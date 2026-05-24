1. Ошибочно думать, что если в Канаде ниже зарплаты, то там дешеле жить чем в США. Цены на жилье, авто, продукты и одежду значительно выше. Но другая структура расходов - бесплатная медицина и образование (это не точно).

Это точно.

Не обладаю таким обширным пулом знакомых как у некоторых форумчан,но с 2006 там живёт мой знакомый ещё по Алма-Ате.

На удивление визы на ПМЖ в Канаду в те годы гражданам Казахстана было получить намного проще чем гражданам Украины.

Он жил в Торонто и жаловался что за 1500 cad снимает двухкомнатную квартиру где нужно на ночь одевать беруши из-за плохой шумоизоляции с коридором.

Пенсия ему светила не более 1250 cad и при условии проживания в Канаде. При переезде в другую,более дешёвую страну она уменьшалась на 2/3 до 450 т к.состояла из трёх составляющих.

Хотя он работал программером в частной конторе и неплохо зарабатывал перспективы были неважные если не имел накопленного на счету.

При том,что свое он так и не купил,жаловался что китайцы сильно подняли на него цены.

Переезд в более дешёвую провинцию тоже не рассматривал т.к.это мало меняло ситуацию.

Повідомлень: 37794 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1507 раз. Подякували: 8317 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 24 тра, 2026 21:32

К сожалению,после 24.02.2022 мы с ним разругались и узнать куда он в конце концов приземлился не знаю.

Что касается муниципального или социального как в Израиле жилья,то сомневаюсь что оно положено всем пенсионерам независимо от размеров пенсии.

В Израиле для этого нужно получать не пенсию,а пособие по старости с социальной надбавкой и иметь на банковском счету очень небольшую сумму.

К сожалению,после 24.02.2022 мы с ним разругались и узнать куда он в конце концов приземлился не знаю.Что касается муниципального или социального как в Израиле жилья,то сомневаюсь что оно положено всем пенсионерам независимо от размеров пенсии.В Израиле для этого нужно получать не пенсию,а пособие по старости с социальной надбавкой и иметь на банковском счету очень небольшую сумму.Возможно, в Канаде и другие правила

...которые разработали очень остроумные конструктивные и объемно-планировочные решения , позволяющие не только минимизировать воздействие ветровой нагрузки интенсивности "ураган", но и, как ни удивительно, наводнениям. Я видел на Ютубе, то есть ни я в живую ни мои родственники ни родственники родственников ни даже просто знакомые, дома, скругленной архитектуры в прибрежной зоне (как правило - флад зона), которые ввиду скругленных форм хорошо противостоят ветрам, а вода проходит буквально сквозь них и так-же отступает.



Не знаю каким образом осуществляется пропуск воды,но,скорее всего,в этих домах реализована та же конструктивная идея что и при строительстве Будж Халифа пришедшая из парусного спорта. К центральному ядру примыкают три спиралевидные крыла гасящие ветровые воздействия,а внутри здания есть и динамические гасители колебаний которыми я занимался в аспирантуре и в полной мере они реализованы в Тайбей 101 в Тайване хотя гораздо чаще их ставят в радио и телебашнях и один поставили в мече клепаной бабы в Киеве.

Мой руководитель был одним из ведущих специалистов в этой области и под его редакцией вышел справочник по расчету сооружений на динамические нагрузки.

После развала СССР ,естественно, давно этим не занимаюсь ,но интерес из прошлого до сих пор почему-то как и к высоткам остался.

Про каменные здания в США в сравнении с более распространенными сборно-щелевыми деревянными мне рассказала впервые жена которую в конце 90-х в Атланте возили на экскурсию и показали в лесу дом владельца Кока-Колы. Их тогда больше удивило почему он стоял без забора и охраны.

По визам в США.

У израильской одноклассницы по ульпану дочь с мужем и детьми прожив всего полгода в Израиле уехали в США.

На вопрос зачем было сюда для этого приезжать сказала,что уехали по инвесторской визе всего в 100 тысяч баксов из которой сразу купили авто за 20. А из Москвы за такую же визу нужно было заплатить 1 млн.

Я писал о частных домах в прибрежной зоне ФлОриды в противовес дендрофекальным холобудам.

Не о многоэтажках, кои тоже есть, но куда в меньшей доле.

Там есть решения более простые - кладка из нечта, напоминающее наш кирпич, но таковым не являющееся. Их тут называют "брик", то есть кирпич. Но это пустотелый блок. Довольно прочный. Не из обожженной глины. Сквозьэтот блок проходит армирование вполне такого рабочего, не конструктивного сечения.

Это вариант номер раз, внешне - дом как дом, но не из дендрофекалий.

Второй вариант более интересный - напоминает полусферу, торчащую из земли. Из жб. Сторона обращенная к океану цельная, обратная сторона предусматривает водоводы для пропуска воды во время отлива.

Насчет Ваших знакомых - не совсем в курсе инвесторской визы, но что-то не договаривают. И я сейчас поясню что.

Они сделали финт ушами.

В США есть инвесторская виза, при выдаче которой выдается гринкарта (постоянное резидентство и людей с гринкартами ПОКА массово не трогают,хотя случаи бывали. Равно как и с гражданами).

Но сумма инвестиций - от 800 куе до 1,05 млн.

Очевидно, такой суммы у Ваших знакомых просто не было. Нищеброды, одним словом.

Есть другая инвесторская виза, которая позволяет жить на территории США и управлять собственным бизнесом. Но она доступна гражданам не всех стран.

И раша не входит в список таких стран.

Поэтому я и говорю, что Ваши знакомцы сделали финт ушами.

А именно.

Они приехали в Израиль и, судя по всему, по алии получили гражданство Израиля с первого дня. Прожив полгода, (минимально необходимый срок, 183 дня)они в глазах USCIS стали резидентами Израиля. И получили право на эту визу.

В дальнейшем, когда их инвестиции в экономику США достигнут необходимого уровня, они смогут перейти на ту инвесторскую визу, которая открывает путь к гринкарте.

То, что они опасаются перемещаться - вполне мне понятно. Даже мы, гринкардхолдеры, не чувствуем сейчас полной безопасности. Были случаи даже с гражданами.

И, хотя и граждане и гринкардхолдеры формально находятся вне интересов айс, но это не гарантирует, что не будут задержаны во время массовых облав и потом потребуются деньги и усилия адвокатов, чтобы вытащить из тюряги, само пребывание в которой...это пребывание в тюрьме. Условия содержания там такие, что вполне благонадежные люди не выдерживают и сводят счеты с жизнью.

Количество таких случаев среди задержанных растет. Причем бывали случаи игнорирования решения судов о выпуске задержанных иммигрантов (гринкардхолдеров и даже натурализированных граждан и даже депортации).

Похоже,Вы правильно поняли ситуацию

и им ещё долго прятаться,тем более что в Москве у них осталось две квартиры одну из которых сдают и дом в Подмосковье.

На мой вопрос почему их не продают отвечает,что ещё не знает где будет жить - возможно и вернётся как и многие москвичи приехавшие в 2022,но уехавшие после 07.10.23 т к.не привыкли к бомбежкам.

Поэтому бабушка ездит встречаться с внуками то в Барселону ,то в Монреаль пока их родители сидят безвылазно и зять работает где-то по-черному.

Похоже,Вы правильно поняли ситуациюи им ещё долго прятаться,тем более что в Москве у них осталось две квартиры одну из которых сдают и дом в Подмосковье.На мой вопрос почему их не продают отвечает,что ещё не знает где будет жить - возможно и вернётся как и многие москвичи приехавшие в 2022,но уехавшие после 07.10.23 т к.не привыкли к бомбежкам.Поэтому бабушка ездит встречаться с внуками то в Барселону ,то в Монреаль пока их родители сидят безвылазно и зять работает где-то по-черному.Доехать в США бабушка не может,т к.у нее у*** израильский паспорт называемый лессе- пассе,а не 10-летний даркон по которому можно заехать в США без визы

