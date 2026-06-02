Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 02 чер, 2026 18:15
shapo написав: Хомякоид написав:
Мені при прийманні документів на громадянство в Німеччині сказали що перевищення швидкості не впливає ніяким чином на розгляд заявки на громадянство.
Були в цей час перевищення, платив штрафи, разів 5 мабуть по мілкоті (до 20 км.год)
Видали громадянство, ніхто нічого не сказав про штрафи.
Щось в США доволі жорстоко з цим.
А побачив, було біля школи випадок. Можливо в цьому причина.
Это не жёстко.
В Австралии при превышении скорости на 25км/час забирают водительские права.
При превышении скорости на 50км/час конфискация машины и уголовный срок.
За участие в демонстрации могут возникнуть вопросы при получении гражданства
Це якось дуже жорстко враховуючи які там відстані.
Додано: Вів 02 чер, 2026 18:16
вот у вашій США таке творицця
Додано: Вів 02 чер, 2026 18:26
Зато практически никто не нарушает правила.
Штрафные баллы начисляют за телефон лежащий на коленях которые сфотографировала видеокамера и если их наберётся ,по-моему, 15, то тоже пересдача на права
Додано: Вів 02 чер, 2026 18:58
shapo написав:
Зато практически никто не нарушает правила.
Штрафные баллы начисляют за телефон лежащий на коленях которые сфотографировала видеокамера и если их наберётся ,по-моему, 15, то тоже пересдача на права
Мабуть, правда.
У Франції швидкісні траси платні 130 км/год - там питань немає. Ніхто і не контролює швидкість.
Регіональні траси: швидкість 80, 90, 110.
Ось тут без кінця радари.
Штраф від 69€. Що цікаво, вільонолюбиві французи псують встановлені на трасах радари: або заклеюють скотчем, або просто зрізають (!) разом із стовпчиком, на якому вони були. Не жартую.
Я якось звик не порушувати. Французи дуже рідко, але порушують, бо штраф 69€ - це дуже суттєво.
Це:
- або позбавити себе відвідування СПА центра з термальних джерел та басейном на майже 10 відвідувань;
- або втратити майже повний бак пального (на сьогодні А95 по 1,99€ літр).
P.S. Цікаво, що на мою думку найжорсткіші правила щодо швидкості - в Україні. Останній раз платив аж два штрафи саме в Україні - швидкість по дорозі від Львова до кордону з Польщею. При чому була майже ніч…. Але чомусь і самі жахливі аварії - в Україні. За останні 2 роки не бачив в Європі жодного ДТП.
Додано: Вів 02 чер, 2026 19:11
Сьогодні заправився по 1.89 € літр. Давно в Німеччині такого не було.
Мабуть 2 місяці.
