це з мисливських оповідань Карла-Фрідріха-Ієроніма?
Сусідка їхала - збила випадково оленя, автівка була сильно пошкоджена.
Така ось чергова казка… авто сусідки сильно постраждало, НЕ як у казці.
це вона ще кенгуру не збивала
Додано: Нед 24 тра, 2026 14:25
Додано: Нед 24 тра, 2026 15:38
В Європі часто випадки ДТП з дикими тваринами. Страховка відповідна повинна буть. Ще розбірки з лісництвом. ДТП з собаками дуже рідко.
Додано: Нед 24 тра, 2026 18:24
Ви маєте право на свою думку.
Вона звісно, нічим не підкріплена, крім володіння шкільною лінійкою або рулеткою.
Таке диво: твердження вище сьогодні про те, що в Канаді сотні тисяч га землі порожні і можна приїхати - узяти просто так - побудувати з залізобетону хату - не викликало ніяких питань.
Хоча це повна маячня.
А моя інформація, від якої в мене реально щелепа відпала, коли розмовляв з власниками - викликала питання.
Аби ви знали полив тих канадців - колишніх німців - коли я намагався їм пояснити, що половина українців володіють - аж стидно було говорити - 5-ма або 10-ма сотками землі.
Ми довго намагалися перевести сотки в ари або в гектари.
Було дуже соромно про власність українці в земельних питаннях.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 24 тра, 2026 20:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 тра, 2026 18:31
по-перше мільйони укранців володіють паями, які вимірються декілька га - це так, до відома
а чим займається цей фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися
це ви сьогодні мене з кимось сплутали - буває
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:00
Я у тієї пані не питав, мабуть страхова щось відшкодувала.
Намагаюся ввечері їхати з подвійною увагою.
Тут у всіх у власності - якщо це просто приватна оселя - то 30…100 соток землі.
Зараз в продажу зʼявилася оселя, так там площа ділянки 13 000 соток.
І це не площа ланів під кукурудзу/сою/соняшник, а прибудинкова територія.
В даному випадку з приватним лісом або його часткою.
Ту оселю виставлено на продаж здається за 600 000€.
Тут ще така цікавинка: сама земля при продажу приватної оселі майже немає ціни. Тобто цінується сам будинок площею в 100…200 кв.м.
А земельна ділянка - як додаткова опція.
Це дивно, але саме так.
Здавалося б: продай частину та хтось щось побудує. Ні: так не роблять!
Землю може виділити - якщо вона є - тільки мерія міста/населеного пункту.
Я питав у двох мерів: сказали, що вільної землі немає.
Вона була. Зникла.
Сусід праворуч - колишній мер міста - був мером 19 (!) років: у нього приватна садиба неймовірних розмірів (дуже великий будинок в 2 поверхи) реально із власним лісом.
Випас коней, на яких гарцюють «амазонки».
За конями доглядають наймані фахівці. Газони косить найманий працівник трактором.
Мій інший сусід справжній працьовитий фермер - точно не знаю, де він реально мешкає (є жінка та двоє дітей) - зараз робить напівкапітальний ремонт свого другого будинку - працьовитий до безтями. Будинок камʼяний, штукатурений, з віконницями. Газони та дерева.
Так ось у нього у власності десятки га (!) пахотноі та ще й поливної (!) землі.
Цей другий його будинок двоповерховий, три обʼємний, із вбудованим гаражем, під черепицею. Він добудував за останній місяць величезні навіси - дуже якісна робота по дереву - з південного боку: зараз чую, як там щось пиляють - працюють люди.
Так ось, в нього є свої комбайни, свої трактори, інша техніка.
По полях або між ними «гасає» на квадроциклі.
Цікаво організовано полив ланів: в нього є власне (!) озеро на вершині пагорба. Перепад висот 160…220 м над рівнем моря (смартфон показав).
Стоїть табличка: PRIVATE.
Він в нього закачує воду з найближчої річки (відстань приблизно 1500 м).
А потім вода по трубах в землі (є виходи - вентилі) коли треба розходиться по його ланам та подається у систему поливу, яка розбризкує воду. Довжина гілки поливочної системи - я не фахівець - мабуть метрів 200, а може і всі 300.
Я не знаю точну площу ланів, якими володіє цей хлопець - йому років 35, але там десятки га під різними культурами. На деякі роботи я бачу він наймає фахівців із власною технікою.
Посіви чередує. Там, де була пшениця в минулому році - зараз кукурудза.
Де була кукурудза - там соя чи соняшник.
Частина його землі - це ліс. Я поруч по дорозі багато разів проходив - але зайти подивитися, чи є гриби - не насмілився: PRIVATE. (!!!)
Якщо бігають олені або косулі, то вони намагаються швидко перебігти від одного такого лісочка до іншого - полями. Тоді ми їх бачимо - часто перед собою по дорозі ліворуч чи праворуч.
Якщо в суботу-неділю - якщо відкрито мисливство на них, або на зайців, - то по периметру зони полювання обовʼязково стоять помічники мисливців в яскравих помаранчових куртках та слідкують, щоби такі телепні, як я, не попали в зону полювання.
Один раз дзвінок у ворота: я вийшов: стоїть заступник голови мисливців - вручив мені подарунки: дичина та ковбаси з дичини.
Так що якщо хтось не бачив у власності ділянки землі та лісу по 50 га, то це не означає, що їх немає.
Вони і є, і були.
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:18
Додано: Нед 24 тра, 2026 19:59
Те, що мільйони українців «володіють» - хі-хі- паями, і за «володіння» якими отримують аж по 250 кг зерна за рік за кожен гектар - я прекрасно знаю.
Дійсно селяни набили кишені грошима за кожні 5-10 га, які вони віддали в оренду тим, хто заробляє мільйони.
Мені один такий «володар землі» сказав, що прибутковість у тих, хто реально володіє тими гектарами, складає не менше 500%.
Селянам з того нічого не попадає. Так що то інша «власність».
І ви маєте - рацію - я сплутав вас та іншого пана (Shapo): схожі імена.
Вибачаюсь, свій текст відредагував.
P.S. Цитата: «фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися».
Фермер займається тим, чим я написав: фермерством. Я реально дивуюсь, який працьовитий.
Купа різної техніки. Вміє працювати і на тракторі, і на комбайні, і на екскаваторі. Наймані працівники із своєю технікою на деяких видах робіт. Саме його серед мисливців я не бачив.
Додано: Нед 24 тра, 2026 20:16
це у вас якого року свіжості інфо? я вже й не чув, коли виплачують зерном - зазвичай грошима - 100-150-200 дол за га.
500% відсотків в сільському господарстві - це вам з друзями вже треба створити клуб розповідальників мисливських історій. немає такої рентабельності. може 1 раз на десять років - коли раптовий стрибок цін. а є роки, коли й в збиток працюють.
й хоч земля потроху дорожчає, ніхто її розпродавати не поспішає - обсяг угод не такий й великий. а хто ж постійно не дава селянам вільно розпоряджатися землею, не знаєте?
