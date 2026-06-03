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Прохожий написав:BIGor "У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/ твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?
продолжайте в том же духе, долб.е.ы....
Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном. Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.
Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні
Вони супердовбні! Лохторат, зграя безмозглих баранів себто вільнолюдей.
Прохожий написав:BIGor "У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/ твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?
продолжайте в том же духе, долб.е.ы....
Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном. Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.
Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні
Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?
Прохожий написав:BIGor "У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/ твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?
продолжайте в том же духе, долб.е.ы....
Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном. Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.
Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні
Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?
Розрахунок вчасно і згідно домовленостей. Всі довольні.
Хомякоид написав: Я просто дурію з українських вільнолюдей за кордоном. Один сома з центрального ставка браконьерить в центрі міста, інший в закритий заповідник їде і викладає відео, ще одне чудо на Гаваях кидає камнем в червонокнижного тюленя і каже що йому на все насрати.
Плять, а потім питають а чому нас не беруть в ЄС. Невже українці в масі зовсім довбні
Ви за будівельні роботи згідно договору розрахувались?
Розрахунок вчасно і згідно домовленостей. Всі довольні.
Water написав:Тобто вчорну. В першу чергу погляньте на себе.
Я себе добре бачу. Браконьєрити в центрі міста або кидатись камінням по червонокнижним звірям мені в голову навіть ніколи не приходило. Тим паче в інших країнах що негативно сформує уяву про українців в цілому.
Прохожий написав:BIGor "У варшавському районі Гоцлав поліція затримала українця, якого підозрюють у незаконному вилові сома, довжиною у понад 182 см, з місцевого озера Балатон та його транспортуванні з порушенням правил." https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7238955/ твои "коллеги - аудиторы" развлекаются?