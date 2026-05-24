Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 14:25

  akurt написав:
Там, де я мешкаю зараз, майже вільно пасуться олені (порода невеликих, назву не знаю), косулі (на вихідні дозволено полювати в певні періоди року), фазани, куропатки, зайці. В мене на подвірʼї ховаються від мисливців 1-2 зайці. На них полюють соколи, які чергують на вершині стовпів.

це з мисливських оповідань Карла-Фрідріха-Ієроніма? :lol:
Сусідка їхала - збила випадково оленя, автівка була сильно пошкоджена.

Така ось чергова казка… авто сусідки сильно постраждало, НЕ як у казці.

це вона ще кенгуру не збивала :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 15:38

В Європі часто випадки ДТП з дикими тваринами. Страховка відповідна повинна буть. Ще розбірки з лісництвом. ДТП з собаками дуже рідко.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 18:24

  Shaman написав:ви розмір 50 га уявляєте? зайці там ще сховаються. а олені - але не дрібні, такі як в Канаді - може зайдуть, але скоріш ні - там же ще будинок на цій території. й оцей фермер - а чим він займається на цих 50 га, окрім "полювання"?

Ви маєте право на свою думку.
Вона звісно, нічим не підкріплена, крім володіння шкільною лінійкою або рулеткою.
Таке диво: твердження вище сьогодні про те, що в Канаді сотні тисяч га землі порожні і можна приїхати - узяти просто так - побудувати з залізобетону хату - не викликало ніяких питань.
Хоча це повна маячня.

А моя інформація, від якої в мене реально щелепа відпала, коли розмовляв з власниками - викликала питання.
Аби ви знали полив тих канадців - колишніх німців - коли я намагався їм пояснити, що половина українців володіють - аж стидно було говорити - 5-ма або 10-ма сотками землі.
Ми довго намагалися перевести сотки в ари або в гектари.
Було дуже соромно про власність українці в земельних питаннях.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 24 тра, 2026 20:01, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 18:31

Ну а власне: маєте право на свою думку.
Тільки не помиляйтеся, як вчора ви спутали країну під назвою «Емірати» (скорочена назва Обʼєднаних арабських Еміратів») в моєму тексті з країною під назвою «Саудівська Аравія» (у Вашій транскрипції в тексті «СА»). Можете перевірити.

по-перше мільйони укранців володіють паями, які вимірються декілька га - це так, до відома ;)

а чим займається цей фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися :oops:

це ви сьогодні мене з кимось сплутали - буває :lol:
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 19:00

  Water написав:В Європі часто випадки ДТП з дикими тваринами. Страховка відповідна повинна буть. Ще розбірки з лісництвом. ДТП з собаками дуже рідко.

Я у тієї пані не питав, мабуть страхова щось відшкодувала.
Намагаюся ввечері їхати з подвійною увагою.
Тут у всіх у власності - якщо це просто приватна оселя - то 30…100 соток землі.
Зараз в продажу зʼявилася оселя, так там площа ділянки 13 000 соток.
І це не площа ланів під кукурудзу/сою/соняшник, а прибудинкова територія.
В даному випадку з приватним лісом або його часткою.
Ту оселю виставлено на продаж здається за 600 000€.
Тут ще така цікавинка: сама земля при продажу приватної оселі майже немає ціни. Тобто цінується сам будинок площею в 100…200 кв.м.
А земельна ділянка - як додаткова опція.
Це дивно, але саме так.
Здавалося б: продай частину та хтось щось побудує. Ні: так не роблять!
Землю може виділити - якщо вона є - тільки мерія міста/населеного пункту.
Я питав у двох мерів: сказали, що вільної землі немає.
Вона була. Зникла.

Сусід праворуч - колишній мер міста - був мером 19 (!) років: у нього приватна садиба неймовірних розмірів (дуже великий будинок в 2 поверхи) реально із власним лісом.
Випас коней, на яких гарцюють «амазонки».
За конями доглядають наймані фахівці. Газони косить найманий працівник трактором.

Мій інший сусід справжній працьовитий фермер - точно не знаю, де він реально мешкає (є жінка та двоє дітей) - зараз робить напівкапітальний ремонт свого другого будинку - працьовитий до безтями. Будинок камʼяний, штукатурений, з віконницями. Газони та дерева.
Так ось у нього у власності десятки га (!) пахотноі та ще й поливної (!) землі.
Цей другий його будинок двоповерховий, три обʼємний, із вбудованим гаражем, під черепицею. Він добудував за останній місяць величезні навіси - дуже якісна робота по дереву - з південного боку: зараз чую, як там щось пиляють - працюють люди.
Так ось, в нього є свої комбайни, свої трактори, інша техніка.
По полях або між ними «гасає» на квадроциклі.

Цікаво організовано полив ланів: в нього є власне (!) озеро на вершині пагорба. Перепад висот 160…220 м над рівнем моря (смартфон показав).
Стоїть табличка: PRIVATE.
Він в нього закачує воду з найближчої річки (відстань приблизно 1500 м).
А потім вода по трубах в землі (є виходи - вентилі) коли треба розходиться по його ланам та подається у систему поливу, яка розбризкує воду. Довжина гілки поливочної системи - я не фахівець - мабуть метрів 200, а може і всі 300.
Я не знаю точну площу ланів, якими володіє цей хлопець - йому років 35, але там десятки га під різними культурами. На деякі роботи я бачу він наймає фахівців із власною технікою.
Посіви чередує. Там, де була пшениця в минулому році - зараз кукурудза.
Де була кукурудза - там соя чи соняшник.

Частина його землі - це ліс. Я поруч по дорозі багато разів проходив - але зайти подивитися, чи є гриби - не насмілився: PRIVATE. (!!!)

Якщо бігають олені або косулі, то вони намагаються швидко перебігти від одного такого лісочка до іншого - полями. Тоді ми їх бачимо - часто перед собою по дорозі ліворуч чи праворуч.
Якщо в суботу-неділю - якщо відкрито мисливство на них, або на зайців, - то по периметру зони полювання обовʼязково стоять помічники мисливців в яскравих помаранчових куртках та слідкують, щоби такі телепні, як я, не попали в зону полювання.
Один раз дзвінок у ворота: я вийшов: стоїть заступник голови мисливців - вручив мені подарунки: дичина та ковбаси з дичини.

Так що якщо хтось не бачив у власності ділянки землі та лісу по 50 га, то це не означає, що їх немає.
Вони і є, і були.
akurt
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 19:18

прям український сівообіг :lol:
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 19:59

  Shaman написав:по-перше мільйони укранців володіють паями, які вимірються декілька га - це так, до відома ;)
а чим займається цей фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися :oops:
це ви сьогодні мене з кимось сплутали - буває :lol:

Те, що мільйони українців «володіють» - хі-хі- паями, і за «володіння» якими отримують аж по 250 кг зерна за рік за кожен гектар - я прекрасно знаю.
Дійсно селяни набили кишені грошима за кожні 5-10 га, які вони віддали в оренду тим, хто заробляє мільйони.
Мені один такий «володар землі» сказав, що прибутковість у тих, хто реально володіє тими гектарами, складає не менше 500%.
Селянам з того нічого не попадає. Так що то інша «власність».

І ви маєте - рацію - я сплутав вас та іншого пана (Shapo): схожі імена.
Вибачаюсь, свій текст відредагував.

P.S. Цитата: «фермер, окрім мисливських оповідань ми так й не дізналися».
Фермер займається тим, чим я написав: фермерством. Я реально дивуюсь, який працьовитий.
Купа різної техніки. Вміє працювати і на тракторі, і на комбайні, і на екскаваторі. Наймані працівники із своєю технікою на деяких видах робіт. Саме його серед мисливців я не бачив.
akurt
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 20:16

це у вас якого року свіжості інфо? я вже й не чув, коли виплачують зерном - зазвичай грошима - 100-150-200 дол за га.

500% відсотків в сільському господарстві - це вам з друзями вже треба створити клуб розповідальників мисливських історій. немає такої рентабельності. може 1 раз на десять років - коли раптовий стрибок цін. а є роки, коли й в збиток працюють.

й хоч земля потроху дорожчає, ніхто її розпродавати не поспішає - обсяг угод не такий й великий. а хто ж постійно не дава селянам вільно розпоряджатися землею, не знаєте? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 20:36

  akurt написав:
Тільки не помиляйтеся, як вчора ви спутали країну під назвою «Емірати» (скорочена назва Обʼєднаних арабських Еміратів») в моєму тексті з країною під назвою «Саудівська Аравія» (у Вашій транскрипції в тексті «СА»). Можете перевірити.


Вообще-то ОАЭ это семь независимых эмиратов в двух из которых я был проездом.
Хорошо,что вы помните как я их перепутал с Саудовской Аравией,но почему-то забыли указать в каком из них произошел пожар в высотке где живёт ваш знакомый сославшись на личную информацию.
Я ведь не спрашивал его фамилию и номер его апартаментов, а в высотках их не меньше 100,тем более что пожары в таких строениях точно попадают в новости и это не секрет.
Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2026 20:53

  won написав:
  BIGor написав:За Латам не скажу, але про Канаду багато інфи продивився. Загалом:
Мінуси:
- клімат, будинки за 500 тис побудовані за дендрофекальною технологією і максимум 1 соткою (друга найбільша по площі країна в світі).

А що якщо собі будувати якісно, і не в місті, а в селі або взагалі за населеним пунктом? Території купа, бери скільки хоч.

  BIGor написав:- мало роботи, вірніше всього багато мігрантів які є конкурентами за роботу.

Короче узагальнюючи - бідна версія США.

Для віддаленої роботи вони не конкуренти. З цього ж і витікає другий плюс - раз бідна версія, то багато чого буде дешевше, тож, мабуть, можна навіть взагалі не міняти роботу при переїзді туди з Європи/України? Це і ЛатАм, наскільки я розумію, стосується. Це плюс.

  BIGor написав:Плюси
- швидка легалізація.

Легалізація аж до громадянства точно не цікавить. Максимум - пмж, або постійний внж. Громадянство краще не отримувати в країні, в якій реально збираєшся жити.


  rjkz написав:К плюсам - есть франкофонная провинция Квебек

В критеріях відбору - сорі, що одразу не уточнено - лише англомовні провінції/території. Нам сепаратизм не потрібен.:)

  rjkz написав:Безумно красивая природа, но суровые климатические условия. Но есть люди, которым это ок.

Природа - це супер. І не обов'язково холодно - можна жити на 50-55 паралелі, де досить прийнятна погода. Південь Манітоби, Саскачевану. Або - піти в ліси трохи північніше тут же, але все-таки не дуже далеко на північ. Зате - без такого шаленого потоку людей.
Буде щось типу як Швейцарія, тільки по грошам доступніше для повсякдення.

  rjkz написав:Добавлю, что если кто готов стартовать с непростых условий и нет Инглиша для сдачи айлтс на федеральную программу или какую иную провинциальную (на них треббуется меньший балл), то можно поехать в Галифакс (Новая Шотландия), там есть варианты без сдачи Инглиша.

За Нову Шотландію цікаво. Чому ж це там без екзамену?


1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).
2.Франкофонная провинция - это не про сепаратизм. Про сепаратищм на моменте - это вполне англофонная Альберта. Причем именно сейчас в стадии обострения.
3.Про Галифакс,Новая Шотландия - канал на Ютубе "Объективно о Канаде". Не родственник, не родственник родственника и даже не знакомый.
4. Кстати, про Квебек я тоже очень долго, правда давно уже, смотрел канал человека, который кажется был учителем там. Уже не помню как назывался. Немного нудноватенький с точки зрения подачи материала (тогда большинство вещало по дороге на работу, показывая дорогу), но довольно информативный.
