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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3343334433453346> Додано: Сер 03 чер, 2026 12:32 shapo написав: won написав:

Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.

А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил. Канада, США, Австралія, Туреччина - мінуси для імміграції.А Швейцарія, хоч і дуже гарна, та он хоче провести референдум на обмеження кількості свого населення. Хто ще не встиг заїхати - треба поспішити. Бо буде хоч і гарна країна, але недоступна. І вони насправді великі молодці, що не йдуть на поводу у транснац корпорацій і інших зовнішніх політичних сил.



Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.

Про Турцию не знаю да и она на любителя.

Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.

Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению. Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.Про Турцию не знаю да и она на любителя.Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.



Так что же правые и ультраправые снова призываются временем? Так что же правые и ультраправые снова призываются временем? Sasha23 Повідомлень: 2 З нами з: 24.01.26 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 13:15 won написав: rjkz написав: shapo написав:

Такое есть в Израиле ,однако не более 5000 шекелей ( примерно 1800 usd) в месяц иначе банк заблокирует. Такое есть в Израиле ,однако не более 5000 шекелей ( примерно 1800 usd) в месяц иначе банк заблокирует.



В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.

Ответили что-то в духе.

"Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы " В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.Ответили что-то в духе."Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы "

Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.



Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.



rjkz написав: won написав: ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою.

Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати...

А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції. ви сильно залякані чи зашорені їх пропагандою.Як бажаєте, діло ваше. Тільки ж ви скільки пишете, що не можете продати...А втім, ця ситуація якраз буде гарною наочною ілюстрацією, чому США/Канада (там те ж саме мізковиїдательство з податками) - точно не цільові країни для еміграції.

не знаю безопасного с моей точки зрения пути перечисления денег на мой американский счет.



И я не вижу в этом ничего плохого. не знаю безопасного с моей точки зрения пути перечисления денег на мой американский счет.И я не вижу в этом ничего плохого.

На якого дідька так жити???



Дуже дивні люди. Ще й подобається там, де небезопасно розпоряджаться власними коштами...



rjkz написав: won написав: Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!! Он людина хоче завести гроші від продажу власного майна, готова надати всі документи - а його за це можуть з країни викинути. Це нормально??! Це повна неадекватщина!!



Ну-ну, это просто о несоответствии реальностей Украины, где все через одно место, и США, которые просто не понимают, что в мире все может быть не так как у них. Ну-ну, это просто о несоответствии реальностей Украины, где все через одно место, и США, которые просто не понимают, что в мире все может быть не так как у них.

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Аргументи закінчились. За 10 років вас американська влада нормально промила в мізках... А вам ще й подобається. Якісно промили, значить.



rjkz написав: И, что общеизвестно в США, повсеместно все утыкано камерами и камеры подключены к системе распознования лиц, кроме того, системно определяется локация сим карт с привязкой к индивидууму.

И, что общеизвестно в США, повсеместно все утыкано камерами и камеры подключены к системе распознования лиц, кроме того, системно определяется локация сим карт с привязкой к индивидууму.

І ці американці ще щось вякають в сторону Китаю, де все точнісінько так само?... Ідіотизм.

Різні країни, а рівень диктатури - однаковий. Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.На якого дідька так жити???Дуже дивні люди. Ще й подобається там, де небезопасно розпоряджаться власними коштами...🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Аргументи закінчились. За 10 років вас американська влада нормально промила в мізках... А вам ще й подобається. Якісно промили, значить.І ці американці ще щось вякають в сторону Китаю, де все точнісінько так само?... Ідіотизм.Різні країни, а рівень диктатури - однаковий.



Какой гулагир?

Какие ограничения?

О чем это?

Ограничения это ж с украинской стороны!

Если гражданин, условно, Лихтенштейна/Японии/Германии/.../Великобритании продаст свою собственность в своей стране и переведет деньги на свой счет в США, укажет РАЗ В ГОД об этом в своей декларации, то не будет к ниму никаких претензий. Тут люди получают доход за пределами США в сотни тысяч в МЕСЯЦ и их никто не расстреливает за это. Но указывают характер происхождения и источник этих денег. Все. Если они налогооблагаемые, то платят налоги, если не налогооблагаемые - не платят.

Что в этом не так?

Проблема-то не в США, которая построила свою налоговую систему, а в ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОД В УКРАИНЕ, что связанно с чрезвычайными обстоятельствами.

Военное положение, в какой-бы стране оно не вводилось, подразумевает ограничение гражданских свобод.

То есть, если говорить о невозможности перевода средств от возможной продажи недвижимости, то это вполне понятная вещь в нынешних условиях и она делает бессмысленной саму продажу. Какой гулагир?Какие ограничения?О чем это?Ограничения это ж с украинской стороны!Если гражданин, условно, Лихтенштейна/Японии/Германии/.../Великобритании продаст свою собственность в своей стране и переведет деньги на свой счет в США, укажет РАЗ В ГОД об этом в своей декларации, то не будет к ниму никаких претензий. Тут люди получают доход за пределами США в сотни тысяч в МЕСЯЦ и их никто не расстреливает за это. Но указывают характер происхождения и источник этих денег. Все. Если они налогооблагаемые, то платят налоги, если не налогооблагаемые - не платят.Что в этом не так?Проблема-то не в США, которая построила свою налоговую систему, а в ОГРАНИЧЕНИИ СВОБОД В УКРАИНЕ, что связанно с чрезвычайными обстоятельствами.Военное положение, в какой-бы стране оно не вводилось, подразумевает ограничение гражданских свобод.То есть, если говорить о невозможности перевода средств от возможной продажи недвижимости, то это вполне понятная вещь в нынешних условиях и она делает бессмысленной саму продажу. rjkz

Повідомлень: 18565 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8925 раз. Подякували: 5674 раз. Профіль 14 10 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 13:43 rjkz написав: won написав: rjkz написав: В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.

Ответили что-то в духе.

"Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы " В самом начале, я присутствовал на одном мероприятии и там задали такой вопрос, касательно пополнения налом кредиток.Ответили что-то в духе."Если вы пополните раз в несколько месяцев на 200-300 долларов налом карту, то вам ничего не будет. Если это будет систематически и/или суммы будут крупнее, то вы попадете под негласный мониторинг. И это со временем создаст для вас большие проблемы "

Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.



Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.

Цифровий гулагир 🤯🤯 А їм ще й подобається, що їх так обмежують, і вони з цим згодні... Брєд якийсь. Такий фінмоніторинг - це повна дичина. На жаль, в нас теж до такого беззаконня прийшло.Ну то не поповнюйте, тратьте нал з продажу квартири лише на продукти, оплата кешем. Все одно краще мати під подушкою гроші з продажу, ніж нічого, якщо взагалі не продати.

Какой гулагир?

Какие ограничения?

О чем это?

Ограничения это ж с украинской стороны!

Какой гулагир?Какие ограничения?О чем это?Ограничения это ж с украинской стороны!

Спецом для вас перед відповіддю було процитовано саме те, на що відповідається! Щоб було чітко видно, яка частина відповіді до чого стосується! "Медленно шевеля губами..." ©ДС



Цифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!



Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це - повна дичина, а не норма. Все те, що вище описано в окремо процитованих кейсах - то дно. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. А хто вже заїхав, мусить крутитись, як білка в колесі, бо вмить зашпортають в тюрму або на вихід з країни, та заберуть все, що мав, по бзику будь-якого клерка. Нєє, манали розумні люди таке заморське щастя. Спецом для вас перед відповіддю було процитовано саме те, на що відповідається! Щоб було чітко видно, яка частина відповіді до чого стосується! "Медленно шевеля губами..." ©ДСЦифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це - повна дичина, а не норма. Все те, що вище описано в окремо процитованих кейсах - то дно. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. А хто вже заїхав, мусить крутитись, як білка в колесі, бо вмить зашпортають в тюрму або на вихід з країни, та заберуть все, що мав, по бзику будь-якого клерка. Нєє, манали розумні люди таке заморське щастя. Востаннє редагувалось won в Сер 03 чер, 2026 13:49, всього редагувалось 2 разів. won Повідомлень: 335 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 13:46 синя сотка - ганстір won написав: Спецом для вас перед відповіддю було процитовано саме те, на що відповідається! Щоб було чітко видно, до чого стосується!



Цифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!



Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це повна дичина. Спецом для вас перед відповіддю було процитовано саме те, на що відповідається! Щоб було чітко видно, до чого стосується!Цифровий концтабір - це коли за поповнення готівки на карту в терміналі більш ніж на пару соток клієнта включать в чОрний шмоніторинговий список!Ну і інші люди тут звернули увагу також, що це повна дичина.

ага, тому там двадцятки ходові, а якщо сотка кешем - потенційний гангстір

В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити, бо "корупційні банкноти" ага, тому там двадцятки ходові, а якщо сотка кешем - потенційний гангстірВ Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити, бо "корупційні банкноти" flyman

Повідомлень: 43022 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2886 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 16:19 flyman написав: В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити, В Європі, кажуть, хочуть 200 і 500 купюри заборонити,

500 євро - потихеньку вилучають з обігу. Тому правнук барона Мюнхаузена - такий сумний. Не вдастся йому купити йогурту в оптовій упаковці за готівкові єврики. Буде голодний сидіти, як бездомний кіт... 500 євро - потихеньку вилучають з обігу. Тому правнук барона Мюнхаузена - такий сумний. Не вдастся йому купити йогурту в оптовій упаковці за готівкові єврики. Буде голодний сидіти, як бездомний кіт... Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 чер, 2026 18:50, всього редагувалось 2 разів. Frant

Повідомлень: 23385 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 17:11 Sasha23 написав: shapo написав:

Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.

Про Турцию не знаю да и она на любителя.

Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.

Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению. Швейцария всегда была сложной страной для эмиграции.Про Турцию не знаю да и она на любителя.Ранее в США было полно нелегалов и их особенно не отлавливали,а леваки в Канаде,США и Австралии ещё и запустили последние годы много мусора.Но сейчас ситуация везде меняется и будет только ужесточаться - мультикультурализм подходит к завершению.



Так что же правые и ультраправые снова призываются временем? Так что же правые и ультраправые снова призываются временем?



Конечно,это естественная реакция на приплыв чуждого населения и развал экономики ,т.к.везде где леваки при власти сразу возникают халявщики на социале , дефицит бюджета, бегство капитала.

Другой вопрос насколько запущена ситуация которая раскручивалась 30 лет и можно ли ещё что-то изменить Конечно,это естественная реакция на приплыв чуждого населения и развал экономики ,т.к.везде где леваки при власти сразу возникают халявщики на социале , дефицит бюджета, бегство капитала.Другой вопрос насколько запущена ситуация которая раскручивалась 30 лет и можно ли ещё что-то изменить shapo Повідомлень: 5111 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 885 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 18:19 Re: Еміграція, заробітчанство won написав: Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать? В які країни варто їхать? BIGor

Повідомлень: 10684 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1530 раз. Подякували: 1950 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 18:49 BIGor написав: won написав: Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать? В які країни варто їхать?

"Добре там, де нас немає, і де багато грошей" "Добре там, де нас немає, і де багато грошей" Frant

Повідомлень: 23385 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 18:53 BIGor написав: won написав: Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати. Хай ті країни якими завгодно цивілізованими себе не називають, але це - концтабір, диктатура і клітка, де люди - раби, винтики. В такі країни точно нема сенсу їхати.

В які країни варто їхать? В які країни варто їхать?

В Туреччину, в Анталію, причому можна їхати без власної бритви і ножиць - турки вас і поголять, і пострижуть безплатно))) Подробиці можете уточнити у правнука баронв Мюнхаузена))) В Туреччину, в Анталію, причому можна їхати без власної бритви і ножиць - турки вас і поголять, і пострижуть безплатно))) Подробиці можете уточнити у правнука баронв Мюнхаузена))) Востаннє редагувалось Frant в Сер 03 чер, 2026 18:55, всього редагувалось 1 раз. Frant

Повідомлень: 23385 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1844 раз. Подякували: 2607 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 чер, 2026 18:54 Re: Еміграція, заробітчанство

Черногория отказала во въезде 87 пассажирам рейса из Белграда



Полиция проводит масштабные мероприятия по обеспечению безопасности в связи с предстоящим саммитом ЕС – Западные Балканы. В рамках этих мер в аэропорту Тивата был отдельно проверен чартерный рейс из Белграда, которым в страну прибыли 87 граждан Сербии, включая лиц, представлявших интерес для служб безопасности. После проведения проверок им был запрещен въезд, после чего они были возвращены в Сербию тем же рейсом. Также в ближайший период будет инициировано решение о долгосрочном запрете въезда для этих лиц. Отмечается, что речь идет о лицах, чье присутствие на территории Черногории представляло бы риск для внутренней безопасности.



@mntimes







Отак треба було діяти в 2014 році. Але ж у нас з кацапами кордони були прозорі, а керували силовими структурами росіяни Отак треба було діяти в 2014 році. Але ж у нас з кацапами кордони були прозорі, а керували силовими структурами росіяни Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19216 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2615 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3343334433453346> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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