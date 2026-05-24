Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3320332133223323 Додано: Нед 24 тра, 2026 06:32 won написав: Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм. Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм.



По поводу Канады что-то можно обсуждать, про Латинскую Америку могу сказать чуть меньше чем ничего, ибо ни родственников ни родственников родственников ни даже знакомых там не имею, а видосы на Ютубе не смотрел.

Хотя нет, вру. Семья знакомой моей жены живет сейчас в Перу, но мы не общались уже больше 10 лет, поэтому сказать нечего, а выдумывать - тут есть другие персонажи. По крайней мере кто-то научившись пользоваться Ютубом, может посмотреть несколько видосов и разродиться повестью печальней всех насвете начинающуюся словами Ньюс фром... По поводу Канады что-то можно обсуждать, про Латинскую Америку могу сказать чуть меньше чем ничего, ибо ни родственников ни родственников родственников ни даже знакомых там не имею, а видосы на Ютубе не смотрел.Хотя нет, вру. Семья знакомой моей жены живет сейчас в Перу, но мы не общались уже больше 10 лет, поэтому сказать нечего, а выдумывать - тут есть другие персонажи. По крайней мере кто-то научившись пользоваться Ютубом, может посмотреть несколько видосов и разродиться повестью печальней всех насвете начинающуюся словами Ньюс фром... rjkz

Повідомлень: 18504 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8909 раз. Подякували: 5651 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 06:42 BIGor написав: won написав: Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм. Оскільки тема про еміграцію - а значить, про переїзд, облаштування і життя в інших країнах - то чи має шановне панство що сказати з приводу Канади? Або ж про ЛатАм.

За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:

Мінуси:

- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).

- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.

- чорні, індуси, араби - непотизм з їх сторони.

- відсутність ГТ і рейкового транспорту.

- шмаль і наркомани.



Плюси

- швидка легалізація.

- не буде війни

- англійська мова

- мігранстька країна.



Короче узагальнюючи - бідна версія США. За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:Мінуси:- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.- чорні, індуси, араби - непотизм з їх сторони.- відсутність ГТ і рейкового транспорту.- шмаль і наркомани.Плюси- швидка легалізація.- не буде війни- англійська мова- мігранстька країна.Короче узагальнюючи - бідна версія США.



К плюсам - есть франкофонная провинция Квебек, где, подозреваю (ибо не знаю достоверно на своем опыте), намного меньше индусов, ввиду того, что в Индии исторически сложилось так, что Инглиш - второй государственный, а Франсе не было шанса таковым стать.

Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.

В остальном - согласен.

Добавлю, что если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в Галифакс (Новая Шотландия), там есть варианты без сдачи Инглиша. Если-бы в свое время я знал о таком, то может и не штурмовал до 18 часов в сутки Инглиш , но что не случается, все к лучшему. К плюсам - есть франкофонная провинция Квебек, где, подозреваю (ибо не знаю достоверно на своем опыте), намного меньше индусов, ввиду того, что в Индии исторически сложилось так, что Инглиш - второй государственный, а Франсе не было шанса таковым стать.Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.В остальном - согласен.Добавлю, что если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в Галифакс (Новая Шотландия), там есть варианты без сдачи Инглиша. Если-бы в свое время я знал о таком, то может и не штурмовал до 18 часов в сутки Инглиш, но что не случается, все к лучшему. rjkz

Повідомлень: 18504 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8909 раз. Подякували: 5651 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 07:25 BIGor написав: За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:

Мінуси:

- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).

За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:Мінуси:- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).

А що якщо собі будувати якісно, і не в місті, а в селі або взагалі за населеним пунктом? Території купа, бери скільки хоч.



BIGor написав: - мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.



Короче узагальнюючи - бідна версія США.

- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.Короче узагальнюючи - бідна версія США.

Для віддаленої роботи вони не конкуренти. З цього ж і витікає другий плюс - раз бідна версія, то багато чого буде дешевше, тож, мабуть, можна навіть взагалі не міняти роботу при переїзді туди з Європи/України? Це і ЛатАм, наскільки я розумію, стосується. Це плюс.



BIGor написав: Плюси

- швидка легалізація.

Плюси- швидка легалізація.

Легалізація аж до громадянства точно не цікавить. Максимум - пмж, або постійний внж. Громадянство краще не отримувати в країні, в якій реально збираєшся жити.





rjkz написав: К плюсам - есть франкофонная провинция Квебек К плюсам - есть франкофонная провинция Квебек

В критеріях відбору - сорі, що одразу не уточнено - лише англомовні провінції/території. Нам сепаратизм не потрібен.



rjkz написав: Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок. Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.

Природа - це супер. І не обов'язково холодно - можна жити на 50-55 паралелі, де досить прийнятна погода. Південь Манітоби, Саскачевану. Або - піти в ліси трохи північніше тут же, але все-таки не дуже далеко на північ. Зате - без такого шаленого потоку людей.

Буде щось типу як Швейцарія, тільки по грошам доступніше для повсякдення.



rjkz написав: Добавлю, что если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в Галифакс (Новая Шотландия), там есть варианты без сдачи Инглиша. Добавлю, что если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в Галифакс (Новая Шотландия), там есть варианты без сдачи Инглиша.

За Нову Шотландію цікаво. Чому ж це там без екзамену? А що якщо собі будувати якісно, і не в місті, а в селі або взагалі за населеним пунктом? Території купа, бери скільки хоч.Для віддаленої роботи вони не конкуренти. З цього ж і витікає другий плюс - раз бідна версія, то багато чого буде дешевше, тож, мабуть, можна навіть взагалі не міняти роботу при переїзді туди з Європи/України? Це і ЛатАм, наскільки я розумію, стосується. Це плюс.Легалізація аж до громадянства точно не цікавить. Максимум - пмж, або постійний внж. Громадянство краще не отримувати в країні, в якій реально збираєшся жити.В критеріях відбору - сорі, що одразу не уточнено - лише англомовні провінції/території. Нам сепаратизм не потрібен.Природа - це супер. І не обов'язково холодно - можна жити на 50-55 паралелі, де досить прийнятна погода. Південь Манітоби, Саскачевану. Або - піти в ліси трохи північніше тут же, але все-таки не дуже далеко на північ. Зате - без такого шаленого потоку людей.Буде щось типу як Швейцарія, тільки по грошам доступніше для повсякдення.За Нову Шотландію цікаво. Чому ж це там без екзамену? won Повідомлень: 315 З нами з: 15.05.24 Подякував: 366 раз. Подякували: 46 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 08:11 rjkz написав: ...которые разработали очень остроумные конструктивные и объемно-планировочные решения , позволяющие не только минимизировать воздействие ветровой нагрузки интенсивности "ураган", но и, как ни удивительно, наводнениям. Я видел на Ютубе, то есть ни я в живую ни мои родственники ни родственники родственников ни даже просто знакомые, дома, скругленной архитектуры в прибрежной зоне (как правило - флад зона), которые ввиду скругленных форм хорошо противостоят ветрам, а вода проходит буквально сквозь них и так-же отступает.

...которые разработали очень остроумные конструктивные и объемно-планировочные решения , позволяющие не только минимизировать воздействие ветровой нагрузки интенсивности "ураган", но и, как ни удивительно, наводнениям. Я видел на Ютубе, то есть ни я в живую ни мои родственники ни родственники родственников ни даже просто знакомые, дома, скругленной архитектуры в прибрежной зоне (как правило - флад зона), которые ввиду скругленных форм хорошо противостоят ветрам, а вода проходит буквально сквозь них и так-же отступает.



Не знаю каким образом осуществляется пропуск воды,но,скорее всего,в этих домах реализована та же конструктивная идея что и при строительстве Будж Халифа пришедшая из парусного спорта. К центральному ядру примыкают три спиралевидные крыла гасящие ветровые воздействия,а внутри здания есть и динамические гасители колебаний которыми я занимался в аспирантуре и в полной мере они реализованы в Тайбей 101 в Тайване хотя гораздо чаще их ставят в радио и телебашнях и один поставили в мече клепаной бабы в Киеве.

Мой руководитель был одним из ведущих специалистов в этой области и под его редакцией вышел справочник по расчету сооружений на динамические нагрузки.

После развала СССР ,естественно, давно этим не занимаюсь ,но интерес из прошлого до сих пор почему-то как и к высоткам остался.

Про каменные здания в США в сравнении с более распространенными сборно-щелевыми деревянными мне рассказала впервые жена которую в конце 90-х в Атланте возили на экскурсию и показали в лесу дом владельца Кока-Колы. Их тогда больше удивило почему он стоял без забора и охраны.

По визам в США.

У израильской одноклассницы по ульпану дочь с мужем и детьми прожив всего полгода в Израиле уехали в США.

На вопрос зачем было сюда для этого приезжать сказала,что уехали по инвесторской визе всего в 100 тысяч баксов из которой сразу купили авто за 20. А из Москвы за такую же визу нужно было заплатить 1 млн.

Но что-то это виза мало им дала или она не все договаривает,но сейчас они боятся выехать на авто даже в соседний город не говоря о полете по стране т к.боятся экстрадиции Не знаю каким образом осуществляется пропуск воды,но,скорее всего,в этих домах реализована та же конструктивная идея что и при строительстве Будж Халифа пришедшая из парусного спорта. К центральному ядру примыкают три спиралевидные крыла гасящие ветровые воздействия,а внутри здания есть и динамические гасители колебаний которыми я занимался в аспирантуре и в полной мере они реализованы в Тайбей 101 в Тайване хотя гораздо чаще их ставят в радио и телебашнях и один поставили в мече клепаной бабы в Киеве.Мой руководитель был одним из ведущих специалистов в этой области и под его редакцией вышел справочник по расчету сооружений на динамические нагрузки.После развала СССР ,естественно, давно этим не занимаюсь ,но интерес из прошлого до сих пор почему-то как и к высоткам остался.Про каменные здания в США в сравнении с более распространенными сборно-щелевыми деревянными мне рассказала впервые жена которую в конце 90-х в Атланте возили на экскурсию и показали в лесу дом владельца Кока-Колы. Их тогда больше удивило почему он стоял без забора и охраны.По визам в США.У израильской одноклассницы по ульпану дочь с мужем и детьми прожив всего полгода в Израиле уехали в США.На вопрос зачем было сюда для этого приезжать сказала,что уехали по инвесторской визе всего в 100 тысяч баксов из которой сразу купили авто за 20. А из Москвы за такую же визу нужно было заплатить 1 млн.Но что-то это виза мало им дала или она не все договаривает,но сейчас они боятся выехать на авто даже в соседний город не говоря о полете по стране т к.боятся экстрадиции shapo Повідомлень: 5077 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 875 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 09:15 won написав: За Нову Шотландію цікаво. Чому ж це там без екзамену? За Нову Шотландію цікаво. Чому ж це там без екзамену?

В тій далекій суворій частині країни півтора року прожив син моєї приятельки. Навіть вона із молодшим сином та мамою своєю прибула. Головна мета: пожити нарешті в раю та головне: правильно «пристроїти» молодшого сина, якому на момент прибуття було чи 15, чи 17 років.

Старший син заради возʼєднання родини взяв будинок в оренду.

Мама витримала 3 місяці, мама мами (і ту із собою привезли) витримала 6 місяців та вивезла молодшого онука з Канади. Оптимізм згас швидко.



Старший син подивився на той рай та завербувався в армію Канади «вільнонайманим».

Тобто він в армії, але не солдат, а працівник на різних роботах.

Тобто він вже в континентальній частині Канади мешкає. Безкоштовне житло та зарплатня.

Оцим дуже задоволений.

Після закінчення контракту отримає право навчатися в університеті Канади безкоштовно.

Тобто обпеклася людина суворо, зрозуміла, що діє знаменита приказка:

«И запомни: имя твое «Никто» и зовут тебя «Никак!»»

та намітив план подальшого ПРАВИЛЬНОГО життя.

З вивченням мови. С освітою. З кваліфікацією.

Ось так.

Будьте обережні. В тій далекій суворій частині країни півтора року прожив син моєї приятельки. Навіть вона із молодшим сином та мамою своєю прибула. Головна мета: пожити нарешті в раю та головне: правильно «пристроїти» молодшого сина, якому на момент прибуття було чи 15, чи 17 років.Старший син заради возʼєднання родини взяв будинок в оренду.Мама витримала 3 місяці, мама мами (і ту із собою привезли) витримала 6 місяців та вивезла молодшого онука з Канади. Оптимізм згас швидко.Старший син подивився на той рай та завербувався в армію Канади «вільнонайманим».Тобто він в армії, але не солдат, а працівник на різних роботах.Тобто він вже в континентальній частині Канади мешкає. Безкоштовне житло та зарплатня.Оцим дуже задоволений.Після закінчення контракту отримає право навчатися в університеті Канади безкоштовно.Тобто обпеклася людина суворо, зрозуміла, що діє знаменита приказка:»»та намітив план подальшого ПРАВИЛЬНОГО життя.З вивченням мови. С освітою. З кваліфікацією.Ось так.Будьте обережні. akurt

Повідомлень: 12115 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4349 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 10:35 won написав: А що якщо собі будувати якісно, і не в місті, а в селі або взагалі за населеним пунктом? Території купа, бери скільки хоч.

А що якщо собі будувати якісно, і не в місті, а в селі або взагалі за населеним пунктом? Території купа, бери скільки хоч.

Це помилкова точка зору про порожні території.

Територій було неймовірно багато і їх реально роздавали мешканцям Канади (можливо і новоприбулим) десятками гектарів за умовний 1 канадський долар. Один. Не жартую.

Цей факт є історією вже.



На сьогодні немає ніякої вільної землі для забудови.

Можливо, за Прлярним колом на півночі.



В червні 2023 року, коли я особисто відвідував Канаду, я проїхав її дорогами тисячі кілометрів.

Багато чого вразило, але ось такі факти:

- всю землю, яку роздавали безкоштовно, передали не просто так, а під фермерські господарства. Я декілька з них відвідував: не факт що є асфальт - може бути просто щебенем засипана дорога. Багато грязюки (я їздив на Ford Edge чорного кольору то було авто дуже брудне потім). Ліворуч та праворуч - гігантські поля, які є під кукурудзою та пшеницею. Посеред дуже великих ділянок землі будинок фермера середніх розмірів - не можна сказати, щоби дуже «крутий». Такий звичайний, які є мільйонами в Україні. Біля будинка 2 авто, дитячі гойдалки, власний трактор та комбайн. Вражають дві речі: у кожного фермера власний елеватор/ємності для зберігання зерна. Ще більше вражає «качалка» з під землі нафти. Кожен фермер має свою «качалку». Сам спостерігав як приїхав великий нафтової та забирав нафту. Спостерігав я особисто про такий додатковий заробіток.

- всі природні подарунки типу лісів, річок або пагорбів має дивні назви, обовʼязково повʼязані щ іменем/прізвищем власника, типу: ріка Джона, ліс Майкла, гори Стівена, та аналогічно.

Так що сподіватися на дармову землю не варто: всюди таблички PRIVATE.



Вечеряли в кафе разом з колоритною сімейною парою: кремезний дядько та така ж жінка.

Як виявилося: ці канадці - колишні німці, які вже років 30 тому переїхали в Канаду. Ось вони отримали 50 гектарів землі - переважно ліс. Природний ліс. Там побудували з дерева за дендрофекальною технологією (тобто без б/в шпал, просочених креозотом, та без радіоактивного шебеня - цей бовлур використовував дуб із власного лісу) будинок середніх розмірів. Ділянка у власності без жартів - 50 га. Коли я йому намагався розказати, що українці мають теж земельні ділянки площею в 5-10 соток, то людина не могла зрозуміти, що це за такі ділянки в 5 чи 10 соток?

З гордістю показував свої власні лісові трофеї: полює в своєму лісі на оленів.

Олені - власні у власному лісі.

Без жартів.

Бог подарував подружжю дочку. Ну батько як Шрек, мама як Шрек, то і дочка як Шрек.

Щойно видали заміж. Наречений як Шрек.



Все без жартів.

Будьте обережні. Це помилкова точка зору про порожні території.Територій було неймовірно багато і їх реально роздавали мешканцям Канади (можливо і новоприбулим) десятками гектарів за умовний 1 канадський долар. Один. Не жартую.Цей факт є історією вже.На сьогодні немає ніякої вільної землі для забудови.Можливо, за Прлярним колом на півночі.В червні 2023 року, коли я особисто відвідував Канаду, я проїхав її дорогами тисячі кілометрів.Багато чого вразило, але ось такі факти:- всю землю, яку роздавали безкоштовно, передали не просто так, а під фермерські господарства. Я декілька з них відвідував: не факт що є асфальт - може бути просто щебенем засипана дорога. Багато грязюки (я їздив на Ford Edge чорного кольору то було авто дуже брудне потім). Ліворуч та праворуч - гігантські поля, які є під кукурудзою та пшеницею. Посеред дуже великих ділянок землі будинок фермера середніх розмірів - не можна сказати, щоби дуже «крутий». Такий звичайний, які є мільйонами в Україні. Біля будинка 2 авто, дитячі гойдалки, власний трактор та комбайн. Вражають дві речі: у кожного фермера власний елеватор/ємності для зберігання зерна. Ще більше вражає «качалка» з під землі нафти. Кожен фермер має свою «качалку». Сам спостерігав як приїхав великий нафтової та забирав нафту. Спостерігав я особисто про такий додатковий заробіток.- всі природні подарунки типу лісів, річок або пагорбів має дивні назви, обовʼязково повʼязані щ іменем/прізвищем власника, типу: ріка Джона, ліс Майкла, гори Стівена, та аналогічно.Так що сподіватися на дармову землю не варто: всюди таблички PRIVATE.Вечеряли в кафе разом з колоритною сімейною парою: кремезний дядько та така ж жінка.Як виявилося: ці канадці - колишні німці, які вже років 30 тому переїхали в Канаду. Ось вони отримали 50 гектарів землі - переважно ліс. Природний ліс. Там побудували з дерева за дендрофекальною технологією (тобто без б/в шпал, просочених креозотом, та без радіоактивного шебеня - цей бовлур використовував дуб із власного лісу) будинок середніх розмірів. Ділянка у власності без жартів - 50 га. Коли я йому намагався розказати, що українці мають теж земельні ділянки площею в 5-10 соток, то людина не могла зрозуміти, що це за такі ділянки в 5 чи 10 соток?З гордістю показував свої власні лісові трофеї: полює в своєму лісі на оленів.Олені - власні у власному лісі.Без жартів.Бог подарував подружжю дочку. Ну батько як Шрек, мама як Шрек, то і дочка як Шрек.Щойно видали заміж. Наречений як Шрек.Все без жартів.Будьте обережні. akurt

Повідомлень: 12115 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4349 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 11:19 akurt написав: won написав: А що якщо собі будувати якісно, і не в місті, а в селі або взагалі за населеним пунктом? Території купа, бери скільки хоч.

А що якщо собі будувати якісно, і не в місті, а в селі або взагалі за населеним пунктом? Території купа, бери скільки хоч.

Це помилкова точка зору про порожні території.

Територій було неймовірно багато і їх реально роздавали мешканцям Канади (можливо і новоприбулим) десятками гектарів за умовний 1 канадський долар. Один. Не жартую.

Цей факт є історією вже.



На сьогодні немає ніякої вільної землі для забудови.

Можливо, за Прлярним колом на півночі.



В червні 2023 року, коли я особисто відвідував Канаду, я проїхав її дорогами тисячі кілометрів.

Багато чого вразило, але ось такі факти:

- всю землю, яку роздавали безкоштовно, передали не просто так, а під фермерські господарства. Я декілька з них відвідував: не факт що є асфальт - може бути просто щебенем засипана дорога. Багато грязюки (я їздив на Ford Edge чорного кольору то було авто дуже брудне потім). Ліворуч та праворуч - гігантські поля, які є під кукурудзою та пшеницею. Посеред дуже великих ділянок землі будинок фермера середніх розмірів - не можна сказати, щоби дуже «крутий». Такий звичайний, які є мільйонами в Україні. Біля будинка 2 авто, дитячі гойдалки, власний трактор та комбайн. Вражають дві речі: у кожного фермера власний елеватор/ємності для зберігання зерна. Ще більше вражає «качалка» з під землі нафти. Кожен фермер має свою «качалку». Сам спостерігав як приїхав великий нафтової та забирав нафту. Спостерігав я особисто про такий додатковий заробіток.

- всі природні подарунки типу лісів, річок або пагорбів має дивні назви, обовʼязково повʼязані щ іменем/прізвищем власника, типу: ріка Джона, ліс Майкла, гори Стівена, та аналогічно.

Так що сподіватися на дармову землю не варто: всюди таблички PRIVATE.



Вечеряли в кафе разом з колоритною сімейною парою: кремезний дядько та така ж жінка.

Як виявилося: ці канадці - колишні німці, які вже років 30 тому переїхали в Канаду. Ось вони отримали 50 гектарів землі - переважно ліс. Природний ліс. Там побудували з дерева за дендрофекальною технологією (тобто без б/в шпал, просочених креозотом, та без радіоактивного шебеня - цей бовлур використовував дуб із власного лісу) будинок середніх розмірів. Ділянка у власності без жартів - 50 га. Коли я йому намагався розказати, що українці мають теж земельні ділянки площею в 5-10 соток, то людина не могла зрозуміти, що це за такі ділянки в 5 чи 10 соток?

З гордістю показував свої власні лісові трофеї: полює в своєму лісі на оленів.

Олені - власні у власному лісі.

Без жартів.

Бог подарував подружжю дочку. Ну батько як Шрек, мама як Шрек, то і дочка як Шрек.

Щойно видали заміж. Наречений як Шрек.



Все без жартів.

Будьте обережні. Це помилкова точка зору про порожні території.Територій було неймовірно багато і їх реально роздавали мешканцям Канади (можливо і новоприбулим) десятками гектарів за умовний 1 канадський долар. Один. Не жартую.Цей факт є історією вже.На сьогодні немає ніякої вільної землі для забудови.Можливо, за Прлярним колом на півночі.В червні 2023 року, коли я особисто відвідував Канаду, я проїхав її дорогами тисячі кілометрів.Багато чого вразило, але ось такі факти:- всю землю, яку роздавали безкоштовно, передали не просто так, а під фермерські господарства. Я декілька з них відвідував: не факт що є асфальт - може бути просто щебенем засипана дорога. Багато грязюки (я їздив на Ford Edge чорного кольору то було авто дуже брудне потім). Ліворуч та праворуч - гігантські поля, які є під кукурудзою та пшеницею. Посеред дуже великих ділянок землі будинок фермера середніх розмірів - не можна сказати, щоби дуже «крутий». Такий звичайний, які є мільйонами в Україні. Біля будинка 2 авто, дитячі гойдалки, власний трактор та комбайн. Вражають дві речі: у кожного фермера власний елеватор/ємності для зберігання зерна. Ще більше вражає «качалка» з під землі нафти. Кожен фермер має свою «качалку». Сам спостерігав як приїхав великий нафтової та забирав нафту. Спостерігав я особисто про такий додатковий заробіток.- всі природні подарунки типу лісів, річок або пагорбів має дивні назви, обовʼязково повʼязані щ іменем/прізвищем власника, типу: ріка Джона, ліс Майкла, гори Стівена, та аналогічно.Так що сподіватися на дармову землю не варто: всюди таблички PRIVATE.Вечеряли в кафе разом з колоритною сімейною парою: кремезний дядько та така ж жінка.Як виявилося: ці канадці - колишні німці, які вже років 30 тому переїхали в Канаду. Ось вони отримали 50 гектарів землі - переважно ліс. Природний ліс. Там побудували з дерева за дендрофекальною технологією (тобто без б/в шпал, просочених креозотом, та без радіоактивного шебеня - цей бовлур використовував дуб із власного лісу) будинок середніх розмірів. Ділянка у власності без жартів - 50 га. Коли я йому намагався розказати, що українці мають теж земельні ділянки площею в 5-10 соток, то людина не могла зрозуміти, що це за такі ділянки в 5 чи 10 соток?З гордістю показував свої власні лісові трофеї: полює в своєму лісі на оленів.Олені - власні у власному лісі.Без жартів.Бог подарував подружжю дочку. Ну батько як Шрек, мама як Шрек, то і дочка як Шрек.Щойно видали заміж. Наречений як Шрек.Все без жартів.Будьте обережні.

а казки досягли непоганого вже рівня



який ліс на 50 га, які олені? для оленів малувато буде. й це про фермера, чи він лише полюванням займається? бо місця немає більше для нічого. а казки досягли непоганого вже рівняякий ліс на 50 га, які олені? для оленів малувато буде. й це про фермера, чи він лише полюванням займається? бо місця немає більше для нічого. Shaman

Повідомлень: 12920 З нами з: 29.09.19 Подякував: 832 раз. Подякували: 1768 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 11:22 Природа - це супер. І не обов'язково холодно - можна жити на 50-55 паралелі, де досить прийнятна погода. Південь Манітоби, Саскачевану. Або - піти в ліси трохи північніше тут же, але все-таки не дуже далеко на північ. Зате - без такого шаленого потоку людей.

Буде щось типу як Швейцарія, тільки по грошам доступніше для повсякдення.



Приграничные с США регионы? Там, где все "ужастики", о которых вам целую портянку написали??? Приграничные с США регионы? Там, где все "ужастики", о которых вам целую портянку написали??? LEXX

Повідомлень: 341 З нами з: 11.03.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3320332133223323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: baraka LEXX і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор