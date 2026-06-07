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#<1 ... 3356335733583359 Додано: Нед 07 чер, 2026 20:58 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: В ЄС це також на рівні звичайного наріда. В ЄС це також на рівні звичайного наріда.

В багатих свої причуди. Хоча криза 2020+ думаю суттєво зменшить благодійність серед молоді, яка не може і житло собі купити В багатих свої причуди. Хоча криза 2020+ думаю суттєво зменшить благодійність серед молоді, яка не може і житло собі купити Дюрі-бачі

Повідомлень: 6330 З нами з: 29.07.22 Подякував: 961 раз. Подякували: 668 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 21:02 TUR написав: rjkz

Ваша проблема в том, что вы пользуетесь консультациями за 40 долл непонятно кого....

Нет таких цен за консультации налоговых агентов (CPA /EA и других). Ваша проблема в том, что вы пользуетесь консультациями за 40 долл непонятно кого....Нет таких цен за консультации налоговых агентов (CPA /EA и других).

Спросил ИИ.

Должен, с удивлением, признать Вашу правоту. То что касается няни.

С точки зрения закона.

По факту, в НЙ (по крайней мере) это идет через 1099.

Определяющий фактор признания работника нанятым по W2 - работа на территории работодателя и по правилам работодателя.

Если по этому фактору оценивать, то огромное количество работников работает на разных уровнях с нарушением.



Кстати, в свое время, мой работодатель настаивал на моем оформлении по 1099, но я, по другим мотивам, не согласился и условие W2 поставил как принципиальное.



Был не прав, признаю.

Также должен все-таки заметить, что это мега распространенная практика.

И я не слышал о сакнциях за ее нарушение. Спросил ИИ.Должен, с удивлением, признать Вашу правоту. То что касается няни.С точки зрения закона.По факту, в НЙ (по крайней мере) это идет через 1099.Определяющий фактор признания работника нанятым по W2 - работа на территории работодателя и по правилам работодателя.Если по этому фактору оценивать, то огромное количество работников работает на разных уровнях с нарушением.Кстати, в свое время, мой работодатель настаивал на моем оформлении по 1099, но я, по другим мотивам, не согласился и условие W2 поставил как принципиальное.Был не прав, признаю.Также должен все-таки заметить, что это мега распространенная практика.И я не слышал о сакнциях за ее нарушение. rjkz

Повідомлень: 18593 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 21:13 Water написав: rjkz написав: TUR написав: Вот меня реально удивляет уровень финансовой грамотности (с приставкой "без") многих участников финансового форума ....

Один нанимает в "черную" строителя для заливки бетона, считая это законным т.к. так как многие это делают...

Поймают - мало не покажется.

Но, вероятность быть пойманным действительно 0,1%.

Вы о форме 1099 для бебиситтера ...

Но это прямо запрещено при прямом найме и грозит серьезными штрафами для выдавшего 1099 за нарушение классификации работников.

Вы обязаны выдавать W2 (а не 1099) при выплаченных 2700 долл и более за год Вот меня реально удивляет уровень финансовой грамотности (с приставкой "без") многих участников....Один нанимает в "черную" строителя для заливки бетона, считая это законным т.к. так как многие это делают...Поймают - мало не покажется.Но, вероятность быть пойманным действительно 0,1%.Вы о форме 1099 для бебиситтера ...Но это прямо запрещено при прямом найме и грозит серьезными штрафами для выдавшего 1099 за нарушение классификации работников.Вы обязаны выдавать W2 (а не 1099) при выплаченных 2700 долл и более за год

А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом.

Самозанятое лицо, селфэмплойд, это 1099.

работодатель обязан предоставить ОПЛАЧИВАЕМЫЙ больничный. Об этом далеко не все даже работодатели знают, а уж наемные работники-иммигранты вообще имеют слабое представление о своих правах.

С собаками гуляют. А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом.Самозанятое лицо, селфэмплойд, это 1099.работодатель обязан предоставить ОПЛАЧИВАЕМЫЙ больничный. Об этом далеко не все даже работодатели знают, а уж наемные работники-иммигранты вообще имеют слабое представление о своих правах.С собаками гуляют.

Так ось, повертаючись до Німеччини, там все це врегульовано, у т.ч. лікарняні, пенсійні, відпустка. Так, няня може взять відпустку, або захворіть.

Няні бувають різні, тимчасово найняті студенти, або це професійна няня з ліцензією. Так ось, повертаючись до Німеччини, там все це врегульовано, у т.ч. лікарняні, пенсійні, відпустка. Так, няня може взять відпустку, або захворіть.Няні бувають різні, тимчасово найняті студенти, або це професійна няня з ліцензією.



Ну, в свете моего поста выше, я признал ошибочность своей позиции.

Если по W2, то имеет право на все.

Но если общая выплата в год менее 3 куе или 1 куе в квартал, то даблЮ2 не обязателен.

Скажу честно, не стремясь быть обвиненным в "поимении системы" (я), я-бы не стал нанимать тогда няню на таких условиях.

Собственно, когда мы приехали с тогда еще маленькими детьми, жена и сидела с ними, а на советы всех вокруг "нанять няню" мы отвечали другими аргументами,

в свете результатов нынешней дискуссии, аргументов было-бы намного больше.

Теперь вопрос к приходящим уборщикам, они тоже подпадают под эти критерии.

Они работают на территории заказчика и делают работу так как им говорит заказчик. Этот принцип вообще ставит вне закона очень много профессий на 1099.

Еще раз, в США люфты допустимости очень широкие. Ну, в свете моего поста выше, я признал ошибочность своей позиции.Если по W2, то имеет право на все.Но если общая выплата в год менее 3 куе или 1 куе в квартал, то даблЮ2 не обязателен.Скажу честно, не стремясь быть обвиненным в "поимении системы" (я), я-бы не стал нанимать тогда няню на таких условиях.Собственно, когда мы приехали с тогда еще маленькими детьми, жена и сидела с ними, а на советы всех вокруг "нанять няню" мы отвечали другими аргументами,в свете результатов нынешней дискуссии, аргументов было-бы намного больше.Теперь вопрос к приходящим уборщикам, они тоже подпадают под эти критерии.Они работают на территории заказчика и делают работу так как им говорит заказчик. Этот принцип вообще ставит вне закона очень много профессий на 1099.Еще раз, в США люфты допустимости очень широкие. rjkz

Повідомлень: 18593 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 21:14 TUR написав: rjkz написав: Вы ошибаетесь.

Если няню нанимает агентство, то ...написал "безусловно", но нет, не безусловно, может и по 1099, но с нюансами. Но в основном это будет W2.

А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом. Вы ошибаетесь.Если няню нанимает агентство, то ...написал "безусловно", но нет, не безусловно, может и по 1099, но с нюансами. Но в основном это будет W2.А если няню нанимает частное лицо, то, тут не напишу слово "безусловно", может есть нюансы, но 1099. Няня в данном случае, является самозанятым лицом.

Я не ошибаюсь.

Читайте хоть https://beancount.io/ru/blog/2026/05/10 ... rker-guide .

нельзя 1099 Я не ошибаюсь.Читайте хотьнельзя 1099



Уже признал свою неправоту.

Вам респект. Уже признал свою неправоту.Вам респект. rjkz

Повідомлень: 18593 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 21:18 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: но для этого есть политическая система, которая сносит людей, которые работают не на общество. но для этого есть политическая система, которая сносит людей, которые работают не на общество.

і чому система не зносить МАГА? і чому система не зносить МАГА? Дюрі-бачі

Повідомлень: 6330 З нами з: 29.07.22 Подякував: 961 раз. Подякували: 668 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2026 21:22 Water написав: rjkz написав: В США есть устойчивая культура и традиция благотворительности. В США есть устойчивая культура и традиция благотворительности.

В ЄС це також на рівні звичайного наріда.

Наприклад, якійсь вєлоклуб розкидав по ящикам флаєри, збирають вєлікі для якоїсь країни Африки. Буде вказане саме куди та для чого, наприклад дітям їздить до школи за 5 км від їхнього села. Вєлік можеш віддать, який тобі не потрібен, наприклад діти виросли, стоїть в гаражі. У вашому селі в такий-то день в такий-то час біля церкви привозьте.

Цей клюб зібрав біціглі, відремонтувала за власний рахунок веломайстерня, або декілька, там заміна шин, дещо по фараду, можливо колеса повністю, цеп, кермо. Додатково міняють щось, якщо старе. Якщо раритетні байки, вони йдуть окремо, їх реставрують не для Африки, а для продажу, є попит на такі байки. Там відреставровано все до стану нового з фабрики, нове шкіряне сідло, або шкіра, або купляють таке саме, але нове за дурні гроші, або знімають з іншого, якщо стан у іншого кращий. Реставрують, максимально залишаючи оригінаільні запчастини. Продаж через якісь аукціони і що ви думаєте? Ці Veloziped'и розгрібають як гарячі пиріжки, бо саме на такій моделі хтось виграв якійсь турнір в 70-якомусь році. Так ось, ці гроші йдуть на оплату праці працівникам веломайстерень та на закупівлю запчастин. Хто доставляє вело до Африки- не знаю.

Те саме стосується комп`ютерної техніки. В ЄС це також на рівні звичайного наріда.Наприклад, якійсь вєлоклуб розкидав по ящикам флаєри, збирають вєлікі для якоїсь країни Африки. Буде вказане саме куди та для чого, наприклад дітям їздить до школи за 5 км від їхнього села. Вєлік можеш віддать, який тобі не потрібен, наприклад діти виросли, стоїть в гаражі. У вашому селі в такий-то день в такий-то час біля церкви привозьте.Цей клюб зібрав біціглі, відремонтувала за власний рахунок веломайстерня, або декілька, там заміна шин, дещо по фараду, можливо колеса повністю, цеп, кермо. Додатково міняють щось, якщо старе. Якщо раритетні байки, вони йдуть окремо, їх реставрують не для Африки, а для продажу, є попит на такі байки. Там відреставровано все до стану нового з фабрики, нове шкіряне сідло, або шкіра, або купляють таке саме, але нове за дурні гроші, або знімають з іншого, якщо стан у іншого кращий. Реставрують, максимально залишаючи оригінаільні запчастини. Продаж через якісь аукціони і що ви думаєте? Ці Veloziped'и розгрібають як гарячі пиріжки, бо саме на такій моделі хтось виграв якійсь турнір в 70-якомусь році. Так ось, ці гроші йдуть на оплату праці працівникам веломайстерень та на закупівлю запчастин. Хто доставляє вело до Африки- не знаю.Те саме стосується комп`ютерної техніки.



В НЙ, не знаю почему, велики - предмет дикой охоты воров.

Воруют с бэкярдов, пристегнутые к столбам, из гаражей, с машин, из подъездов, из байкрумов...отовсюду.

Если не получается отцепить велик от столба, то снимают все что можно снять.

Просто капец.

При этом самокаты выбрасывают на гарбидж.

Не интересовался особо уровнем цен, но у знакомого украли довольно старенький велик и он купил себе новый за 900 долларов.

Старые велики, да, могут стоить десятки тысяч долларов.

Я, честно говоря, хоть и сам в свое время сменил много великов и ганял на них, отец вообще занимался велоспортом, но этого не понимаю.

С другой стороны, кто-то теряет сознание от какой-то почтовой марки, для меня это тоже род схождения с ума. В НЙ, не знаю почему, велики - предмет дикой охоты воров.Воруют с бэкярдов, пристегнутые к столбам, из гаражей, с машин, из подъездов, из байкрумов...отовсюду.Если не получается отцепить велик от столба, то снимают все что можно снять.Просто капец.При этом самокаты выбрасывают на гарбидж.Не интересовался особо уровнем цен, но у знакомого украли довольно старенький велик и он купил себе новый за 900 долларов.Старые велики, да, могут стоить десятки тысяч долларов.Я, честно говоря, хоть и сам в свое время сменил много великов и ганял на них, отец вообще занимался велоспортом, но этого не понимаю.С другой стороны, кто-то теряет сознание от какой-то почтовой марки, для меня это тоже род схождения с ума. rjkz

Повідомлень: 18593 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8930 раз. Подякували: 5677 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3356335733583359 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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