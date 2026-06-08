Так переходь на 18+5+22 , і тобі не доведеться нічого рахувати, все за тебе порахують
Там і бронювання підоспіє, можна буде не боятись кататись на ШРТ
Не чіпайте артистів, шльондр та кучерів
З цією фразою Флайман втікає від ТЦК .
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Додано: Пон 08 чер, 2026 18:19
Так переходь на 18+5+22 , і тобі не доведеться нічого рахувати, все за тебе порахують
Там і бронювання підоспіє, можна буде не боятись кататись на ШРТ
З цією фразою Флайман втікає від ТЦК .
Додано: Пон 08 чер, 2026 21:45
так яка взагалі мета цього контролю?
Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.
Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.
Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їх
і яка реальна мета цього контролю?
Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.
Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштів
Усі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладом
але злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризм
Система давно бореться не зі злочинністю, а зі свободою розпоряджатися власними заробленими грошима. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків
Додано: Пон 08 чер, 2026 22:28
Бетон
так это ж очевидно, симбиоз банков и государства работает на то, чтоб обилетить каждую транзакцию и отследить о вас все: в какие магазины и в какое время ходите, сколько тратите, на каких троллейбусах ездите и даже что покупаете. Ну и конечно, где берёте деньги и платите ли налоги.
государство получает контроль и мониторинг, банки зарабатывают на транзакциях и обслуживании терминалов. Пересичному подачка в виде кэшбэка (за его же счет, в итоге) и все довольны, бегают там собирают котиков или лимоны какие то, коллекционирует кэшбеки и подвергаются геймификации и прочей маркетинговой лабуде.
потом еще налог на прибыль банков в 50%, то есть каждая транзакция помимо контроля еще приносит что-то в бюджет. такое себе скрытое бритье
Додано: Вів 09 чер, 2026 02:53
smdtranz , ІМХО шукаєте чорну кішку в темній кімнаті. А якщо карта в телефоні дружини а також дочки студентки в якомусь Вроцлаві, і вони щодня «пікають» в трьох різних локаціях з різними «харчовими звичками», хто і як буде аналізувати це все, де зберігати?)
ІМХО в банках є алгоритми, які їх тригерять (залітання на рахунок однотипних мілких сум з постійною регулярністю, залітання крупних сум разово від невідомих сендерів, перевищений сумарний ліміт за останні 28-30 днів і тд) , вони на це збуджуються і починають кошмарити клієнта. А не оте все ..))
В той же час я навіть не імхую, а знаю точно, що якщо конкретна людина потрапляє в рамках кримінальної справи під підозру, то оте все (всі дзвінки , кому , коли і в якій соті знаходився кожен з абонентів, де в яких магазинах купляв , де камерами «безпечне місто» потрапило авто і тд) дійсно піднімається по потрібній людині.
Але ж тут не треба плутати: це слідчі органи використовують технічні можливості вже створених систем моніторингу, а не моніторинг створювався під них на їх запити)
Додано: Вів 09 чер, 2026 03:34
Указанный способ использования карты - отличный повод ее заблокировать. Правила использования карт запрещают их передачу третьим лицам. Для совместного использования счета существует механизм выпуска дополнительных карт, которые персонифицированы и дают возможность все отслеживать.
То, что банки закрывают на это глаза, говорит о том, что они не занимаются столь подробным анализом. Ну или сознательно позволяют похулиганить, скрывая и.о. сбор информации 😁
Додано: Вів 09 чер, 2026 03:52
Кстати, тоже очень интересная и многогранная тема.
В США есть сошиал секьюрити, которая по установившемуся шаблону считается что покрывает до 40% от необходимого.
Из нее-же платятся пенсии текущим пенсам.
Но при ее введении, был обозначен горизонт до...2035 года.
Могут продлить, а могут нет.
Судя по некоторым телодвижениям в последнее время, вероятнность того, что "нет" возрастает.
Остальное индивид должен обеспечить себе сам.
И вот это самое интересное - разнообразие пенсионных планов и их грамотное использование, может принести и уменьшение базы налогообложения сейчас и снижение налогов, а местами и полное их аннулирование (по ряду конкретных планов) в будущем .
При этом, есть опция инвестирования на этих планах с либо оплатой налогов уже на пенсии либо без налогообложения кэпител гейн.
Очень жаль, что мы потратили несколько лет вхолостую, прежде чем разобрались с
этим.
Вот это супервещь в США.
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