Тому що Філіппіни тепер перетворилися з недосяжної мрії в Fata Morgana. І раніше ніколи не було у декого грошей на авіаквиток, а зараз з діючими цінами трансконтинентальний переліт - тільки для дуже багатих людей. Я трохи моніторив деякі напрямки: те, що раніше коштувало 550€ туди і назад, зараз 1200€ туди і назад. Є невеликі виключення від авіакомпаній Condor та LEVEL. Поки що радують авіаквитки на переліт в Європі. Тут ще зустрічаються «забавки» по 16€ в один бік… Авіакомпанія Ryanair забезпечує квитки по 67…110 злотих в один кінець з Франції в Краків. Та щ Кракова у Францію. Класика: «дешевше за гриби». Це при ціні Журека у Кракові в 29 злотих.
Європа не перестає дивувати: припаркувався в самому центрі курортного міста Sete - авеню Віктора Гюго - на півдні Франції: парковка з 11:00 сьогодні до 9:00 завтра: 0,60€. Шістдесят євроцентів…
Пізніше дізнався причину дивних цін - і біля пляжу (0,5€) також: святкують Воскресіння Христове саме в цей день.
14.05.26
це "домашня заготовка", набрано одного дня, опубліковано ботом згідно графіка. Кого хвилює рівень ціна-якість на Філіпінах, то може порівняти із "комуністичним" Вєтнамом.
«Домашня заготовка» - це про квитки чи про консервацію огірків? Якщо про квитки - то рекомендую почати з сайту “kiwi”, а потім перейти на сайти авіакомпаній. Ну а в іншому погоджуюсь: Всі - у Вʼєтнам! Ну, це кого кого «хвилює рівень ціна-якість на Філіппінах».
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 15 тра, 2026 05:14, всього редагувалось 1 раз.
Скоротились рейси наприклад Туркіша. Та деяких інших. Правда Катар трохи демпінгує. Отакий переліт на 13 годин лише повітря зараз коштує менше 1 тис дол. Для Катара це непогано, адже навіть бюджетніша Ефіопіан еврлайнс було б дорожче.
Візеар досі пропонує на червень і липень переліт Ржешов - Подгоріца від 1500 грн (в окремі дні 1200 ) При нинішніх цінах на паливо…
ООН залазить лише в реальні клоаки.. Тому і зарплати рівня провідних авіакомпаній світу. Пару місяців тому відпрацював 4 тижні в лавлі плейс, Шаі-Шаі (Мозамбік) з улюбленою столицею Мухи - Мапуту. Там дійсно пристойна Африка. Але в решті все таки ризиковані помийки. Просто так нормальні гроші UN не платить.
Але зате зараз сиджу в бізнес лаунж Turkish Airlines (Star Alliance) , всі масмаркет напої (Джемесон, Джек, помийний Ред лейбл), купа різних вин і гарний асортимент кухні. І зароблені за останнє відрядження кілька десятків кує на рахунку укрокартки. Мені здається це моя стеля. Принаймні зараз мені нічого не приходить в голову . Якби було 25 і сьогоднішній розум (та ві фінанси б ще десь взяти ,бо батьки - мимо) - В787 був би моїм (в моїх руках). Але - маємо що маємо. Треба орієнтуватись на дітей, може вони з гарнішим стартом досягнуть більшого
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 15 тра, 2026 11:48, всього редагувалось 1 раз.