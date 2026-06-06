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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3350335133523353
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:07

  won написав:
  Water написав:
  won написав:Якби це мої сусіди зробили, через два-три роки в них згоріла б машина, або сарай, або будинок з людьми всередині - залежно від тяжкості їх провини.

Тому ми так і живем. Сподіваюсь особисто ви не в Європі.

Європа нам, якщо що - вороги наразі

Та то звісно вам з москальщини відніше.
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:08

  Water написав:
  won написав:Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.
Закругляйтесь.

Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція.

Московія в буй мені не впала, як і євросовок з тупими чиновниками і такими, як ви, фанатичними житлянами. Кращіх сусідів маю. Звісно, найкращі - це зовсім без сусідів, але це треба гарну місцину хапнути, а це нині важко.


Вам поставили питання; дайте відповідь, будь-ласка:
  won написав:Нахріна мені будівельник-юрособа в приватний будинок, нахріна мені рахунки зберігати, шоб шо? Шоб було чим одзвітувать в державу?
Он люди-практики кажуть, що без цього всього маразму все нормально і так працює.

Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.
Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:09

  won написав:
  Water написав:
  won написав:Але якби це було заборонено без тих ліцензій-страховок робити, мені тим більш було б принциповим не давати про це знати державі, бо чиновники і держава - то паразити. Це світлоглядна позиція.
Закругляйтесь.

Для чого у цій гілці ви пишете за Україну, чи ви за москальщину? Тоді звісно особисто для вас це еміграція.

Московія в буй мені не впала, як і євросовок

Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:11

  Water написав:Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?

А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте.
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:17

  won написав:
  Water написав:Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?

А вашої?

З чого почалась розмова? Хомякоид сказав шо він би ніколи не зробив такого, що бросає тінь на всіх українців. Я йому відповів що він такий самий порушник. Потім ви підтягнулись з розповідями як вам гарно жить на москальщини без сусідів поруч, для будівництва будинку ви привезете купу молдаван-родичів, які будуть у вигляді волонтерів будувать і пісні співать.
Я відповів на ваше питання? Для чого ви відповідаєте питанням на питання?
Water
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:25

Де правнук барона Мюнхаузена з його "Туці акщь Сфтфвф", тобто "News from Canada"?
Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:28

  Water написав: Хомякоид сказав шо він би ніколи не зробив такого, що бросає тінь на всіх українців. Я йому відповів що він такий самий порушник.

Для чого ви відповідаєте питанням на питання?

Він не кинув тінь на українців, бо він не порушник. А обмеження ви попридумували самі, шоб вам, чіновнікам, було за шо жить.

Це ж ви відповіли ось буквально зараз питанням! А відповідати треба в черговості заданих питань. Вам було запитано: ви - чіновник? Раз так печетесь за податки. Адекватні люди не бажають платити податки.

А, і для підсліпуватих повторюю: чхати на московію, і ніколи не висловлювалось, не є і не буде бажання там жити. Як і в євросовку. Є кращі юрисдикції.

Тим часом, підбірка неоптимальних юрисдикцій: США, Канада, Австралія, Німеччина.

В принципі норм: деякі країни ЛатАму, Португалія.
Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 12:30, всього редагувалось 1 раз.
won
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 12:28

  won написав:
  Water написав:Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?

А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте.

Давно у нас пропаганда правопорушень і злочинів (а ухилення від податків і є від правопорушення до злочину) стала толеруватись, да ще і у країні яка стікає у війні? Що це за окуівший 3.14дець тут варнякає безнаказанно?
Hotab
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