Додано: Нед 24 тра, 2026 06:32
won написав:
Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм.
По поводу Канады что-то можно обсуждать, про Латинскую Америку могу сказать чуть меньше чем ничего, ибо ни родственников ни родственников родственников ни даже знакомых там не имею, а видосы на Ютубе не смотрел.
Хотя нет, вру. Семья знакомой моей жены живет сейчас в Перу, но мы не общались уже больше 10 лет, поэтому сказать нечего, а выдумывать - тут есть другие персонажи. По крайней мере кто-то научившись пользоваться Ютубом, может посмотреть несколько видосов и разродиться повестью печальней всех насвете начинающуюся словами Ньюс фром...
Додано: Нед 24 тра, 2026 06:42
За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:
Мінуси:
- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).
- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.
- чорні, індуси, араби - непотизм з їх сторони.
- відсутність ГТ і рейкового транспорту.
- шмаль і наркомани.
Плюси
- швидка легалізація.
- не буде війни
- англійська мова
- мігранстька країна.
Короче узагальнюючи - бідна версія США.
К плюсам - есть франкофонная провинция Квебек, где, подозреваю (ибо не знаю достоверно на своем опыте), намного меньше индусов, ввиду того, что в Индии исторически сложилось так, что Инглиш - второй государственный, а Франсе не было шанса таковым стать.
Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.
В остальном - согласен.
Добавлю, что если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в Галифакс (Новая Шотландия), там есть варианты без сдачи Инглиша. Если-бы в свое время я знал о таком, то может и не штурмовал до 18 часов в сутки Инглиш
, но что не случается, все к лучшему.
