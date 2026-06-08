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#<1 ... 3361336233633364 Додано: Пон 08 чер, 2026 15:31 Frant написав: slonomag написав: А дальше то что, кто реализацией будет заниматся? А дальше то что, кто реализацией будет заниматся? зе-, єрмак, міндич, чернишов. Їм потрібно добудувати ЖК Династія в Козині зе-, єрмак, міндич, чернишов. Їм потрібно добудувати ЖК Династія в Козині

Вася, Петя, Маша - им дома в Династии не нужны? ) Как вопрос голосования строим школу или нет гарантирует что те кто будут заниматься организацией процесса, не будут ничего мутить при этом? ) Вася, Петя, Маша - им дома в Династии не нужны? ) Как вопрос голосования строим школу или нет гарантирует что те кто будут заниматься организацией процесса, не будут ничего мутить при этом? ) slonomag Повідомлень: 806 З нами з: 23.11.17 Подякував: 16 раз. Подякували: 216 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:36 slonomag написав: Вася, Петя, Маша - им дома в Династии не нужны? Вася, Петя, Маша - им дома в Династии не нужны?

Вони перед наступними виборами організуються в нову партію "Україна без податків!", пообіцяють долар по 20 грн, швидке закінчення війни і боротьбу з корупцією. Знімуть нове кино про чесного президента на електросамокаті. Тоді наступить їх час. Вони відкинуть зелебобів від корита і добудують ЖК Династія, для себе. Не просто добудують, а розширять, зверху доклепають ще ...надцять поверхів, щоб площа маєтків була не 1000 м2, а 5000 им2. Вони перед наступними виборами організуються в нову партію "Україна без податків!", пообіцяють долар по 20 грн, швидке закінчення війни і боротьбу з корупцією. Знімуть нове кино про чесного президента на електросамокаті. Тоді наступить їх час. Вони відкинуть зелебобів від корита і добудують ЖК Династія, для себе. Не просто добудують, а розширять, зверху доклепають ще ...надцять поверхів, щоб площа маєтків була не 1000 м2, а 5000 им2. Frant

Повідомлень: 23390 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1858 раз. Подякували: 2609 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 чер, 2026 15:47 BIGor



Який сенс гризти всю школу математичні науки, потім ВУЗ так само 5 років, потім вчити програмування по 4-х томникам C++ чи Java, ще й в додачу англійську B1 мінімум - щоб отримати потім 500 доларів, а інше Гетьманцеву? Ні, пане, Хотаб, це так не працює.





Ох, Бігор, якби ж то ти був єдиним ойтівцем якого я знаю , і не так як тебе (а значно ближче) , ти б мені не «зачитував» би 3.14стунця про необхідні знання для твоєї професії. А так-то я і так знаю. І «повір мені на слово»тм , в професії пілота-міжнародника знань і постійних тестів треба «на порядок»тм більше)) Вкдючно з англійським екзаменом ICAO test

А ще вимоги до моторики і здоровʼя)

І це не заважає бути найманим працівником з усіма витікаючими податками)) Ох, Бігор, якби ж то ти був єдиним ойтівцем якого я знаю , і не так як тебе (а значно ближче) , ти б мені не «зачитував» би 3.14стунця про необхідні знання для твоєї професії. А так-то я і так знаю. І «повір мені на слово»тм , в професії пілота-міжнародника знань і постійних тестів треба «на порядок»тм більше)) Вкдючно з англійським екзаменом ICAO testА ще вимоги до моторики і здоровʼя)І це не заважає бути найманим працівником з усіма витікаючими податками)) Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19291 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2621 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3361336233633364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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