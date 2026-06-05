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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3347334833493350
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:41

BIGor
По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,


Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 21:01

  BIGor написав:По друге - є багато часу хто не встиг перейти на інші статуси - за 4 роки чоловіки точно вже могли перейти по роботі або ж взяти ПМЖ.

Люди виїжджали і виїжджають постійно, а не виїхали всі в 22-му і сидять там. Навіть зараз періодично чую, як хтось виїхав чи збирається. Хоча підтвердженої програми менше року залишилось. На що розраховують -- не дуже розумію. Відповідно, далеко не у всіх були ці 4 роки, не кажучи навіть про те, що якийсь постійний статус сам з космосу від сидіння на п'ятій точці не винирне. Потрібно докладати зусиль, і то ще не гарантія.
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