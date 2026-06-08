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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3358335933603361 Додано: Пон 08 чер, 2026 08:05 Сибарит написав: https://brg.in.ua/articles/common/commo ... 0%BD%D0%BA .

Там есть упоминание постановы. Там есть упоминание постановы.

😆😆 ясно.

Ну, по факту, все йде поки через нал, і це чудово. 😆😆 ясно.Ну, по факту, все йде поки через нал, і це чудово. won Повідомлень: 347 З нами з: 15.05.24 Подякував: 382 раз. Подякували: 61 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 08:16 Frant написав: Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з налом, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.



Повторюю: донині будь-який безробітний/пенсіонер/працюючий за мінімалку в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?

Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з налом, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.Повторюю:

Вы ещё помните, что мы обсуждаем проблемы продавца, а не покупателя?

Про способ обхода я написал сразу, но для такой фиктивной выписки нужен счёт продавца. На самом деле, она не совсем фиктивная.

Оформляется цепочка операций:

1. Перевод покупателем наличных на счёт продавца через кассу банка, в котором открыт счет. Анкету для ыинмона заполнить придется, но банку она не интересна, поскольку продавец счёт не открывает

2. Снятие наличных со счета продавцом.



Т.к. операции проводятся очень быстро, можно обойтись без внесения наличных, т.к. баланс кассы не нарушается.



Сегодня второй этап несколько проблематичен, т.к. существуют ограничения на снятие наличных.



Возможно, существуют ещё менее легальные способы, но они не позволят продавцу за декларировать сумму как полученную в результате продажи квартиры. Вы ещё помните, что мы обсуждаем проблемы продавца, а не покупателя?Про способ обхода я написал сразу, но для такой фиктивной выписки нужен счёт продавца. На самом деле, она не совсем фиктивная.Оформляется цепочка операций:1. Перевод покупателем наличных на счёт продавца через кассу банка, в котором открыт счет. Анкету для ыинмона заполнить придется, но банку она не интересна, поскольку продавец счёт не открывает2. Снятие наличных со счета продавцом.Т.к. операции проводятся очень быстро, можно обойтись без внесения наличных, т.к. баланс кассы не нарушается.Сегодня второй этап несколько проблематичен, т.к. существуют ограничения на снятие наличных.Возможно, существуют ещё менее легальные способы, но они не позволят продавцу за декларировать сумму как полученную в результате продажи квартиры. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9601 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6533 раз. Подякували: 21803 раз. Профіль 136 85 39 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 08:24 Сибарит написав: Frant написав: Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з налом, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.



Повторюю: донині будь-який безробітний/пенсіонер/працюючий за мінімалку в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?

Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з налом, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.Повторюю:

Вы ещё помните, что мы обсуждаем проблемы продавца, а не покупателя?

Про способ обхода я написал сразу, но для такой фиктивной выписки нужен счёт продавца. На самом деле, она не совсем фиктивная.

Оформляется цепочка операций:

1. Перевод покупателем наличных на счёт продавца через кассу банка, в котором открыт счет. Анкету для ыинмона заполнить придется, но банку она не интересна, поскольку продавец счёт не открывает

2. Снятие наличных со счета продавцом.



Т.к. операции проводятся очень быстро, можно обойтись без внесения наличных, т.к. баланс кассы не нарушается.



Сегодня второй этап несколько проблематичен, т.к. существуют ограничения на снятие наличных.



Возможно, существуют ещё менее легальные способы, но они не позволят продавцу за декларировать сумму как полученную в результате продажи квартиры. Вы ещё помните, что мы обсуждаем проблемы продавца, а не покупателя?Про способ обхода я написал сразу, но для такой фиктивной выписки нужен счёт продавца. На самом деле, она не совсем фиктивная.Оформляется цепочка операций:1. Перевод покупателем наличных на счёт продавца через кассу банка, в котором открыт счет. Анкету для ыинмона заполнить придется, но банку она не интересна, поскольку продавец счёт не открывает2. Снятие наличных со счета продавцом.Т.к. операции проводятся очень быстро, можно обойтись без внесения наличных, т.к. баланс кассы не нарушается.Сегодня второй этап несколько проблематичен, т.к. существуют ограничения на снятие наличных.Возможно, существуют ещё менее легальные способы, но они не позволят продавцу за декларировать сумму как полученную в результате продажи квартиры.



В травні 2025 року в мене зірвалась угода по продажу квартири по дорученні.

Ріелтор все підготував, за день покупці відмовились.

Розрахунок мав бути в у.е. на руки.

Так що рік тому були варіанти. В травні 2025 року в мене зірвалась угода по продажу квартири по дорученні.Ріелтор все підготував, за день покупці відмовились.Розрахунок мав бути в у.е. на руки.Так що рік тому були варіанти. Хомякоид Повідомлень: 2960 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3306 раз. Подякували: 554 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 08:59 Хомякоид



Розрахунок мав бути в у.е. на руки.

Так що рік тому були варіанти.





«Проводка» через банк все одно робиться.

Так як тема «еміграція/заробітчанстао», поверну трохи на закордон.

Президент ЧГ підписав закон який зобовʼязує нотаря перевіряти що гроші покупана і продавця перемістились з рахунку на рахунок. Причому рахунки саме в банках ЧГ. «Кеш на стіл» прикривається. «Проводка» через банк все одно робиться.Так як тема «еміграція/заробітчанстао», поверну трохи на закордон.Президент ЧГ підписав закон який зобовʼязує нотаря перевіряти що гроші покупана і продавця перемістились з рахунку на рахунок. Причому рахунки саме в банках ЧГ. «Кеш на стіл» прикривається. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19285 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 09:31 Лицемеры Завжди захоплювала ця глобальна гра у боротьбу з відмиванням коштів. Логіка приголомшлива: якщо умовний вор чи топ-чиновник купує віллу через п'ять офшорних трастів і штат юристів усе юридично бездоганно, білі комірці тиснуть руки. Але якщо звичайний громадянин 15 років збирав долари під матрацом, щоб купити двокімнатну квартиру, він автоматично стає головною загрозою світовій фінансовій стабільності.

​Ці ліміти на готівку та пекельний фінмоніторинг давно перетворилися на класичне подвійне дно.



Крупна риба легко пропливає крізь діряві інституції, бо купує собі легальність. А сіточку звужують лише для того, щоб загнати в цифрове стійло звичайних людей.



Рабство нікуди не зникало Бетон

Повідомлень: 6269 З нами з: 17.12.22 Подякував: 226 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 5 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 09:39 Сибарит написав: https://brg.in.ua/articles/common/commo ... 0%BD%D0%BA .

Там есть упоминание постановы. Там есть упоминание постановы.

Посилання на постанову 2013 року, часів Януковича.

Ви серйозно?

Ці постанови прописані так, що легко обходяться як представниками української Ыліти, так і простим народом. Це не боротьба з корупцією чи несплатою податків - а бутафорія, імітація.

Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з готівкою в руки, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.



Повторюю: донині будь-який безробітний/пенсіонер/працюючий за мінімалку в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?

Така ситуація влаштовує всіх - і нароТ, і насамперед його Ыліту.

Наслідки теж очевидні для тих, хто думає: слабкість держави, неможливість розвитку складних технологій (ракетних в тому числі), депопуляція. і тд і тп.

Основна проблема цієї держави - вони (керманичі-дерибаничі) збудували тут маленький філіал Московії. Не США, не Західної Європи, а саме Московії. За московськими лекалами. Російськомовний філіал, до речі. І вони не хочуть його реорганізовувати, це їм вельми невигідно.



Сибарит написав: Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. Ваши "реалии" очень сильно устарели. Продажа недвижимости за нал давно запрещена. з 1991 року)))

ви ще скажіть, що самостійна Ыліта активно бореться з корупцією, тотальною дикою неосвіченістю і непотизмом (кумовством)

Тільки чомусь у неї виходить протилежний результат.



Донині будь-який безробітний в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?

Про квартири за мільйон євро - не скажу, не знаю, не мій рівень.

Проте міндічгейт (ЖК Династія в Козині) з єрмаками, чернишовими, міндичами свідчать про те, що насправді маємо лише бутафорію і імітацію боротьби з корупцією. Тому що бджоли не можуть бути проти меда, алкоголіки проти горілки, а корупціонери - проти корупції. Посилання на постанову 2013 року, часів Януковича.Ви серйозно?Ці. Це не боротьба з корупцією чи несплатою податків - а бутафорія, імітація.Про що вам і вказують форумчани. Чемодан з готівкою в руки, через банк - фіктивні виписки. Це наші реалії.Повторюю:Така ситуація влаштовує всіх - і нароТ, і насамперед його Ыліту.Наслідки теж очевидні для тих, хто думає: слабкість держави, неможливість розвитку складних технологій (ракетних в тому числі), депопуляція. і тд і тп.Основна проблема цієї держави - вони (керманичі-дерибаничі) збудували тут маленький філіал Московії. Не США, не Західної Європи, а саме Московії. За московськими лекалами. Російськомовний філіал, до речі. І вони не хочуть його реорганізовувати, це їм вельми невигідно.з 1991 року)))ви ще скажіть, що самостійна Ыліта активно бореться з корупцією, тотальною дикою неосвіченістю і непотизмом (кумовством)Тільки чомусь у неї виходить протилежний результат.Донині будь-який безробітний в Україні може купити на "вторинці" квартиру за умовні 100 000 євро. І ніхто у нього не спитає - а звідки у пана гроші?Про квартири за мільйон євро - не скажу, не знаю, не мій рівень.Проте міндічгейт (ЖК Династія в Козині) з єрмаками, чернишовими, міндичами свідчать про те, що насправді маємо лише бутафорію і імітацію боротьби з корупцією. Тому що бджоли не можуть бути проти меда, алкоголіки проти горілки, а корупціонери - проти корупції. Frant

Повідомлень: 23387 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1856 раз. Подякували: 2608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 09:41 Бетон

Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно.

В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.

Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19285 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3358335933603361 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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