Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Мені при прийманні документів на громадянство в Німеччині сказали що перевищення швидкості не впливає ніяким чином на розгляд заявки на громадянство. Були в цей час перевищення, платив штрафи, разів 5 мабуть по мілкоті (до 20 км.год) Видали громадянство, ніхто нічого не сказав про штрафи.
Щось в США доволі жорстоко з цим. А побачив, було біля школи випадок. Можливо в цьому причина.
Это не жёстко. В Австралии при превышении скорости на 25км/час забирают водительские права. При превышении скорости на 50км/час конфискация машины и уголовный срок. За участие в демонстрации могут возникнуть вопросы при получении гражданства
Це якось дуже жорстко враховуючи які там відстані.
shapo написав: Это не жёстко. В Австралии при превышении скорости на 25км/час забирают водительские права. При превышении скорости на 50км/час конфискация машины и уголовный срок. За участие в демонстрации могут возникнуть вопросы при получении гражданства
Це якось дуже жорстко враховуючи які там відстані.
Зато практически никто не нарушает правила. Штрафные баллы начисляют за телефон лежащий на коленях которые сфотографировала видеокамера и если их наберётся ,по-моему, 15, то тоже пересдача на права
shapo написав:Зато практически никто не нарушает правила. Штрафные баллы начисляют за телефон лежащий на коленях которые сфотографировала видеокамера и если их наберётся ,по-моему, 15, то тоже пересдача на права
Мабуть, правда. У Франції швидкісні траси платні 130 км/год - там питань немає. Ніхто і не контролює швидкість. Регіональні траси: швидкість 80, 90, 110. Ось тут без кінця радари. Штраф від 69€. Що цікаво, вільонолюбиві французи псують встановлені на трасах радари: або заклеюють скотчем, або просто зрізають (!) разом із стовпчиком, на якому вони були. Не жартую.
Я якось звик не порушувати. Французи дуже рідко, але порушують, бо штраф 69€ - це дуже суттєво. Це: - або позбавити себе відвідування СПА центра з термальних джерел та басейном на майже 10 відвідувань; - або втратити майже повний бак пального (на сьогодні А95 по 1,99€ літр).
P.S. Цікаво, що на мою думку найжорсткіші правила щодо швидкості - в Україні. Останній раз платив аж два штрафи саме в Україні - швидкість по дорозі від Львова до кордону з Польщею. При чому була майже ніч…. Але чомусь і самі жахливі аварії - в Україні. За останні 2 роки не бачив в Європі жодного ДТП.
shapo написав:Зато практически никто не нарушает правила. Штрафные баллы начисляют за телефон лежащий на коленях которые сфотографировала видеокамера и если их наберётся ,по-моему, 15, то тоже пересдача на права
Мабуть, правда. У Франції швидкісні траси платні 130 км/год - там питань немає. Ніхто і не контролює швидкість. Регіональні траси: швидкість 80, 90, 110. Ось тут без кінця радари. Штраф від 69€. Що цікаво, вільонолюбиві французи псують встановлені на трасах радари: або заклеюють скотчем, або просто зрізають (!) разом із стовпчиком, на якому вони були. Не жартую.
Я якось звик не порушувати. Французи дуже рідко, але порушують, бо штраф 69€ - це дуже суттєво. Це: - або позбавити себе відвідування СПА центра з термальних джерел та басейном на майже 10 відвідувань; - або втратити майже повний бак пального (на сьогодні А95 по 1,99€ літр).
P.S. Цікаво, що на мою думку найжорсткіші правила щодо швидкості - в Україні. Останній раз платив аж два штрафи саме в Україні - швидкість по дорозі від Львова до кордону з Польщею. При чому була майже ніч…. Але чомусь і самі жахливі аварії - в Україні. За останні 2 роки не бачив в Європі жодного ДТП.
Сьогодні заправився по 1.89 € літр. Давно в Німеччині такого не було. Мабуть 2 місяці.
Пан Флайман все ніяк не заспокоїться, що в найближчі 100 років він не попаде не тільки в населені незайманими дівчатами Філіппіни, а ще й в 197 країн світу, де він і так ніколи в житті не був. Як альтернатива: розповідь нашого цікавого українця - колишнього випускника Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту - зараз мешканця США. Всього 4 роки в США: вже не тільки купив будинок, два авто - але і заснував будівельну фірму, все - за отриманим один раз на все життя фахом та високою - як слід розуміти - кваліфікацією: https://www.facebook.com/share/r/1H4MbC ... tid=wwXIfr
shapo написав:Зато практически никто не нарушает правила. Штрафные баллы начисляют за телефон лежащий на коленях которые сфотографировала видеокамера и если их наберётся ,по-моему, 15, то тоже пересдача на права
Мабуть, правда. У Франції швидкісні траси платні 130 км/год - там питань немає. Ніхто і не контролює швидкість.
Тануда, перший раз таке бачив, але поліціянт ховався з камерою контролю швидкості на автобані, де було обмеження 120.
Можливо і так, але у Франції немає «автобанів» та трас із швидкістю 120. Або 110 - і вони безкоштовні, або 130 - і вони платні. Можливо, я не всю Францію обʼїздив. Пропозицію ввести обмеження швидкості до 120 розглядали майже 10 років тому, але вона не пройшла: https://www.cardy.fr/blog/vitesse-limit ... 2520Climat.
akurt написав:Можливо і так, але у Франції немає «автобанів» та трас із швидкістю 120. Або 110 - і вони безкоштовні, або 130 - і вони платні. Можливо, я не всю Францію обʼїздив. Пропозицію ввести обмеження швидкості до 120 розглядали майже 10 років тому, але вона не пройшла: https://www.cardy.fr/blog/vitesse-limit ... 2520Climat.
Автобан 130, потім обмеження швидкості 120. Точно де саме, можу показать на Гугл мапах. Саме на 130 поліцейських я не зустрічав, можливо стаціонарні є, бо нарід в основному їде десь 140. UPD: Обмеження не 120, а 110, то я з Німеччиною переплутав, багато проїхав.
Востаннє редагувалось Water в Вів 02 чер, 2026 20:02, всього редагувалось 1 раз.