#<1 ... 3288328932903291> Додано: Сер 29 кві, 2026 16:06 Сибарит написав: akurt написав: Хто не встиг - той запізнився, або чужинців тепер ніде не люблять!

Туреччина ввела додаткову плату для іноземців з 1 травня за оформлення ВНП.

Було 140$ на 2 роки - стало 1000$ в більше. Хто не встиг - той запізнився, або чужинців тепер ніде не люблять!Туреччина ввела додаткову плату для іноземців з 1 травня за оформлення ВНП.Було 140$ на 2 роки - стало 1000$ в більше.

Это больше похоже на любовь к деньгам 😁 Это больше похоже на любовь к деньгам 😁

Я думаю, варто дивитися трошки глибше та ширше.

Я думаю, будуть активно виводити заможні люди гроші з Дубая.

Куди будуть інвестувати? Не в Україну, не в Болгарію, не в Угорщину і в кінці кінців не в США.

А Туреччина завжди була цінним активом.

Думаєте даремно відомі Забудовники перелаштували свої потужності в Анталії на дуже дорогий сегмент: у них ціни від 700 000€ зараз.

Нове будівництво на першій лінії.



Можна піти далі та спрогнозувати наступне: відкриють кордони і багато людей буде знову шукати теплі та безпечні місця: а чекають ТІЛЬКИ БАГАТИХ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ. Я думаю, варто дивитися трошки глибше та ширше.Я думаю, будуть активно виводити заможні люди гроші з Дубая.Куди будуть інвестувати? Не в Україну, не в Болгарію, не в Угорщину і в кінці кінців не в США.А Туреччина завжди була цінним активом.Думаєте даремно відомі Забудовники перелаштували свої потужності в Анталії на дуже дорогий сегмент: у них ціни від 700 000€ зараз.Нове будівництво на першій лінії.Можна піти далі та спрогнозувати наступне: відкриють кордони і багато людей буде знову шукати теплі та безпечні місця: а чекають ТІЛЬКИ БАГАТИХ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНИХ. Востаннє редагувалось akurt в Сер 29 кві, 2026 16:16, всього редагувалось 1 раз. akurt

Додано: Сер 29 кві, 2026 16:06 Дел. Чудеса роумінгу в Іспанії.

Повідомлень: 12049 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4301 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2026 16:34 Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав: А як в вашому місті з парусними яхтами.

Випадково дізнався є багато яхт які катають пасажирів по середземному морі - Греція, Італія, Балканські країни, Іспанія, Турція.

Тижневий тур від 500 євро.

Чи може ви свою яхту маєте ? А як в вашому місті з парусними яхтами.Випадково дізнався є багато яхт які катають пасажирів по середземному морі - Греція, Італія, Балканські країни, Іспанія, Турція.Тижневий тур від 500 євро.Чи може ви свою яхту маєте ?

В них повно яхт, дивлячись яка саме. Тобі потрібен екіпаж, чи ти маєш відповідні документи. Розраховуй на ціну від 200 баксів за добу. Далі паливо(сьогодні Motorin ~72 ліри, Benzin 65 лір), продукти, екіпаж, дозволи- не знаю скільки. В них повно яхт, дивлячись яка саме. Тобі потрібен екіпаж, чи ти маєш відповідні документи. Розраховуй на ціну від 200 баксів за добу. Далі паливо(сьогодні Motorin ~72 ліри, Benzin 65 лір), продукти, екіпаж, дозволи- не знаю скільки.



А скільки у вас марина коштує ? Наприклад невеликої яхти 8 метрів ?

Іспанія 200 євро місяць. А скільки у вас марина коштує ? Наприклад невеликої яхти 8 метрів ?Іспанія 200 євро місяць.

Це не у мене, в Турції, я там знаю, гуглить потрібно.

Це не у мене, в Турції, я там знаю, гуглить потрібно.Бачив шо зараз купа роботи- когось фарбують, когось на воду поставили, когось продали. Water Повідомлень: 4189 З нами з: 06.03.12
Додано: Сер 29 кві, 2026 16:39

Думаєте даремно відомі Забудовники перелаштували свої потужності в Анталії на дуже дорогий сегмент: у ниж ціни від 700 000€ зараз.

Нове будівництво на першій лінії. А Туреччина завжди була цінним активом.Думаєте даремно відомі Забудовники перелаштували свої потужності в Анталії на дуже дорогий сегмент: у ниж ціни від 700 000€ зараз.Нове будівництво на першій лінії.

То потрібно дивитись де саме, можливо, АЛЕ...

То потрібно дивитись де саме, можливо, АЛЕ...Країна під керівництвом такого собі диктатора, де всі кланяються Ататюрку, тіпа Сталін, але чомусь ненавидять сучасного. Свято 23 квітня в них було, я давно не був у срср, нагадали. Water Повідомлень: 4189 З нами з: 06.03.12
Додано: Сер 29 кві, 2026 17:05

Може і не зовсім диктатор?

Можливо, диктатори НЕ ТАМ?

Не варто озирнутися по боках, можливо і на найближчих сусідів глянути: хоч на сході, хоч на півночі, хоч на заході? akurt

Додано: Сер 29 кві, 2026 18:21 стосовно хати в Турції Трішки поспілкувався, точніше тільки спитав, далі пішло-поїхало. Наша дівчина, Луганськ, місцевий ріелтор, мама українка, батько турок.

На моє питання перша лінія запитала вам для чого? Бо це дуже специфічно, це в основному бізнес, а там є різні умови.

На моє питання які ціни трішки далі, сказала потрібно дивитись об`єкт і торгуватись. В сенсі торгуватись? В прямому, ціна, написана в інеті чи ще десь- це для лохів.

Спитав, наприклад житло, ткнув десь у район, де приблизно проживає відомий тутошній товариш, сказала шо вони будуть торгуватись, починаючи 50% від вартості. Далі як піде і ваше бажання купить- сьогодні, через місяць, наявність грошей і так далі. Якщо не громадянин Турції сказала будуть вирішувать, тіпа це не головне питання.

Турція так собі, влітку дуже спекотно, десь до середини жовтня.

Місцями бруд, схоже шось на наші міста, але своя специфіка. Water Повідомлень: 4189 З нами з: 06.03.12
Додано: Сер 29 кві, 2026 18:33

Балкани теж влітку буде жаркі. Але ж народ пре туди шо дурний. І відпочивати, і жити.

Хоча мені здається для життя Балкани класні лише з вересня (ще дуже тепло і повно сонця, але вже не жарко ) і до травня. Літо - треба тікати в Африку 😅 Hotab
Додано: Сер 29 кві, 2026 18:34

Слава Богу, що бруд не помічаєте там, де мешкаєте. Особливо в головах, як радив професор Преображенський.

https://life.pravda.com.ua/society/v-ki ... iv-314692/



Торгуватися за 50% від ціни - мудро.

Наприклад, квартира 2+1 від AKG group за прайс-листом 700 000$, а ви пропонуйте 50% або 5% та смійтеся в очі.

Мені подобається такий «Хід конем».



P.S. Приблизно так робили Покупці в березні квартир моїх приятелів в одному обласному центрі: ті накупилися як курка блох квартир - все під здачу - і виставили дві з 6-ти (!) на продаж з надією щось купити в Карпатах, Так усі наявні Покупці так і пропонували за вашою методою.

Продавці так лаялися, так лаялися.

Але метода хороша.

Наприклад: сало на базарі 350 гривень кіло - а дівчина поруч радить заплатити 50%: дали в руки Продавцю 175 та тікаєте швидко-швидко. akurt
Додано: Сер 29 кві, 2026 18:47

Повідомлень: 12049 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4301 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2026 18:47 Hotab написав: Water

Балкани теж влітку буде жаркі. Але ж народ пре туди шо дурний. І відпочивати, і жити.

Хоча мені здається для життя Балкани класні лише з вересня (ще дуже тепло і повно сонця, але вже не жарко ) і до травня. Літо - треба тікати в Африку 😅 Балкани теж влітку буде жаркі. Але ж народ пре туди шо дурний. І відпочивати, і жити.Хоча мені здається для життя Балкани класні лише з вересня (ще дуже тепло і повно сонця, але вже не жарко ) і до травня. Літо - треба тікати в Африку 😅

Ви помітили, що панове на зламі історії (!!!!) думають про такі цікаві речі, як би кого одурити та обпалити сильніше?

Ось я зараз поселився в готелі в регіоні Наварра Іспанії, який мене вразив до безтями.

Такі всі охайні багаті будинки, і всі - побудови як не 1780 (!) так 1789 років (без жартів).

Будинки реально кращі, ніж у Франції.

В ті роки в Україні бігали по порожніх ланах «Скіфські баби» та билися на мечах голомозі козаки.

До ліквідації кріпацтва ще було майже 100 років.

Хати під очеретом…



Так ось, менеджер готеля з цікавістю віднісся до мого авто з номерами з України, довго розпитував про війну, говорив, що вони отримують певну інформацію з ТВ в дуже вболівають за Україну.

Як би я сказав, що більше всього українців хвилюють диктатори за багато тисяч кілометрів від їх місця проживання, то менеджер точно впав би з крісла а прийшовши до тями - то був би збентежений до втрати дару мови.

А якщо би я додав, що служитель синагоги «Золота роза» засмічує фінансовий форум України своїм лайном, то менеджера б готелю потягло точно на карколомну ригачку та не дозволив би мені зараз відкоркувати банку іспанського пива. akurt
Додано: Сер 29 кві, 2026 19:07

Повідомлень: 12049 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4301 раз. Подякували: 1558 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2026 19:07 невпущена вигода akurt написав: Хто не встиг - той запізнився, або чужинців тепер ніде не люблять!

Туреччина ввела додаткову плату для іноземців з 1 травня за оформлення ВНП.

Було 140$ на 2 роки - стало 1000$ в більше. Хто не встиг - той запізнився, або чужинців тепер ніде не люблять!Туреччина ввела додаткову плату для іноземців з 1 травня за оформлення ВНП.Було 140$ на 2 роки - стало 1000$ в більше.

та невпущена вигода flyman
Додано: Сер 29 кві, 2026 19:07

