Хомякоид написав:
В мене знайомий після Польщі та Німеччини осів в Іспанії.
Також працює олайн.
З плюсів теплий клімат та море, відносно дешеві продукти і пальне.
Ну і люди на рослабоні, не напрягаються самі та не напрягають інших.
На цій гілці часто наші дописувачі весь час намагаються вчити інші народи жити.
Жити так, як їм хочеться, або так, як собі натворили.
В цьому смисли контраст між Францією та Іспанією, які розділені тільки вузенькою гірською річкою шириною ледве не 2 метри та глибиною в 15 см, просто вражаючий.
При чому контраст навіть в дрібничках.
Спрацював принцип «Не вчить мене жити!»:
- найбільше скидається на очі контраст в приватних будинках. Можна сміливо назвати приватні французькі будинки і бідненьким, і старенькими. Іспанські мають на фронтонах цифри будівництва 1780, 1786, 1788 - а виглядають так, ніби-то побудовані вчора. І побудовані якісно, різниця скидається на очі навіть в таких дрібничках, як віконниці («ставні») на вікнах та методах їх закриття на ніч. Я на це відразу звернув увагу, бо в тому будинку, який побудували мій тато та мама, були віконниці. І зараз в мене в будинку вони ж і це цілий ритуал домашній: всі закрити ввечері та всі відкрити ранком. Так ось навіть система закриття віконниць - інша. Не така!
- ціни на все без виключення нижче, ніж у Франції. Особливо це скидається на очі на тому факті, що велика черга із французів на АЗС: просто проїхав 1 км - переїхав місточок і заправляєшся бензином А95 не по 1,99€ за літр, а по 1,59€. Наче й немає проблем із нафтою…
- помітна суттєва різниця в сільському господарстві: у Франції ставку роблять на лани пшениці, кукурудзи, сої, соняшника. В Іспанії: на велику рогату худобу, вівці та коні: всі лани з високою зеленою травою - хтось пасеться… і лани на десятки кілометрів.
- скидається на очі різниця в архітектурі церков та соборів. Інші архітектори. Інші думки. Французькі знову виглядають простенькими та бідненьким, в іспанських кілограми золота та статуї святих з дерева та золота. Цікаво, що як і у Франції практично всі цілими днями закрито і рідко де можна попасти в середину. Простіше або «ніяк» відносяться до релігії. Хоча саркофаг короля Наварри Карлоса ІІІ вражає: і він, і жінка наче живі лежать посеред собору. І це - дивно - 1425 рік! І той король все робив для зміцнення дружби із сусідами!
- вчора тут на гілці згадували диктаторів в тих країнах, де президента обрали вільним чесним голосуванням з перевагою всього в 1% голосів: не подобається що обрали в пропорції 51 до 49%. При цьому пан Орбан, який правив 16 років, зовсім не є диктатором - і наробив стільки шкоди - от же ж диво! Не диктатор. Сусід просто. Я, гуляючи вулицями іспанської столиці Наварри думав, що іспанцям повезло: ними правив Франсіско Франко - вдумайтеся - з 1939 по 1975 рік. Диктатор справжній. І не допустив участі Іспанії у Другій світовій війні, зберігши націю ! Власне так само, як і Турецької республіки, яка не приймала участі в жахливих війнах.
- народ Іспанії - люди на вулицях - всі без виключення виглядають щасливими. Не знаю, чи багатими, але реально виглядають і здоровими, і щасливими.Ой, панове! Не вчіть інші народи світу ні жити, ні пити, ні ходити, ні різати, ні робити, ні їздити, ні тим більше будувати будинки.
Себе варто вчити. Ось ні французи не вчили іспанців - через струмок, ні іспанці не вчили французів жити.
І живуть так, що можна реально тихенько заздрити.
І прийняла Іспанія 200 000 українських біженців.
А всього українців там не менше 300 000…