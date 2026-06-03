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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 чер, 2026 12:32
shapo написав: won написав:
Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.
А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.
Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.
Про Турцию не знаю да и она на любителя.
Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.
Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
Так что же правые и ультраправые снова призываются временем?
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:15
won написав: rjkz написав: shapo написав:
Такое есть в Израиле ,однако не более 5000 шекелей ( примерно 1800 usd) в месяц иначе банк заблокирует.
В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.
Ответили что-то в духе.
"Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы "
Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.
Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.
rjkz написав: won написав:
ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою.
Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати...
А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.
не знаю безопасного с моей точки зрения пути перечисления денег на мой американский счет.
И я не вижу в этом ничего плохого.
На якого дідька так жити???
Дуже дивні люди. Ще й подобається там, де небезопасно розпоряджаться власними коштами...
rjkz написав: won написав:
Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!
Ну-ну, это просто о несоответствии реальностей Украины, где все через одно место, и США, которые просто не понимают, что в мире все может быть не так как у них.
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Аргументи закінчились. За 10 років вас американська влада нормально промила в мізках... А вам ще й подобається. Якісно промили, значить.
rjkz написав:
И, что общеизвестно в США, повсеместно все утыкано камерами и камеры подключены к системе распознования лиц, кроме того, системно определяется локация сим карт с привязкой к индивидууму.
І ці американці ще щось вякають в сторону Китаю, де все точнісінько так само?... Ідіотизм.
Різні країни, а рівень диктатури - однаковий.
Какой гулагир?
Какие ограничения?
О чем это?
Ограничения это ж с украинской стороны!
Если гражданин, условно, Лихтенштейна/Японии/Германии/.../Великобритании продаст свою собственность в своей стране и переведет деньги на свой счет в США, укажет РАЗ В ГОД об этом в своей декларации, то не будет к ниму никаких претензий. Тут люди получают доход за пределами США в сотни тысяч в МЕСЯЦ и их никто не расстреливает за это. Но указывают характер происхождения и источник этих денег. Все. Если они налогооблагаемые, то платят налоги, если не налогооблагаемые - не платят.
Что в этом не так?
Проблема-то не в США, которая построила свою налоговую систему, а в ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОД В УКРАИНЕ, что связанно с чрезвычайными обстоятельствами.
Военное положение, в какой-бы стране оно не вводилось, подразумевает ограничение гражданских свобод.
То есть, если говорить о невозможности перевода средств от возможной продажи недвижимости, то это вполне понятная вещь в нынешних условиях и она делает бессмысленной саму продажу.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:43
rjkz написав: won написав: rjkz написав:
В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.
Ответили что-то в духе.
"Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы "
Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.
Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.
Какой гулагир?
Какие ограничения?
О чем это?
Ограничения это ж с украинской стороны!
Спецом для вас перед відповіддю було процитовано саме те, на що відповідається! Щоб було чітко видно, яка частина відповіді до чого стосується! "Медленно шевеля губами..." ©ДС
Цифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!
Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це - повна дичина, а не норма. Все те, що вище описано в окремо процитованих кейсах - то дно. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. А хто вже заїхав, мусить крутитись, як білка в колесі, бо вмить зашпортають в тюрму або на вихід з країни, та заберуть все, що мав, по бзику будь-якого клерка. Нєє, манали розумні люди таке заморське щастя.
Востаннє редагувалось won
в Сер 03 чер, 2026 13:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 13:46
won написав:
Спецом для вас перед відповіддю було процитовано саме те, на що відповідається! Щоб було чітко видно, до чого стосується!
Цифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!
Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це повна дичина.
ага, тому там двадцятки ходові, а якщо сотка кешем - потенційний гангстір
В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити, бо "корупційні банкноти"
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Додано: Сер 03 чер, 2026 16:19
flyman написав:
В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити,
500 євро - потихеньку вилучають з обігу. Тому правнук барона Мюнхаузена - такий сумний. Не вдастся йому купити йогурту в оптовій упаковці за готівкові єврики. Буде голодний сидіти, як бездомний кіт...
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 03 чер, 2026 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 17:11
Sasha23 написав: shapo написав:
Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.
Про Турцию не знаю да и она на любителя.
Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.
Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.
Так что же правые и ультраправые снова призываются временем?
Конечно,это естественная реакция на приплыв чуждого населения и развал экономики ,т.к.везде где леваки при власти сразу возникают халявщики на социале , дефицит бюджета, бегство капитала.
Другой вопрос насколько запущена ситуация которая раскручивалась 30 лет и можно ли ещё что-то изменить
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Додано: Сер 03 чер, 2026 18:19
won написав:
Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.
В які країни варто їхать?
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Додано: Сер 03 чер, 2026 18:49
BIGor написав: won написав:
Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.
В які країни варто їхать?
"Добре там, де нас немає, і де багато грошей"
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Додано: Сер 03 чер, 2026 18:53
BIGor написав: won написав:
Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.
В які країни варто їхать?
В Туреччину, в Анталію, причому можна їхати без власної бритви і ножиць - турки вас і поголять, і пострижуть безплатно))) Подробиці можете уточнити у правнука баронв Мюнхаузена)))
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 03 чер, 2026 18:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 чер, 2026 18:54
Черногория отказала во въезде 87 пассажирам рейса из Белграда
Полиция проводит масштабные мероприятия по обеспечению безопасности в связи с предстоящим саммитом ЕС – Западные Балканы. В рамках этих мер в аэропорту Тивата был отдельно проверен чартерный рейс из Белграда, которым в страну прибыли 87 граждан Сербии, включая лиц, представлявших интерес для служб безопасности. После проведения проверок им был запрещен въезд, после чего они были возвращены в Сербию тем же рейсом. Также в ближайший период будет инициировано решение о долгосрочном запрете въезда для этих лиц. Отмечается, что речь идет о лицах, чье присутствие на территории Черногории представляло бы риск для внутренней безопасности.
@mntimes
Отак треба було діяти в 2014 році. Але ж у нас з кацапами кордони були прозорі, а керували силовими структурами росіяни
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