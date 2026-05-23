Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 18:45

Цікаве фото: збоченці, які моляться на дендрофекальні технології, мешкають не тільки в США.
Фото зроблено сьогодні неподалік від берега Атлантичного океану.
Місто Capbreton.
Зображення
Обʼєктивно виходить: так саме, як «моряк моряка бачить здалеку», так і дендрофекальний будинок на сході Атлантичного океану бачить такий самий дендрофекальний на західному його березі.
Зображення
akurt
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 19:13

  shapo написав: 1. Перепутать Саудовскую Аравию с Королевскими башнями с Дубаем с его известным Будж Халифой это как Киев спутать с Москвой хотя и пожар в последней высотке в 2024г.оказался фейком.

Уточнення для пана Shapo:
1. В моєму тексті ВИЩЕ НЕ БУЛО І НЕМАЄ ЗГАдУВАННЯ ПРО «Саудівську Аравію» чи «СА».
Це ви спутали країни світу. Я писав про Емірати. Так і написано в моєму тексті: можете перевірити.
Не плутайте «Москву» з Еміратами та Саудівською Аравією.
2. Щодо поверху «102». Я не зобовʼязаний вказувати точну приватну інформацію щодо адрес, поверхів, номерів квартир, але наведу цитату від «постраждалого»:
«13 червня у мене другий день народження... деякі люди блоковані там до сих пір, вже майже добу горить, локалізували нарешті... почалось із 60 поверху (я жив на 56), і лише одни поверх горів,але уламки почали падати на середину і розгорілось... слава богу поки що хоч без жертв,але на 26, 50 та ще кількох поверхах є люди...»
akurt
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 19:26

Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм.
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 19:30

Значит,я оклеветал вас с Саудовской Аравией.
И если ваш приятель так подробно описал пожар с указанием даты и этажей,то,м.б.он ещё и напишет как назывался эмират, год пожара и название небоскреба.
И,главное ,что вы хотели рассказать этим примером,что железобетонные конструкции менее огнестойкие чем деревянные или лучше не жить в высотках, а нужно в каркасных деревянных одно- двухэтажных домах где каждые десять лет нужно разбирать утеплитель стен чтобы вытряхнуть оттуда поселившуюся живность?
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 19:32

  won написав:Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм.

А ми тут неодноразово обговорювали Канаду і була докладна інформація про будинки, міста, іпотеку та ціни. З різних регіонів та міст.
Подивіться дописи минулого року - зробіть пошук за словом «Канада».
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 20:48

  won написав:Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм.

За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:
Мінуси:
- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).
- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.
- чорні, індуси, араби - непотизм з їх сторони.
- відсутність ГТ і рейкового транспорту.
- шмаль і наркомани.

Плюси
- швидка легалізація.
- не буде війни
- англійська мова
- мігранстька країна.

Короче узагальнюючи - бідна версія США.
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 22:07

Ну не все так однозначно і не з усіма пунктами можна погодитися.
Останній пункт точна правда. Бідна версія США…

Клімат дійсно жахливий: взимку морози до мінус 30 і нижче. Сніг мабуть тільки місяць як зійшов.
Індуси - їх мільйони. Якщо у них є можливість: витісняють інші народи. В них реальне братерство.
Серед всіх моїх знайомих роботу знайшли всі і працюють. Термін пошуку - не менше 3-х місяців.
Але там жорстко: за красиві очі гроші не платять. Тільки конкретно: «Що ти таке вмієш робити, та як якісно, що ми тобі заплатимо?»

Міський транспорт є, але він не так працює як в Україні. Треба звикнути.
На роботу всі добираються. Якщо ні - купують авто, які продаються майже за копійки.

Наркомани є. Тихі та спокійні. Нікому не заважають. Як і БОМЖі.

Швидка легалізація - дивлячись шо мати на увазі. Вид на прожиття отримати дуже важко: квоти, бали та інше…

Канада - це випробування на стійкість та міцність.
Витримав: відпочивай в Домінікані, як робить в ці дні мій приятель, з яким свого часу покоряли гори під Анталією.
