akurt
Чому він не схотів на Філіппіни?
Додано: Чет 30 кві, 2026 18:15
В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії.
Також працює олайн.
З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне.
Ну і люди на рослабоні, не напрягаються самі та не напрягають інших.
Додано: Чет 30 кві, 2026 19:33
Плюс ще найлегша легалізація в Європі, читав мексам і венесуельцям дають громадянство за два роки. Легалізують навіть зеків!
Додано: Чет 30 кві, 2026 19:34
На цій гілці часто наші дописувачі весь час намагаються вчити інші народи жити.
Жити так, як їм хочеться, або так, як собі натворили.
В цьому смисли контраст між Францією та Іспанією, які розділені тільки вузенькою гірською річкою шириною ледве не 2 метри та глибиною в 15 см, просто вражаючий.
При чому контраст навіть в дрібничках.
Спрацював принцип «Не вчить мене жити!»:
- найбільше скидається на очі контраст в приватних будинках. Можна сміливо назвати приватні французькі будинки і бідненьким, і старенькими. Іспанські мають на фронтонах цифри будівництва 1780, 1786, 1788 - а виглядають так, ніби-то побудовані вчора. І побудовані якісно, різниця скидається на очі навіть в таких дрібничках, як віконниці («ставні») на вікнах та методах їх закриття на ніч. Я на це відразу звернув увагу, бо в тому будинку, який побудували мій тато та мама, були віконниці. І зараз в мене в будинку вони ж і це цілий ритуал домашній: всі закрити ввечері та всі відкрити ранком. Так ось навіть система закриття віконниць - інша. Не така!
- ціни на все без виключення нижче, ніж у Франції. Особливо це скидається на очі на тому факті, що велика черга із французів на АЗС: просто проїхав 1 км - переїхав місточок і заправляєшся бензином А95 не по 1,99€ за літр, а по 1,59€. Наче й немає проблем із нафтою…
- помітна суттєва різниця в сільському господарстві: у Франції ставку роблять на лани пшениці, кукурудзи, сої, соняшника. В Іспанії: на велику рогату худобу, вівці та коні: всі лани з високою зеленою травою - хтось пасеться… і лани на десятки кілометрів.
- скидається на очі різниця в архітектурі церков та соборів. Інші архітектори. Інші думки. Французькі знову виглядають простенькими та бідненьким, в іспанських кілограми золота та статуї святих з дерева та золота. Цікаво, що як і у Франції практично всі цілими днями закрито і рідко де можна попасти в середину. Простіше або «ніяк» відносяться до релігії. Хоча саркофаг короля Наварри Карлоса ІІІ вражає: і він, і жінка наче живі лежать посеред собору. І це - дивно - 1425 рік! І той король все робив для зміцнення дружби із сусідами!
- вчора тут на гілці згадували диктаторів в тих країнах, де президента обрали вільним чесним голосуванням з перевагою всього в 1% голосів: не подобається що обрали в пропорції 51 до 49%. При цьому пан Орбан, який правив 16 років, зовсім не є диктатором - і наробив стільки шкоди - от же ж диво! Не диктатор. Сусід просто. Я, гуляючи вулицями іспанської столиці Наварри думав, що іспанцям повезло: ними правив Франсіско Франко - вдумайтеся - з 1939 по 1975 рік. Диктатор справжній. І не допустив участі Іспанії у Другій світовій війні, зберігши націю ! Власне так само, як і Турецької республіки, яка не приймала участі в жахливих війнах.
- народ Іспанії - люди на вулицях - всі без виключення виглядають щасливими. Не знаю, чи багатими, але реально виглядають і здоровими, і щасливими.
Ой, панове! Не вчіть інші народи світу ні жити, ні пити, ні ходити, ні різати, ні робити, ні їздити, ні тим більше будувати будинки.
Себе варто вчити. Ось ні французи не вчили іспанців - через струмок, ні іспанці не вчили французів жити.
І живуть так, що можна реально тихенько заздрити.
І прийняла Іспанія 200 000 українських біженців.
А всього українців там не менше 300 000…
