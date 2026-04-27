Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3282328332843285 Додано: Пон 27 кві, 2026 14:57

Як розвага.

Зазвичай причепом до будинку на колесах на жорсткому зʼєднанні є позашляховик (!): приїхав десь кудись. Розташувався. Завів свій Jeep та поїхав до дівчат або за пивом.

З усіх, з ким спілкуюся, один легінь веде саме такий спосіб життя: в будинку на колесах. Одинак.

Не одружений. Живе із собакою в будинку на колесах. Мандрує. іТ-ник. Приколіст. Починав роботу в Seattle, після закінчення UCSC, майже 10 років тому, із зарплатнею на старті в 120 000$ на рік. На старті взяв в оренду квартиру в центрі Seattle та нову автівку в кредит.

Такого способу життя - в цілковитому комфорті - де дівчата цілували ноги - вистачило на 2 роки…



Для таких приколистів є дійсно спеціальні паркінги.

Докладно про спосіб життя в будинку на колесах доволі цікаво показано в низці американських серіалів. Тут варто розуміти, що із 340 мільйонів мешканців США дійсно може бути 34 000 приколістів різного гатунку.



Сьогодні, перебуваючи в Іспанії, в містечку Valcarlos, зустрів одного пана з Великої Британії.

Він в руках тримав ровер з двома торбами на привʼязі.

Прикольний пан: проїхав на ровері від Amsterdam (Нідерланди) до ValCarlos (Spain) за три дні.

Ну є такі люди і є такий спосіб життя.

Чи є це нормою? Не впевнений.

Я за вчора проїхав за кермом не одну сотню кілометрів Францією, а сьогодні пройшов 15 км гірськими стежками Іспанії.



Ось Франція з того, що мені сподобалося: невеликий будинок, на нульовому поверсі - гараж. Плюс невелика ділянка землі. Власна парковка. Маж крім легковика ще й бус.



Ось Іспанія.



Ось там, де підпорна стінка спереду: гірська річка.



P.S. Здивували АЗС в Іспанії: ціна на пальне як до іранської війни (А95 по 1,55€ літр, А98 по 1,67€). Французи переїжджають міст - вже Іспанія і таряться пальним. Прямо черга…

Повідомлень: 12034 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4302 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 15:33

Такие поездки на джипе скорее исключение, чем правило. Подавляющее большинство людей, ведущих подобный образ жизни - пенсионеры.

Але це, що для нас дуже дивно, не заважає возити з собою не тільки автомобіль, але й мотоцикли. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9472 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6527 раз. Подякували: 21779 раз. Профіль 136 84 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 17:35

Форумчанин року Повідомлень: 9472 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6527 раз. Подякували: 21779 раз. Профіль 136 84 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 17:35 akurt написав: проїхав на ровері від Amsterdam (Нідерланди) до ValCarlos (Spain) за три дні. проїхав на ровері від Amsterdam (Нідерланди) до ValCarlos (Spain) за три дні.

~1450 км за 3 дні на вєлікє це неможливо, якщо це не електрика. На електриці звісно легше, потрібна тільки розетка. Десь були мапи з зарядними станціями для вєліків. Water Повідомлень: 4179 З нами з: 06.03.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 18:52 Re: Еміграція, заробітчанство

https://policja.pl/pol/aktualnosci/2763 ... olski.html З Польщі почали депортовувати за дрібні порушення... Дюрі-бачі

Повідомлень: 6111 З нами з: 29.07.22 Подякував: 950 раз. Подякували: 654 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 19:27 Дюрі-бачі написав: З Польщі почали депортовувати за дрібні порушення...

https://policja.pl/pol/aktualnosci/2763 ... olski.html З Польщі почали депортовувати за дрібні порушення...

Так там 2 промилли намеряли. Фигасе мелкое нарушение. Это вообще-то уголовка уже. По крайней мере в Испании. Думаю в Польше тоже. Чувак влил в себя 300+ грамм водки в середине дня, посадил ребенка в машину и поехал за вторым. Это прям бинго slonomag Повідомлень: 792 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 213 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 19:28

https://policja.pl/pol/aktualnosci/2763 ... olski.html З Польщі почали депортовувати за дрібні порушення...



Байт, водіння в пяному виді в Польщі - дуже значне порушення.



🚔 Категорії (за рівнем алкоголю)

🟡 “Після вживання” (stan po użyciu alkoholu)

0.2–0.5‰ алкоголю в крові



👉 це ще правопорушення (wykroczenie)



Покарання:

штраф: приблизно 2500–30 000 zł

заборона водіння: від 6 місяців до 3 років

10–15 штрафних балів

можливий арешт до 30 діб

🔴 “У стані сп’яніння” (stan nietrzeźwości)

понад 0.5‰



👉 це вже злочин (przestępstwo)



Покарання:

штраф або обмеження волі

або позбавлення волі до 3 років

заборона водіння: мінімум 3 роки

обов’язкова виплата:

від 5000 zł (до фонду допомоги жертвам)

15 штрафних балів

💣 Додатково (дуже важливо)

🚫 Конфіскація авто (або його вартості)



З 2024 року:

👉 можуть забрати машину, якщо:

1.5‰ алкоголю, або повторне порушення



Якщо авто не твоє:



можуть стягнути грошовий еквівалент

⚠️ Рецидив (повторне порушення)

мінімум 3 роки тюрми

заборона водіння навіть довічно



👮 Якщо була аварія

покарання значно жорсткіше

Повідомлень: 10656 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1515 раз. Подякували: 1939 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 21:53

~1450 км за 3 дні на вєлікє це неможливо, якщо це не електрика. На електриці звісно легше, потрібна тільки розетка. Десь були мапи з зарядними станціями для вєліків. ~1450 км за 3 дні на вєлікє це неможливо, якщо це не електрика. На електриці звісно легше, потрібна тільки розетка. Десь були мапи з зарядними станціями для вєліків.

Дякую за увагу до вивчення способу життя людей практично з іншої планети.

Два уточнення:

- чоловік з UK назвав місто, з якого виїхав, але я на слух не сприйняв назву. Він тоді сказав так: «Гадаю, Амстердам ви знаєте - вважайте, що я виїхав з Амстердаму». Звісно, я його назвав героєм.

- про його ровер. Взагалі більшу частину маршруту він проїхав Францією, де велосипедист - то святе! Мало того, що всюди найбільший пріоритет, спеціальна розмітка, окремі доріжки. Велосипедиста треба обганяти на авто так, щоби «зазор» між ним і авто був не менше 1,5 м (!). Про це спеціально вчать жорстко тих, хто хоче отримати Посвідчення водія. Згідно з Правилами, авто має право саме для цього (!) порушувати ПДД, тобто перетинати суцільну білу смугу розмітки на дорогах і виїжджати на короткий час на зустрічну смугу! Якщо переді мною на дорозі велосипедист - а їх тут багато - то я хоч ніби-то і досвідчений водій, а боюся обганяти.



Так ось про його ровер: як я зрозумів, дивлюся на фото разом з ним, та знаючи вашу любов до точності, то я той ровер розпізнав як ось такий: this is a Trek Verve+ electric hybrid bike featuring a front suspension fork and an integrated Bosch battery system.

The frame is constructed from aluminum and is designed for urban commuting, offering a sleek look with internally routed cables.

It is equipped with a pedal-assist motor, typically providing a range suitable for daily rides and longer trekking adventures.

This model often comes fully equipped with features like front lights, fenders, and hydraulic disc brakes for safety in various weather conditions.

Здається не самий дорогий.



Повідомлень: 12034 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4302 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 22:18

на роверах без кінця їздять і дивують тим, що зовсім не 20…30-ти річні люди… Trek Verve+ electric hybrid bikeна роверах без кінця їздять і дивують тим, що зовсім не 20…30-ти річні люди…

Електрика, то таке. В поважному віці вони всі на електриці розсікають.

На вєлах дуже багато їздять, бувають на роботах дають премію хто на вєлі їзде на роботу, або змагання хто з офісів наїздили найбільше км за рік.

Електрика, то таке. В поважному віці вони всі на електриці розсікають.

На вєлах дуже багато їздять, бувають на роботах дають премію хто на вєлі їзде на роботу, або змагання хто з офісів наїздили найбільше км за рік.

Гугліть Josh Day, London-Ulan Bator. Water Повідомлень: 4179 З нами з: 06.03.12 Подякував: 71 раз. Подякували: 275 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 22:35 Re: Еміграція, заробітчанство

Хтось їздив по оцьому південно-східному «обрізу» , замість триматися виключно автобану?





Відстань 205 vs 140 км

Різниця по часу 7 хв

Гугл і Вейз по дефолту веде по автобану, бо це ж швидше .

Мені не сподобалось минулого літа, коли я перед Будапештом вперся в тягнучку (через ремонт дороги і зникнення пари смуг) і я там втратив 30-45 хвилин, та ще і зовсім не зберіг фізичні ресурси для подальшої дороги (одна з основних переваг автобану перед дорогами з містами /селами) .

По грошам теж невеликий плюс якщо зрізати :

На автобані 200 км зʼїсть 16 літрів

Скорочений маршрут 7-8 літрів.





Хтось їздив по оцьому південно-східному «обрізу» , замість триматися виключно автобану?

Відстань 205 vs 140 км

Різниця по часу 7 хв

Гугл і Вейз по дефолту веде по автобану, бо це ж швидше .

Мені не сподобалось минулого літа, коли я перед Будапештом вперся в тягнучку (через ремонт дороги і зникнення пари смуг) і я там втратив 30-45 хвилин, та ще і зовсім не зберіг фізичні ресурси для подальшої дороги (одна з основних переваг автобану перед дорогами з містами /селами) .

По грошам теж невеликий плюс якщо зрізати :

На автобані 200 км зʼїсть 16 літрів

Скорочений маршрут 7-8 літрів.

Хвилюють можливі нежданчики на таких дорогах, який-небудь комбайн, за яким тягнуться всі півгодини . Гугл такого не може передбачити . Востаннє редагувалось Hotab в Пон 27 кві, 2026 22:40, всього редагувалось 1 раз. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 18790 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2604 раз. Профіль 6 8 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2026 22:40

~1450 км за 3 дні на вєлікє це неможливо, якщо це не електрика. На електриці звісно легше, потрібна тільки розетка. Десь були мапи з зарядними станціями для вєліків. ~1450 км за 3 дні на вєлікє це неможливо, якщо це не електрика. На електриці звісно легше, потрібна тільки розетка. Десь були мапи з зарядними станціями для вєліків.

Дякую за увагу до вивчення способу життя людей практично з іншої планети.

Два уточнення:

- чоловік з UK назвав місто, з якого виїхав, але я на слух не сприйняв назву. Він тоді сказав так: «Гадаю, Амстердам ви знаєте - вважайте, що я виїхав з Амстердаму». Звісно, я його назвав героєм.

- про його ровер. Взагалі більшу частину маршруту він проїхав Францією, де велосипедист - то святе! Мало того, що всюди найбільший пріоритет, спеціальна розмітка, окремі доріжки. Велосипедиста треба обганяти на авто так, щоби «зазор» між ним і авто був не менше 1,5 м (!). Про це спеціально вчать жорстко тих, хто хоче отримати Посвідчення водія. Згідно з Правилами, авто має право саме для цього (!) порушувати ПДД, тобто перетинати суцільну білу смугу розмітки на дорогах і виїжджати на короткий час на зустрічну смугу! Якщо переді мною на дорозі велосипедист - а їх тут багато - то я хоч ніби-то і досвідчений водій, а боюся обганяти.

Это правильно, некоторые велосипедисты там имеют камеры и если проедешь близко стучат в полицию а там уже по полной katso

Повідомлень: 1531 З нами з: 16.05.12 Подякував: 117 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата

Повідомлень: 1531 З нами з: 16.05.12 Подякував: 117 раз. Подякували: 247 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3282328332843285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор