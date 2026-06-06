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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05
won написав: Water написав:
А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?
Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.
Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:07
Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність
Угу-угу
А хто повинен профінансувати цю «швидку» чи пожежників що тушать після обстрілів - то таких 3.14-дарків won не цікавить.
«Тільки не я»,- закричав won!
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:11
Hotab написав:
Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність
Угу-угу
А хто повинен профінансувати цю «швидку» чи пожежників що тушать після обстрілів - то таких 3.14-дарків won не цікавить.
«Тільки не я»,- закричав won!
В Німеччині? Хто викликав, або страховка будинку, чи що там горить, або самі, якщо без страховки.
Швидка ще доведи що людина не могла сама доїхать до шпиталю, а викликала швидку. Там ще й хелікоптер можна викликать, не тільки авто.
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Water
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:13
Water написав:
Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.
Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.
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Хомякоид
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:13
Water написав: won написав: Water написав:
А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?
Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.
Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.
Я ж і кажу: чинуші зробили все, щоб всі жили по принципу "я не я, і хата не моя", або " моя хата скраю", коли потрібно допомогти інші людині. Скоти. Зате коли треба державі помогти стрясти із сусіда грошенят - так привчили всіх навпаки, забесплатно гнидувати.
Гади.
І таким бездушним чинушам ше й податки платить? Дзуськи. Хай євросовок і його чинуші виздихає разом зі своїми арабами, яких купу вже напустив собі.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:17
Water написав: won написав: Water написав:
А якщо друг дитинства кудись впаде, щось собі пошкодить, ви його тупо виставите за поріг, тіпа його не знаєте?
Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.
Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.
Щось ви зовсім заплутались. В кожного в Німеччині який знаходиться офіційно є медична страховка ? Які 800 євро ?
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Хомякоид
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:21
won написав:
І так, я - слабка духом людина, тож доводиться платити.
спробуйте не платити. Жити в аскезі і бідності чи сидіти в тюрмі за несплату податків. Раз ви - принциповий ідейний анархіст
. Правила дорожнього руху - вам не заважають?
Чи ви просто жмот, який хоче обкрадати власну державу, як це прийнято в Московії та постСРСРівських країнах?
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:23
Хомякоид написав: Water написав: won написав:
Ну викликати швидку - це обов'язок і моральний, і законодавчий, бо залишення людини в такому стані - це злочинна бездіяльність.
Виклик швидкої до "будівельника", це зразу поліняє десь на 800 ойро той хто викликав. Далі вже будуть питання що робила постраждала людина в чужому домі. Але звісно це друг дитинства, який проходив повз, точніше приїхав за годину їзди від друга, звісно лікування такого друга за рахунок друзів, а це не в Україні звозить до травмпункту і накласти гіпс.
Щось ви зовсім заплутались. В кожного в Німеччині який знаходиться офіційно є медична страховка ? Які 800 євро ?
На будівельних роботах у вихідний день і це не будівельник? Спробуйте якось викликать.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:25
Хомякоид написав: Water написав:
Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.
Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.
Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі.
UPD: Так і з сомом було, тихесенько собі ловили, а тут почалось.
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Додано: Суб 06 чер, 2026 14:29
Water написав: Хомякоид написав: Water написав:
Ви приїхали в іншу країну, але хочете жить за своїми правилами, точніше вас повністю влаштовує Schwarzarbeit. Все вірно? Дружина ходить до перукарки до когось з українок додому? Це теж саме.
Третій раз пишу. Це розповсюджене явище серед німців і не серед німців.
Поліція не контролює короткострокові роботи в приватних помешканнях які не заважають сусідам.
Це не мої правила. Це мене навчили в Німеччині.
Не має невідворотності покарання. Народ цим користцється.
Всіх все влаштовує.
Навчили ауслендери на фейсбуці, бо німці таким не користуються. Чому- здогадайтесь самі.
Ви відірвані від життя.
Я чув не менше трьох випадків де німці саме цим користувались.
Субота рахується робочим днем і дозволяються будівельні роботи.
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Хомякоид
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