?
ведь можно переехать в ньюссср(РФ) даже получив "подъемные" и роспенсию, но нет будут себя "мучить" в Израеле и ностальгировать по ссср...
вот есть на форуме живой пример из Украины, харьковчанин Лад, украинский выучить не может(не хочет/челюсть узкая), НО требует русскоязычия там где живет при этом в "великий и могучий" почему то переезжать не хочет...
наверное все таки ждет(надеется) 2ю пенсию прямо по месту проживания
мне всегда были непонятны такие люди(шки)...


Это как раз легко объяснить.
Существование пенсионеров в Израиле сильно отличается от подобного в России или тем более в Украине.
Здесь пенсионер даже дня не проработавший в стране может получать пособие по старости, социальную надбавку и квартирные или встать в очередь на социальное жилье.
В сумме на одиночку это чуть больше 7000 шек ( курс сейчас 3,1шек/ дол.).
Даже при жизни в центре страны на более дорогом аренде это хватит на существование.
Допускается ещё подрабатывать чтобы не терять эти плюшки ещё на 3100 шек и даже иметь машину стоимостью не более 63000 шек что многие и делают не особенно утруждаясь или ищут работу по черному.
В Украине даже на среднюю пенсию при своей квартире можно только сдохнуть,в России получше в Москве и Питере ,но тоже не сахар.
Это уже не говоря о медицине которую все клянут ,но они просто не знают что такое украинская бесплатная медицина.

Я в курсе того что вы написали но ведь вопрос об этом
зачем так себя мучить?
Прохожий
 
Повідомлень: 14414
З нами з: 05.06.13
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:40

  Shaman написав:
  shapo написав:...
Ничего подобного.
Евреев 7 млн, арабов,в основном мусульман хотя есть немного черкесов, христиан и друзов ещё 2 млн и около 0,3 млн приехавших членов семей как была моя жена украинка
shapo
 
Повідомлень: 4973
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Прохожий
 
Повідомлень: 14414
З нами з: 05.06.13
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:46

  Прохожий написав:Я в курсе того что вы написали но ведь вопрос об этом
зачем так себя мучить?


Это вопрос к психологу ,а не ко мне.
Я,конечно,могу предположить ,в т.ч.и с своего опыта что с годами тяжело терять насиженные места и ехать в неизвестность.
Поэтому многие пенсионеры оставались в Бахмуте или Покровском когда уже там почти никто не оставался.
Уезжают очень многие в Россию из моей,так называемой тыквенной алии,т.е.с сентября 2022 когда Путин объявил мобилизацию потому,что,во-первых, не были готовы к понижению социального статуса и говноработам и в отличие от украинцев совсем не привыкли к бомбежкам
Востаннє редагувалось shapo в Суб 25 кві, 2026 18:50, всього редагувалось 1 раз.
shapo
 
Повідомлень: 4973
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:48

  Прохожий написав:
Она приехала как жена еврея.
Сын приехал ещё в 2010г как внук еврейки - третье поколение допускается по закону о репатриации, но считался гоем хотя это никак и нигде не сказывалось
shapo
 
Повідомлень: 4973
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2026 18:55

  shapo написав:
  Прохожий написав:
о как
то есть вы еврей по матери и сын приехал как еврей по рождению
так почему вы не приехали паровозом а пошла ваша жена как "жена еврея"?
Прохожий
 
Повідомлень: 14414
З нами з: 05.06.13
Подякував: 939 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 3274327532763277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15875)
25.04.2026 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.