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#<1 ... 3354335533563357> Додано: Нед 07 чер, 2026 05:15 Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.

Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».

«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,

А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?

Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19277 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 06:14 Hotab написав: Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.

Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».

«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,

А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?

Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".

В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справи https://forbes.ua/svit/196-mlrd-mlrd-na ... 2023-11267 "

Так що не треба узагальнювати що ніхто. Швейцарці на референдумі голосують деколи за підвищення податків, зокрема зараз задля армії, та "5 червня 2016 року на загальнонаціональному референдумі 76,9% виборців рішуче відхилили ідею запровадження гарантованого безумовного базового доходу".В США низка мільярдерів по власній ініціативі "Найбільші благодійники США віддали $196 млрд на добрі справиТак що не треба узагальнювати що ніхто. Ой+

Повідомлень: 7419 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 07:08 rjkz написав: Хомякоид написав: Water написав: Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.

У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?

Читайте за штрафи, а нє Фейсбук. Це якщо згідно договору між вами та юридичною особою-будівельником ви домовились провести роботи з урахуванням місцевого законодавства.У вас є договір? За яки дозволи у суботу ви говорите, якщо у вас Schwarzarbeiter виконував будівельні роботи?Читайте за штрафи, а нє Фейсбук.



Яка Schwarzarbeit ?

Друг дитинства допоміг в роботі.

Робота нерегулярна, однодена.

Не може бути ? Яка Schwarzarbeit ?Друг дитинства допоміг в роботі.Робота нерегулярна, однодена.Не може бути ?



Справедливости ради, не знаю порядков в Германии, но судя по дискуссии, выглядит так, как будто кто-то пытается поиметь систему.

В США таких проблем нет. Разрешено то, что не запрещено.

Опять-же, не про Германию, может там все маршируют в колонну по 2, но в США в большинстве не только бытовых, но и коммерческих правил очень широкие люфты.

И за "срезание углов" никто никому в дверях пальцы не зажимает, если это не повлекло вред здоровью или смерть.

А додалбаться и в суд подать можно на ровном месте. Даже если никто ничего не нарушал. И не факт, что суд станет на справедливую и/или законную сторону. Справедливости ради, не знаю порядков в Германии, но судя по дискуссии, выглядит так, как будто кто-то пытается поиметь систему.В США таких проблем нет. Разрешено то, что не запрещено.Опять-же, не про Германию, может там все маршируют в колонну по 2, но в США в большинстве не только бытовых, но и коммерческих правил очень широкие люфты.И за "срезание углов" никто никому в дверях пальцы не зажимает, если это не повлекло вред здоровью или смерть.А додалбаться и в суд подать можно на ровном месте. Даже если никто ничего не нарушал. И не факт, что суд станет на справедливую и/или законную сторону.



В Німечині майже неможливо довести що людина яка щось зробила в приватному помешкані працювала в чорну. Тому поліція і інші органи не паряться, це даремний витрачений час. Поліція і Zoll ловить нелегалів на великих будівництвах. Є багато відео.



Народ зрозумів що приватні помешкання не перевіряють і користується по повній.

Населення в Німеччині в масі виконує закони не тому що німці, а тому що штрафи і вийде собі дорожче.

Але там де є прогалини, користуються по повній. В Німечині майже неможливо довести що людина яка щось зробила в приватному помешкані працювала в чорну. Тому поліція і інші органи не паряться, це даремний витрачений час. Поліція і Zoll ловить нелегалів на великих будівництвах. Є багато відео.Народ зрозумів що приватні помешкання не перевіряють і користується по повній.Населення в Німеччині в масі виконує закони не тому що німці, а тому що штрафи і вийде собі дорожче.Але там де є прогалини, користуються по повній. Хомякоид Повідомлень: 2959 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3301 раз. Подякували: 554 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 07:48 Hotab написав: Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное.

Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».

«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,

А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?

Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Що вкладати в слово «хочу»? Я не хочу йти (їхати) на роботу в контексті «якби мені давали гроші за просто так, я б не ходив». Але я усвідомлюю, що гроші просто так не дадуть і їду на роботу через «не хочу».«Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.Але у нас тут інша історія: без державного апарату і структур, які забезпечують наше сумісне проживання поряд один з одним - не обійтися. А отже в цей загальний котел треба таки класти щось. Хочеться класти не більше ніж інші щоб не відчувати несправедливості , але вже як виходить , щоб залишатись в правовому полі, не мати ускладнень для себе і по можливості щоб проблеми (питання) спільноти вирішувались на ці сплачені суми,А коли приходить отакий Ієшуа Га-Ноцри (won) , і починає проповідувати про «всякая власть это инструмент насилия.. надо избавиться от власти и не финансировать ее» то це що? В мирний час лайтові дії , спрямовані на послаблення держави, дестабілізацію її функцій. У воюючій країні тут варіантів вже більше. Можна дійти і до крайнощів, а не диверсант цей козачок?Бо на відміну від тихого бормотуна Ієшуа, цей же буйний! Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Нагадало



Але питання дискусійне, чи платять в повному обсязі податки Ахметов чи агро-олігархат? Платять, але вони собі самі встановили систему, де вони платять якнайменше. Тому по юро вони хороші і добрі законослухняні, де факто - корупційний схематоз. НагадалоАле питання дискусійне, чи платять в повному обсязі податки Ахметов чи агро-олігархат? Платять, але вони собі самі встановили систему, де вони платять якнайменше. Тому по юро вони хороші і добрі законослухняні, де факто - корупційний схематоз. BIGor

Повідомлень: 10688 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1531 раз. Подякували: 1951 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 08:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму. например, если семья нанимает бебиситтера и платит ему хоть налом хоть чеком, но в случае превышения (не помню в сколько сот долларов, хотя есть и порог в 10 долларов) обязана выдать 1099 форму.

Вот меня реально удивляет уровень финансовой грамотности (с приставкой "без") многих участников финансового форума ....

Один нанимает в "черную" строителя для заливки бетона, считая это законным т.к. так как многие это делают...

Поймают - мало не покажется.

Но, вероятность быть пойманным действительно 0,1%.

Вы о форме 1099 для бебиситтера ...

Но это прямо запрещено при прямом найме и грозит серьезными штрафами для выдавшего 1099 за нарушение классификации работников.

Вы обязаны выдавать W2 (а не 1099) при выплаченных 2700 долл и более за год Вот меня реально удивляет уровень финансовой грамотности (с приставкой "без") многих участников....Один нанимает в "черную" строителя для заливки бетона, считая это законным т.к. так как многие это делают...Поймают - мало не покажется.Но, вероятность быть пойманным действительно 0,1%.Вы о форме 1099 для бебиситтера ...Но это прямо запрещено при прямом найме и грозит серьезными штрафами для выдавшего 1099 за нарушение классификации работников.Вы обязаны выдавать W2 (а не 1099) при выплаченных 2700 долл и более за год TUR

Повідомлень: 332 З нами з: 05.04.19 Подякував: 13 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 09:18 Turkey has passed a 20-year 0% tax regime on foreign income Turkey has just passed a 20-year tax regime with 0% tax on foreign income and a 1% inheritance tax. On paper, it looks like one of the most aggressive territorial tax systems in the world.



But does it actually work in practice? We look at the banking reality, compliance risks, residency requirements and whether this is a genuine opportunity for global entrepreneurs or just another headline.

flyman

Повідомлень: 43037 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1646 раз. Подякували: 2886 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 09:28 Хомякоид написав: В Німечині майже неможливо довести що людина яка щось зробила в приватному помешкані працювала в чорну.

Народ зрозумів що приватні помешкання не перевіряють і користується по повній.

Населення в Німеччині в масі виконує закони не тому що німці, а тому що штрафи і вийде собі дорожче.

Але там де є прогалини, користуються по повній. В Німечині майже неможливо довести що людина яка щось зробила в приватному помешкані працювала в чорну.Народ зрозумів що приватні помешкання не перевіряють і користується по повній.Населення в Німеччині в масі виконує закони не тому що німці, а тому що штрафи і вийде собі дорожче.Але там де є прогалини, користуються по повній.

Це в нас працює поки не піймали, там все працює інакше.

Ви порахуйте ваш випадок, припустимо "друг" приїхав допомогти щось по будинку зробить, ви рахували скільки б це коштувало оформить його онлайн за 5 хвилин офіційно(якщо людина не юрособа) у Minijob-Zentrale? Якщо не рахували, я можу приблизно сказать, це буде сума біля 22 ойро, це всі податки та страховки.

В принципі, у мене питань більше нема. Це в нас працює поки не піймали, там все працює інакше.Ви порахуйте ваш випадок, припустимо "друг" приїхав допомогти щось по будинку зробить, ви рахували скільки б це коштувало оформить його онлайн за 5 хвилин офіційно(якщо людина не юрособа) у Minijob-Zentrale? Якщо не рахували, я можу приблизно сказать, це буде сума біля 22 ойро, це всі податки та страховки.В принципі, у мене питань більше нема. Water Повідомлень: 4296 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 09:42 Hotab написав: «Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують. «Не хочу платити податки» , я дійсно хотів би щоб мені залишалось на пару тисяч доларів більше , мені гроші не завадять. Але ж я усвідомлюю , що не існує системи «взагалі без податків», якщо це не окрема родина що живе на болоті в долині Білого Нілу , де найближча така ж сама за десятки км і вони ні з ким не контактують.

Що цікаво, там ти бачиш куди пішли твої податки.

Ось так і пишуть, якась гемаїнда(громада), в гемаїнді працює 800 людей, з них за рік прийшло податків припустимо 2 мільйони, інші податки ще припустимо 500 тисяч. На зарплати пішло 1 мільйон, ще кудись, припустимо залишилось 1 мільйон грошей. Так ось, будуть збори громади, де будуть вирішувать куди дівать ці гроші, будуть якісь пропозиції, щось нагальне для громади, наприклад критий басейн для всіх, вартість будівництва якого 5 мільйонів. Грошей не вистачає, будуть голосувать щоб кредит взять років на 10. Ось були збори, проголосували за будівництво басейну, взяли кредит. Все, через десь приблизно рік, це виділення землі, всі дозволи, проект, саме будівництво, в селі(якщо гемаїнда це село, або 2 села) з`явився басейн. Все буде вестись, у т.ч. будівництво, місцевими фірмами, бо це знов таки гроши для гемаїнди, або землі.

Як ти гадаєш, вони будуть щось "мутить", якщо все так прозоро?

Чи може домовитись з "друзями", які побудують теж саме, але дешевше, а гроші підуть у відомому напрямку? Що цікаво, там ти бачиш куди пішли твої податки.Ось так і пишуть, якась гемаїнда(громада), в гемаїнді працює 800 людей, з них за рік прийшло податків припустимо 2 мільйони, інші податки ще припустимо 500 тисяч. На зарплати пішло 1 мільйон, ще кудись, припустимо залишилось 1 мільйон грошей. Так ось, будуть збори громади, де будуть вирішувать куди дівать ці гроші, будуть якісь пропозиції, щось нагальне для громади, наприклад критий басейн для всіх, вартість будівництва якого 5 мільйонів. Грошей не вистачає, будуть голосувать щоб кредит взять років на 10. Ось були збори, проголосували за будівництво басейну, взяли кредит. Все, через десь приблизно рік, це виділення землі, всі дозволи, проект, саме будівництво, в селі(якщо гемаїнда це село, або 2 села) з`явився басейн. Все буде вестись, у т.ч. будівництво, місцевими фірмами, бо це знов таки гроши для гемаїнди, або землі.Як ти гадаєш, вони будуть щось "мутить", якщо все так прозоро?Чи може домовитись з "друзями", які побудують теж саме, але дешевше, а гроші підуть у відомому напрямку? Water Повідомлень: 4296 З нами з: 06.03.12 Подякував: 73 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 09:53 Water



так у нас на сайтах ОТГ лежат отчеты о доходах и расходах, да только кто их читает



https://ponornycka-gromada.gov.ua/news/1773649761/



и точно так же депутаты голосуют, вся фигня. но кому оно там надо)







более того, у нас годами обменки бреют нарід на 5-15% комиссии при обмене баксов, которые они считают не новыми, и все покорно ведутся, при том что за углом терминал Привата берет все подряд без комиссии, и старые, и рваные, и какие угодно. но кому оно надо думать и изучать этот вопрос, проще ж быть лохом и не париться так у нас на сайтах ОТГ лежат отчеты о доходах и расходах, да только кто их читаети точно так же депутаты голосуют, вся фигня. но кому оно там надо)более того, у нас годами обменки бреют нарід на 5-15% комиссии при обмене баксов, которые они считают не новыми, и все покорно ведутся, при том что за углом терминал Привата берет все подряд без комиссии, и старые, и рваные, и какие угодно. но кому оно надо думать и изучать этот вопрос, проще ж быть лохом и не париться Востаннє редагувалось smdtranz в Нед 07 чер, 2026 10:24, всього редагувалось 1 раз. smdtranz

Повідомлень: 876 З нами з: 05.08.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 10:41 Hotab написав: Бетон написав: Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Никто в мире в здравом уме, ни физические, ни юридические лица, не хочет добровольно отдавать заработанное. Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!» Кидається на людей «а ти чому платиш і кажеш що треба платити ? Ти що, чиновник?!»

Бетону плюс.



Вже пояснювалося мною раніше, але повторю, так як по скарзі хотаба попередні вчорашні пости потерли: за то, що платяться податки, ніхто ні на кого не "кидається". Натомість було озвучено здивування, що є щирі "инициативные дураки", які проповідують, що вони самі хочуть платити податки, і щоб інші їм теж платили. Цілком очевидно виникає думка, що це або хворі люди, або чиновники, які з цих податків і кормляться.



Якщо є самоврядування, і гарна адекватна тер.громада (або аналог в інших країнах), ти там живеш - то дійсно схочеш туди платити, щоб довкола тебе все ставало кращим. Але не в централізовану державну казну, з якої до мене дійде назад у вигляді блага ніщо. Туди всі здорові люди займаються отпимізацією, і правильно роблять. Бо якщо не протидіяти цьому, то розростеться неймовірна кількість бюджетних кровосісів (наче зараз їх мало), паразитів суспільства (чинуш), які будуть просто красти ті гроші. Тому в державу - ні, в громаду - залежно від того, яка громада. Але в поганій громаді і жити не треба. Тож треба спочатку знайти гарне місце для життя (для чого ця тема і є), зрозуміти, що ти хочеш його покращувати, і аж після того там почати платити податки. Але якщо живеш там, де живеш, а там нічого не міняється на краще - то податки туди не потрібно. Спочатку потрібно навести лад з казнокрадами.



upd.: модератори, чому потерли? Чи хтось не згоден, що треба боротись із корупціонерами?? Бетону плюс.Вже пояснювалося мною раніше, але повторю, так як по скарзі хотаба попередні вчорашні пости потерли: за то, що платяться податки, ніхто ні на кого не "кидається". Натомість було озвучено здивування, що є щирі "инициативные дураки", які проповідують, що вони самі хочуть платити податки, і щоб інші їм теж платили. Цілком очевидно виникає думка, що це або хворі люди, або чиновники, які з цих податків і кормляться.Якщо є самоврядування, і гарна адекватна тер.громада (або аналог в інших країнах), ти там живеш - то дійсно схочеш туди платити, щоб довкола тебе все ставало кращим. Але не в централізовану державну казну, з якої до мене дійде назад у вигляді блага ніщо. Туди всі здорові люди займаються отпимізацією, і правильно роблять. Бо якщо не протидіяти цьому, то розростеться неймовірна кількість бюджетних кровосісів (наче зараз їх мало), паразитів суспільства (чинуш), які будуть просто красти ті гроші. Тому в державу - ні, в громаду - залежно від того, яка громада. Але в поганій громаді і жити не треба. Тож треба спочатку знайти гарне місце для життя (для чого ця тема і є), зрозуміти, що ти хочеш його покращувати, і аж після того там почати платити податки. Але якщо живеш там, де живеш, а там нічого не міняється на краще - то податки туди не потрібно. Спочатку потрібно навести лад з казнокрадами.upd.: модератори, чому потерли? Чи хтось не згоден, що треба боротись із корупціонерами?? Востаннє редагувалось won в Нед 07 чер, 2026 10:44, всього редагувалось 2 разів. won Повідомлень: 343 З нами з: 15.05.24 Подякував: 379 раз. Подякували: 58 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3354335533563357> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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