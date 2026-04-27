Додано: Пон 27 кві, 2026 14:57

Щодо будинків на колесах: є така опція в США. Доволі розповсюджена.Як розвага.Зазвичай причепом до будинку на колесах на жорсткому зʼєднанні є позашляховик (!): приїхав десь кудись. Розташувався. Завів свій Jeep та поїхав до дівчат або за пивом.З усіх, з ким спілкуюся, один легінь веде саме такий спосіб життя: в будинку на колесах. Одинак.Не одружений. Живе із собакою в будинку на колесах. Мандрує. іТ-ник. Приколіст. Починав роботу в Seattle, після закінчення UCSC, майже 10 років тому, із зарплатнею на старті в 120 000$ на рік. На старті взяв в оренду квартиру в центрі Seattle та нову автівку в кредит.Такого способу життя - в цілковитому комфорті - де дівчата цілували ноги - вистачило на 2 роки…Для таких приколистів є дійсно спеціальні паркінги.Докладно про спосіб життя в будинку на колесах доволі цікаво показано в низці американських серіалів. Тут варто розуміти, що із 340 мільйонів мешканців США дійсно може бути 34 000 приколістів різного гатунку.Сьогодні, перебуваючи в Іспанії, в містечку Valcarlos, зустрів одного пана з Великої Британії.Він в руках тримав ровер з двома торбами на привʼязі.Прикольний пан: проїхав на ровері від Amsterdam (Нідерланди) до ValCarlos (Spain) за три дні.Ну є такі люди і є такий спосіб життя.Чи є це нормою? Не впевнений.Я за вчора проїхав за кермом не одну сотню кілометрів Францією, а сьогодні пройшов 15 км гірськими стежками Іспанії.Ось Франція з того, що мені сподобалося: невеликий будинок, на нульовому поверсі - гараж. Плюс невелика ділянка землі. Власна парковка. Маж крім легковика ще й бус.Ось Іспанія.Ось там, де підпорна стінка спереду: гірська річка.P.S. Здивували АЗС в Іспанії: ціна на пальне як до іранської війни (А95 по 1,55€ літр, А98 по 1,67€). Французи переїжджають міст - вже Іспанія і таряться пальним. Прямо черга…Приятель - він ІТ-ник, який зараз мешкає в Іспанії, написав мені так: «Так, зараз в Іспанії знижка 11% на пальне (субсідія) через хворого трампа…»