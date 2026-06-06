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#<1 ... 3353335433553356> Додано: Суб 06 чер, 2026 13:04 У підсумку світоглядної дискусії, що відбувалось на останніх декількох сторінках даної теми, сформовано такі висновки:

Люди не бажають мати нічого спільного з державою (а це - апарат монополізованого насилля), з чиновниками, зі сплатою податків. Здорові, адекватні люди. Їх примушують, але при розумі цього сам не бажає ніхто робити.

Люди не бажають платити податки. Їх змушує апарат насилля. Але це не робить ані сам апарат, ані власне податки кращими і бажанішими для тих людей, кого змушують.



Хто це заперечує - або сам представник апарату насилля (тобто чиновник або силовик), або ж живе в дуже рожевих окулярах. won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 13:06 won написав: Люди не бажають мати нічого спільного з державою.

Люди не бажають платити податки. Люди не бажають мати нічого спільного з державою.Люди не бажають платити податки.

Люди це хто? Конкретно.

Моя порада пану(щоб не казать куди йому йти)- потрібно більше зароблять, бажано офіційно. Люди це хто? Конкретно.Моя порада пану(щоб не казать куди йому йти)- потрібно більше зароблять, бажано офіційно. Water Повідомлень: 4290 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 13:28 Water написав: Хомякоид написав: Масово так роблять. Мене місцеві навчили.

В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.

Хто пише інше відірваний від життя. Масово так роблять. Мене місцеві навчили.В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.Хто пише інше відірваний від життя.

Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.

Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна. Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна.



Дайте посилання де друг дитинства, або сусід, не може виконувати будівельні роботи. Ви повністю відірвані від життя в Німеччині.

От поліція розяснює

https://www.polizei-dein-partner.de/the ... rbeit.html



Auch wenn Sie einem Nachbar helfen, den Sturmschaden an seinem Dach zu reparieren, handelt es nicht um Schwarzarbeit – auch dann nicht, wenn Ihnen der Nachbar als Dankeschön eine Kiste Wein schenkt.



Допомогти полагодитии дах сусіду виявляється дозволяється. І не рахується Schwarzarbeit. Так це будівельні роботи чи ні ? Дайте посилання де друг дитинства, або сусід, не може виконувати будівельні роботи. Ви повністю відірвані від життя в Німеччині.От поліція розяснюєAuch wenn Sie einem Nachbar helfen, den Sturmschaden an seinem Dach zu reparieren, handelt es nicht um Schwarzarbeit – auch dann nicht, wenn Ihnen der Nachbar als Dankeschön eine Kiste Wein schenkt.Допомогти полагодитии дах сусіду виявляється дозволяється. І не рахується Schwarzarbeit. Так це будівельні роботи чи ні ? Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 06 чер, 2026 13:55, всього редагувалось 1 раз. Хомякоид Повідомлень: 2954 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3300 раз. Подякували: 549 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 13:31 Water написав: won написав: Люди не бажають мати нічого спільного з державою.

Люди не бажають платити податки. Люди не бажають мати нічого спільного з державою.Люди не бажають платити податки.

Люди це хто? Конкретно.

Моя порада пану(щоб не казать куди йому йти)- потрібно більше зароблять, бажано офіційно. Люди це хто? Конкретно.Моя порада пану(щоб не казать куди йому йти)- потрібно більше зароблять, бажано офіційно.

Просто реальний пздц. Нє, живи як ти там вирішило і наскільки дозволяє совість і каральний апарат держави , хто ж тут тебе примусить «хотіти» платити податки. Але настільки обнагліти, що дорікати тим, хто платить і розуміє чому їх треба платити .. типу «ти мабуть чиновник», це вже просто за межею. Коли ми дійшли до цього, що такі гниди стали про це говорити вголос? Просто реальний пздц. Нє, живи як ти там вирішило і наскільки дозволяє совість і каральний апарат держави , хто ж тут тебе примусить «хотіти» платити податки. Але настільки обнагліти, що дорікати тим, хто платить і розуміє чому їх треба платити .. типу «ти мабуть чиновник», це вже просто за межею. Коли ми дійшли до цього, що такі гниди стали про це говорити вголос? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19274 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2620 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 13:46 Hotab написав: won написав: Water написав: Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці? Тоді яка мета вашої писанини у цій гілці?

А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте. А вашої? Змусити всіх повірити, що бажати бігти наввипередки платити податки - це норм? Тоді роз'яснюю ще раз: щире бажання, щоб всі довкола платили податки, можуть виявляти або паразити (чиновники), або дивні (неадекватні) люди. Зізнавайтесь, де працюєте.

Давно у нас пропаганда правопорушень і злочинів (а ухилення від податків і є від правопорушення до злочину) стала толеруватись, да ще і у країні яка стікає у війні? Що це за окуівший 3.14дець тут варнякає безнаказанно? Давно у нас пропаганда правопорушень і злочинів (а ухилення від податків і є від правопорушення до злочину) стала толеруватись, да ще і у країні яка стікає у війні? Що це за окуівший 3.14дець тут варнякає безнаказанно?

Вільнолюди - вони такі.

Два дня назад подібна вільнолюдина, яка ігнорувала правила дорожнього руху (вони ж не дозволяють швидко їздити в місті), вбила своїм "мерседесом" 4-х чоловік на виході з підземного переходу.



Тут це дозволяється.

Народ вільнолюдей і анархістів. Вільнолюди - вони такі.Два дня назад подібна вільнолюдина, яка ігнорувала правила дорожнього руху (вони ж не дозволяють швидко їздити в місті), вбила своїм "мерседесом" 4-х чоловік на виході з підземного переходу.Тут це дозволяється.в. Востаннє редагувалось Frant в Суб 06 чер, 2026 13:49, всього редагувалось 2 разів. Frant

Повідомлень: 23391 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1853 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 13:48

Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву? Де правнук барона Мюнхаузена з його "Туці акщь Сфтфвф", тобто "News from Canada"?Всі форумчани повинні знати, скільки коштують валянки в Канаді, і чи можна там щось отримати на халяву? Frant

Повідомлень: 23391 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1853 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 13:58 Water написав: А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність. Але взагалі-то він же погодився за домовленістю виконати певну роботу. І пошкодився він сам - то це його, працівника, вина! Ало! Да, замовник нічого і не повинен йому оплачувати зверх того, що було обумовлено за роботу. То тепер ще ж і робота не дороблена. З чого ти взяв, шо я йому маю шось доплатить? Він роботу не доробив, тепер ще й не скоро доробить - це він мені винен, якщо вже все переводити в товарно-грошові відносини. Але не всі такі бездушні, як чиновники.



Але скоти-чинуші все хочуть грошей за ліцензії, страховки і прочу беліберду (це не ваше діло, скоти - наші цивільно-правові відносини) - то якщо визвати скору до себе додому, то ше і поліція може прийти, і потом - податкова... Того так, в сучасному світі (скотному дворі) чинуші самі штовхають замовника на те, шоб виставити виконавця за двері. Бо подонки, от хто такі і держава, і чинуші.



Hotab написав: хто ж тут тебе примусить «хотіти» платити податки



дорікати тим, хто платить і розуміє чому їх треба платити .. типу «ти мабуть чиновник»



Коли ми дійшли до цього, що такі гниди стали про це говорити вголос? хто ж тут тебе примусить «хотіти» платити податкидорікати тим, хто платить і розуміє чому їх треба платити .. типу «ти мабуть чиновник»Коли ми дійшли до цього, що такі гниди стали про це говорити вголос?

По-перше, хотіти ніхто ніколи й не примушував. Примушують власне платити. І так, я - слабка духом людина, тож доводиться платити. Але ідейно бажати платити податки - це треба бути несповна розуму.



По-друге, дорікаю не тим, хто платить, а тим, хто захищає ідею, що людина реально має державі з доброї волі і доброго дива одщипувати од своїх доходів. Бо чиновники і іже з ними повиздихають з голоду.



По-третє, гниди - це ті, хто яро захищає державу і чиновників. З таких же гнидів в своє врем'я набирали в нквд, в продовольчі комісії при голодоморі, в поліцаїв у війну. Нічого, розплата їх нерідко наздоганяла. Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність. Але взагалі-то він же погодився за домовленістю виконати певну роботу. І пошкодився він сам - то це його, працівника, вина! Ало! Да, замовник нічого і не повинен йому оплачувати зверх того, що було обумовлено за роботу. То тепер ще ж і робота не дороблена. З чого ти взяв, шо я йому маю шось доплатить? Він роботу не доробив, тепер ще й не скоро доробить - це він мені винен, якщо вже все переводити в товарно-грошові відносини. Але не всі такі бездушні, як чиновники.Але скоти-чинуші все хочуть грошей за ліцензії, страховки і прочу беліберду (це не ваше діло, скоти - наші цивільно-правові відносини) - то якщо визвати скору до себе додому, то ше і поліція може прийти, і потом - податкова... Того так, в сучасному світі (скотному дворі) чинуші самі штовхають замовника на те, шоб виставити виконавця за двері. Бо подонки, от хто такі і держава, і чинуші.По-перше, хотіти ніхто ніколи й не примушував. Примушують власне платити. І так, я - слабка духом людина, тож доводиться платити. Але ідейно бажати платити податки - це треба бути несповна розуму.По-друге, дорікаю не тим, хто платить, а тим, хто захищає ідею, що людина реально має державі з доброї волі і доброго дива одщипувати од своїх доходів. Бо чиновники і іже з ними повиздихають з голоду.По-третє, гниди - це ті, хто яро захищає державу і чиновників. З таких же гнидів в своє врем'я набирали в нквд, в продовольчі комісії при голодоморі, в поліцаїв у війну. Нічого, розплата їх нерідко наздоганяла. Востаннє редагувалось won в Суб 06 чер, 2026 14:00, всього редагувалось 1 раз. won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 13:59 Хомякоид написав: Water написав: Хомякоид написав: Масово так роблять. Мене місцеві навчили.

В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.

Хто пише інше відірваний від життя. Масово так роблять. Мене місцеві навчили.В помешкання неможливо зайти. На крайній випадок це друг дитинства, приїхав допомогти.Хто пише інше відірваний від життя.

Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?

Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.

Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна. Ви вже прикриваєтесь що в помешкання неможна зайти. Друг дитинства, або сусід, не може виконувать будівельні роботи. А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?Місцеві просто такому не можуть навчить, чому? Тому-що це незаконно.Так само незаконно привезти купу родичів-молдаван і щось робить по будинку, це ж родичі, допомога добровільна, повністю безкоштовна.



Дайте посилання де друг дитинства, або сусід, не може виконувати будівельні роботи. Дайте посилання де друг дитинства, або сусід, не може виконувати будівельні роботи.

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.

Ви повністю відірвані від життя в Німеччині.

Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме. Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz.Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме. Water Повідомлень: 4290 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 14:01 Water написав: Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме. Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.

+++

І слава богу, шо не платять цим бюргофюрерам податки. Даже якщо їх і не треба платити. +++І слава богу, шо не платять цим бюргофюрерам податки. Даже якщо їх і не треба платити. won Повідомлень: 357 З нами з: 15.05.24 Подякував: 376 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2026 14:02 won написав: І так, я - слабка духом людина, тож доводиться платити. І так, я - слабка духом людина, тож доводиться платити.

спробуйте не платити. Раз ви - принциповий ідейний анархіст.

Чи ви просто жмот, який хоче обкрадати власну державу, як це прийнято в Московії та постСРСРівських країнах? спробуйте не платити. РазЧи ви просто жмот, який хоче обкрадати власну державу, як це прийнято в Московії та постСРСРівських країнах? Frant

Повідомлень: 23391 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1853 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3353335433553356> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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