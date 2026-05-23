До речі: практик, а не теоретик, і добре видно технології.
Не зовсім несподівано: перед тим, як вийти з нерухомості в Аланіі (Туреччина) відвідав друзів в ОАЕ, вивчив ситуацію - ще до «іранської війни». Хмарочос, в якому він мешкав майже 2 місяці, раптом загорівся (!). Пожежа реальна в хмарочосі! Була термінова евакуація всі бігли із залізобетонної клітини як скажені - здається з поверха номер 102 по залізобетонним пожежним сходам. Вирішив шо жити в залізобетонних коробках не
Если бы это было так,то по-настоящему богатые люди в США не жили бы в каменных домах которые предпочтительнее деревянных по многим параметрам.
Что касается пожара в СА,то единственное здание с этажом 102 это Королевские башни в Мекке и туда только ударяла молния без пожаров и она служит отелем для паломников, апартаменты для постоянного проживания в других зданиях комплекса. А пожар больше 10 лет назад был в 11-этажной гостинице.
Поверх «102» я вказав умовно, лінуючись переривати гори текстів переписки. Поверх якийсь дуже високий. Дубай. Буде час - пориюсь, якщо це так важливо: 62, 82 або 102
Про деревʼяні будинки може говорити погане тільки той, хто ніколи не жив саме в таких. Мені повезло: з 2006 по 2013 роки я мав можливість жити в так званих «елінгах» між Сімеізом та Алупкою. З/б будівля в 4 поверхи на місці Приморського гаража. Цікавий досвід. Але цікавіше те. Що власники в цей час будували брусовий будинок з карпатської смереки. Тому я практично досконально все знаю. І був не тільки на їх будівництві, але й на аналогічних в Масандрі, Форосі, Ласпі та в інших місцях. Пізніше розкажу досконально. Бо я зараз на пляжі. Поки що скажу, що проєкти всіх будинків розроблені тури КИІВСКИМ АРХІТЕКТУРНИМ БЮРО. Київським! А будували бригади з Івано-Франківська…
1. Перепутать Саудовскую Аравию с Королевскими башнями с Дубаем с его известным Будж Халифой это как Киев спутать с Москвой хотя и пожар в последней высотке в 2024г.оказался фейком.
2. Что касается деревянных домостроений,то помимо того,что я,конечно ,жил в них,причем достаточно долго в селе Выжница между Ивано-Франковской и Черновицкой областях в такой гостинице которую держал известный мент и матершинник покойный Гена Москаль - мы там с перерывами примерно 3 года т.к.был кризис 2008г на перевале Нимчич строили трехэтажный дом для мало известного украинского олигарха Адамовского как раз из карпатской плиницы с двумя цокольным этажами из кирпичной кладки для гаража и склада с дизелем. Виды на Черемош были шикарные,но доставка материалов в условиях частых дождей размывающих дорогу была серьезным геморроем. Строила бригада из Ивано-Франкрвской области из Долины которая до этого построила дома Ющенку и Червоненку. Ну и такая мелочь что я ещё и инженер- строитель который может оценить огне-,био- и прочую стойкость различных конструкционных материалов помимо экологичности древесины которая быстро исчезает если строить по нормам да и киевские проектанты не всегда означают знак качества.
Я обовʼязково перекрию приватну переписку з невдалим мешканцем тих країв, які після твоє місяці життя попав в реальну поделу, щоби задовільнити вашу цікавість місцями чужого приватного життя. Зараз не хочу ритися шукати номер поверху та назву хмарочоса.
Дендрофекальні технологіі або як ця жахлива пошесть пішла з Карпат до Києва - а потім в український Крим
Написано в кріслі на березі Атлантичного океану після відвідування двох будинків, побудованих за класичною французькою технологією (відома на протязі останніх 50 років) - з червоних керамічних блоків та двох будинків, побудованих з дерева за класичною французькою технологією (відома на протязі орієнтовно 1760 - 1985 років). Рік 1760 вказав, бо був в гостях у колишньої маркізи - в неї камʼяниця і вона наливала пік побудови «1750». Рік 1985 вказав, бо дивився на реалізований полежить будинка в класичному «гасконсткому стилі»: камяʼниуя ця під черепицею.
Так ось: погляд на будинки на мою думку змінюється не тільки щ місцем проживання людини, але і із зміною його соціального статусу.
Коли я був студентом, для мене найкращими нареченими здавалися дівчата, які мешкали в 2-е хрущовках: ну реально здавалося, що побудоване із радіоактивного щебеня житло є раєм на Землі.
Коли я придбав першу в своєму дитті власну 1-к квартиру в панельному будинку - вона здавалася мені крашеним раєм. Правда нещодавно/ я 1-к квартиру поміняв на 2-к в раю із панелей - поверх з з видом на тополь- одинак. Зробили якісний ремонт. І поміняли двушку па нове обличчя раб: трикімнатна квартира в будинку не з панелей - я не знаю цю технологію але здається весь 8-ти поверховий будинок було побудовано із ФБС. Ось він рай на Землі: будинок із ФБС )не знаю як точно це називається, але це не панельний будинок. І не цегляний). Ну реально ніякої дендрофекальноі технологіі. Правда, були недоліки: абсолютно вся штукатурка з довжелезного коридора «чешки» просто відстала від стіни в лавалиламвесь коридор. А в простінках квартири, зробленої не по дендрофекальним технологіям - пан Shabo підкаже - гіпсові нашарування, а посередині мабуть морські водорості чи солома (кінець 20-го сторіччя) жило приблизно 16 мільйонів тарганів. Травили надбаниж від попередніх щасливих власників тарганів та робили капітальний ремонт. Повторюю: це НЕ дендрофекальні технологіі.
При першій можливості змінив цю 3-к квартиру на 3-к в іншому районі. Панельний будинок. Поверх 8. З гарним видом на парк та школу. Реально була непогана «ЛЛЛ». Для когось: мрія всього життя така 3-к квартира.
Пізніше я переселив туди маму а сам зробив капітальний ремонт батьківського будинка. Всі знають, що на території України ніколи не використовувалася дендрофекальна технологія, а тільки якісне будіаництво: - будинок з лампачу. Це глина із соломою сформована в будівельний блок. Виклали стіни - в середині штукатурка щ глиною, в яку додавали кізяки. Саме вони - кізяки - забезпечували відсутність тріщин в штукатурці. Екологічно чистий матеріал. Ну а якщо ще пофарбувати розчиненою воді крейдою - то просто люкс! Крейду шукамлиине шкільну білої дошки, а спеціальну, «липучу».
Ще кращими були не дендрофекалтні технологіі, будинок «шлаколитой» це з екологічно чистий відходів металургійного процесу. Виглядало грубо але дешево.
Не дешево і краще виглядала реально не дендрофекальна технологія: будинок із пропитаних креозотом списаних шпал. Вищій пілотаж!
Мій батько та мама да свої копійки побудували інакше: основні стіни щ шлакоблоку, а в середині - червона цегла на глині. Саме цікаве виявилося під час реконструкції 2000 року: при спробі зміни водопостачання виявилося, що немає ніякого фундаменту. Зовсім! Як ми зрозуміли що була просто канава, в яку посипали бій уламки та частки червоної цегли. Ну зовсім не дендрофекальна технологія, так і стоїть цілим в неушкодженим той будинок.
(Далі буде. Сидячі на пляжі, мені навіть цікаво робити такий огляд НЕ дендрофекальних тезнологій. Ну правда ж: все якісне - не дендрофекальне?).