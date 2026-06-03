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won написав: Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції. А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.
Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции. Про Турцию не знаю да и она на любителя. Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора. Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
won написав: Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції. А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.
Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции. Про Турцию не знаю да и она на любителя. Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора. Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
Так что же правые и ультраправые снова призываются временем?
shapo написав: Такое есть в Израиле ,однако не более 5000 шекелей ( примерно 1800 usd) в месяц иначе банк заблокирует.
В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток. Ответили что-то в духе. "Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы "
Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.
Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.
rjkz написав:
won написав: ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою. Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати... А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.
не знаю безопасного с моей точки зрения пути перечисления денег на мой американский счет.
И я не вижу в этом ничего плохого.
На якого дідька так жити???
Дуже дивні люди. Ще й подобається там, де небезопасно розпоряджаться власними коштами...
rjkz написав:
won написав:Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!
Ну-ну, это просто о несоответствии реальностей Украины, где все через одно место, и США, которые просто не понимают, что в мире все может быть не так как у них.
🤦♂️🤦♂️🤦♂️ Аргументи закінчились. За 10 років вас американська влада нормально промила в мізках... А вам ще й подобається. Якісно промили, значить.
rjkz написав:И, что общеизвестно в США, повсеместно все утыкано камерами и камеры подключены к системе распознования лиц, кроме того, системно определяется локация сим карт с привязкой к индивидууму.
І ці американці ще щось вякають в сторону Китаю, де все точнісінько так само?... Ідіотизм. Різні країни, а рівень диктатури - однаковий.
Какой гулагир? Какие ограничения? О чем это? Ограничения это ж с украинской стороны! Если гражданин, условно, Лихтенштейна/Японии/Германии/.../Великобритании продаст свою собственность в своей стране и переведет деньги на свой счет в США, укажет РАЗ В ГОД об этом в своей декларации, то не будет к ниму никаких претензий. Тут люди получают доход за пределами США в сотни тысяч в МЕСЯЦ и их никто не расстреливает за это. Но указывают характер происхождения и источник этих денег. Все. Если они налогооблагаемые, то платят налоги, если не налогооблагаемые - не платят. Что в этом не так? Проблема-то не в США, которая построила свою налоговую систему, а в ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОД В УКРАИНЕ, что связанно с чрезвычайными обстоятельствами. Военное положение, в какой-бы стране оно не вводилось, подразумевает ограничение гражданских свобод. То есть, если говорить о невозможности перевода средств от возможной продажи недвижимости, то это вполне понятная вещь в нынешних условиях и она делает бессмысленной саму продажу.
rjkz написав:В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток. Ответили что-то в духе. "Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы "
Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.
Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.
Какой гулагир? Какие ограничения? О чем это? Ограничения это ж с украинской стороны!
Цифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!
Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це - повна дичина, а не норма. Все те, що вище описано в окремо процитованих кейсах - то дно. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. А хто вже заїхав, мусить крутитись, як білка в колесі, бо вмить зашпортають в тюрму або на вихід з країни, та заберуть все, що мав, по бзику будь-якого клерка. Нєє, манали розумні люди таке заморське щастя.
Востаннє редагувалось won в Сер 03 чер, 2026 13:49, всього редагувалось 2 разів.
Пан флайман збирає по всьому світові всіляке сміття і все те сміття тягне на Фінансовий форум України: - так сталося, що він не був в Європі і вже ніколи не буде, тому для того, щоби він не хвилювався: немає в Європі в обігу купюр в 200€ та 500€. Можна побачити в супермаркетах - і то - не кожен день - купюру в 50€. За останні 2 роки у Франції я бачив купюру в 100€ не більше 2 разів. Всі розрахунки - як правило - карткою. Які купюри в 500€, якщо більшість європейців отримують зарплатню в діапазоні 1500…2000€?
won написав:я то не читаю самостійно, а лише якщо хтось процитує того Мюнхгаузена).
ображати не можна того Мюнхаузена, того любителя дешевого йогурта, прострочених оселедців і саморобного абрикосового варення)))
Цікаво, скільки там людей пише, від імені тієї обліківки. 5 років назад було троє. Тому стільки букоффф, стільки води))))
Здавалося б: в Україні кожен сімейний лікар може направити на лікування в психоневрологічний диспансер закритого типу та виписати дієві ліки: а й то не виходить у вдареного підсвічником по голові на сходах метро «Житомирська» ще в 2011 році… Спроба продати фальшивий золотий зливок… Біситься аж підстрибує…