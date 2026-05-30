Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
smdtranz написав:akurt Расскажите про черную Африку. там жить можно белому человеку в больших городах? около океана, конечно же. где там наших больше всего? почем жилье, привычное для европейца?
Питання не до мене: я в Африці далі Єгипту не бував. Здається на цьому тижні пан Hоtab давав корисну інформацію: він там працює на потужному літаку пілотом. Пошукайте його дописи. Мені про Африку надавали певну інформацію тільки знайомі моряки та чоловік племінниці, який працював там лікарем Міжнародної місії та повернувся ледве живий після малярії.
А где был, Акурт тоже ничего полезного сказать не может
anduzenko написав:А где был, Акурт тоже ничего полезного сказать не может
Ну, так куди мені тягатися з таким знавцем Еміграції та заробітчанства, як пан anduzenko? То визнаний фахівець, як кажуть «нам так не жити»… Де були? Що корисного порадите? Де краще заробітчанство? У що нам повірити?
smdtranz написав:akurt Расскажите про черную Африку. там жить можно белому человеку в больших городах? около океана, конечно же. где там наших больше всего? почем жилье, привычное для европейца?
Питання не до мене: я в Африці далі Єгипту не бував. Здається на цьому тижні пан Hоtab давав корисну інформацію: він там працює на потужному літаку пілотом. Пошукайте його дописи. Мені про Африку надавали певну інформацію тільки знайомі моряки та чоловік племінниці, який працював там лікарем Міжнародної місії та повернувся ледве живий після малярії.
А где был, Акурт тоже ничего полезного сказать не может
А давайте я пересмотрю Одувана на ютрубе про его посещения гадюшников того континента и напишу свой фантастический роман.
anduzenko написав:А где был, Акурт тоже ничего полезного сказать не может
Ну, так куди мені тягатися з таким знавцем Еміграції та заробітчанства, як пан anduzenko? То визнаний фахівець, як кажуть «нам так не жити»… Де були? Що корисного порадите? Де краще заробітчанство? У що нам повірити?
Куди ж мені тягатися з таким досвідченим паном в галузі еміграції, заробітчанства та інвестицій. Що не допис, то на вагу золота:
anduzenko написав:10 млн? сверху или снизу?
anduzenko написав:Лучше на ютюбе
anduzenko написав:Я извиняюсь, а в Украине бензин из WTI уже продаётся?
В цьому році будемо святкувати ювілей: 10 років, як пан anduzenko цікавився у мене особисто як купити квартиру у Львові по 600$ за кв.м. Я тоді якраз закінчив ремонт в своїй новій квартирі, яку реально було куплено по 600$ за квадрат. Пройшло 10 років: ну що, пане anduzenko, чим закінчилося ваше бажання? Все прохлопали вухами?
Міністр Закордонних справ України пан Андрій Сибіга, з яким я особисто не один раз зустрічався свого часу в Анталії - коли я там мешкав - і коли він був не міністром, а послом України в Туреччині - декілька разів, вчора оголосив про те, що за кордоном внаслідок важкої війни опинилося 8 мільйонів українців. Раніше зустрічалася з різних джерел цифра в 6 мільйонів. Я її бачив, але думав, що реально - більше. Так і сталося… Це важкий, але факт. Треба його визнати, прийняти та не дратувати я…
Чи будуть вони повертатися додому? Будуть. І вже повертаються. Самокритично скажу, що менше ніж через рік перебування за кордоном повернулися в Україну і дехто з моїх родичів. І це був вже давно минулий 2023 рік.
На цьому тижні із тих, з ким я спілкуюся та товаришую, повертаються дві родини. Причини різні. Джерело причин одне: чужина - навіть із смаколиками - не для всіх.
Повернення з Нідерландів. Пані прожила там 4 роки. Неподалік від міста Ейндховен. Здавалося б, райське життя: абсолютно безкоштовно - номер в готелі з повним забезпеченням: 3-и разове харчування в ресторані готелю, СПА-центр, кінозал, спортивна дата - навіть цирульник - все все все реально безкоштовно. На додачу 50€ на місяць готівкою на морозиво. В серпні 2023 я особисто був за кермом її авто, та допоміг перегнати з Пшемисля в Ейндховен (до кордону їй авто перегнав інший водій. Для мене це була чудова нагода проїхатися через Польшу та Німеччину в Нідерланди, попити пива в барі Ейндховена…. За кермом з нею весь час мінялися… до речі: дуже класно водить авто. Ні, повертається. Основна причина: адміністрування бізнесу. Не буду розкривати секрет, якого саме. Нічого гіперособливого. Але потребує нагляду та турботи.
Повернення з Німеччини. Цікава історія: з пані та її дочкою ми вперше зустрілися в Анталії, куди їх привіз з Києва чоловік незадовго до початку війни. Сам сів в літак та повернувся в Україну у справах. Це був останній рейс літака в Україну. Родина була розʼєднана. Пані з дочкою мешкала 2 роки в Анталії (3-к квартиру любʼязно та безкоштовно надали наші українці з діаспори), а то раптом полетіла до подружки в Німеччину та з першого погляду влюбилася в ту країну. Любити було за що: надали безкоштовне житло (без меблів та побутової техніки, правда, але житло якісне, сплата тільки за комуналку), готівкові гроші. Дочка пішла в школу та почала вивчати німецьку мову. Здавалося б: рай на Землі. А ні: і чоловік, і друзі - в Києві, клімат Німеччини їй здався безмежно холодним (майже на кордоні з Люксембургом), постійна битва з німецькою канцеляршиною та бюрократією. Тай доня росте, а друзів/подруг майже немає… а розрахунок на дистанційну роботу да її навичками та фахом виявився проблемним… В Київ!