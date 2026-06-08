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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 чер, 2026 18:19
flyman написав:
[
там не тільки новий податок, а спрощена система перестає бути спрощеною, але то такі дрібниці, що можна і не згадувати
Так переходь на 18+5+22 , і тобі не доведеться нічого рахувати, все за тебе порахують
Там і бронювання підоспіє, можна буде не боятись кататись на ШРТ
Не чіпайте артистів, шльондр та кучерів
З цією фразою Флайман втікає від ТЦК .
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Додано: Пон 08 чер, 2026 21:45
Hotab написав:Бетон
Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно.
В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.
Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували.
так яка взагалі мета цього контролю?
Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.
Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.
Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їх
і яка реальна мета цього контролю?
Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.
Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштів
Усі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладом
але злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризм
Система давно бореться не зі злочинністю, а зі свободою розпоряджатися власними заробленими грошима
. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків
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Бетон
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Додано: Пон 08 чер, 2026 22:28
Бетон
так это ж очевидно, симбиоз банков и государства работает на то, чтоб обилетить каждую транзакцию и отследить о вас все: в какие магазины и в какое время ходите, сколько тратите, на каких троллейбусах ездите и даже что покупаете. Ну и конечно, где берёте деньги и платите ли налоги.
государство получает контроль и мониторинг, банки зарабатывают на транзакциях и обслуживании терминалов. Пересичному подачка в виде кэшбэка (за его же счет, в итоге) и все довольны, бегают там собирают котиков или лимоны какие то, коллекционирует кэшбеки и подвергаются геймификации и прочей маркетинговой лабуде.
потом еще налог на прибыль банков в 50%, то есть каждая транзакция помимо контроля еще приносит что-то в бюджет. такое себе скрытое бритье
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smdtranz
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Додано: Вів 09 чер, 2026 02:53
smdtranz , ІМХО шукаєте чорну кішку в темній кімнаті. А якщо карта в телефоні дружини а також дочки студентки в якомусь Вроцлаві, і вони щодня «пікають» в трьох різних локаціях з різними «харчовими звичками», хто і як буде аналізувати це все, де зберігати?)
ІМХО в банках є алгоритми, які їх тригерять (залітання на рахунок однотипних мілких сум з постійною регулярністю, залітання крупних сум разово від невідомих сендерів, перевищений сумарний ліміт за останні 28-30 днів і тд) , вони на це збуджуються і починають кошмарити клієнта. А не оте все ..))
В той же час я навіть не імхую, а знаю точно, що якщо конкретна людина потрапляє в рамках кримінальної справи під підозру, то оте все (всі дзвінки , кому , коли і в якій соті знаходився кожен з абонентів, де в яких магазинах купляв , де камерами «безпечне місто» потрапило авто і тд) дійсно піднімається по потрібній людині.
Але ж тут не треба плутати: це слідчі органи використовують технічні можливості вже створених систем моніторингу, а не моніторинг створювався під них на їх запити)
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Hotab
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Додано: Вів 09 чер, 2026 03:34
Hotab написав:
А якщо карта в телефоні дружини а також дочки студентки в якомусь Вроцлаві, і вони щодня «пікають» в трьох різних локаціях з різними «харчовими звичками», хто і як буде аналізувати це все, де зберігати?)
Указанный способ использования карты - отличный повод ее заблокировать. Правила использования карт запрещают их передачу третьим лицам. Для совместного использования счета существует механизм выпуска дополнительных карт, которые персонифицированы и дают возможность все отслеживать.
То, что банки закрывают на это глаза, говорит о том, что они не занимаются столь подробным анализом. Ну или сознательно позволяют похулиганить, скрывая и.о. сбор информации 😁
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Додано: Вів 09 чер, 2026 03:52
slonomag написав: flyman написав: slonomag написав:
1 простой вопрос - как предлагаете строить школы/больницы/дороги если 100% будут сами распоряжаться тем что заработали? Организуем домовой/городской/областной чаты в ТГ и будем скидываться по 100грн как на ремонт подъезда, только чуток масштабнее?
"Немає податків без представництва"
rjkz недавно приводив рівні самоуправління і податків в США:
каунті, штату, федеральний - хто за що збирає податі і за що відповідає на якому рівні
Ну в Испании так же, поэтому ппц как важно где человек прописан. Мне сначала так дико было что везде в гос службах пытают где ты реально живешь, а потом уже понял. Так как ты даже налог на машину платишь в казну своего города, даже не области. И деньги на ремонт дорог потом оттуда же и берутся.
Единственное что мне не очень нравится это соц взносы на пенсию - нет возможности самому выбрать как ты будешь обеспечивать себя в старости и отказаться от гос пенсии. Но я так понимаю это проблема большинства стран в мире, так что тут уж ничего не поделать.
Кстати, тоже очень интересная и многогранная тема.
В США есть сошиал секьюрити, которая по установившемуся шаблону считается что покрывает до 40% от необходимого.
Из нее-же платятся пенсии текущим пенсам.
Но при ее введении, был обозначен горизонт до...2035 года.
Могут продлить, а могут нет.
Судя по некоторым телодвижениям в последнее время, вероятнность того, что "нет" возрастает.
Остальное индивид должен обеспечить себе сам.
И вот это самое интересное - разнообразие пенсионных планов и их грамотное использование, может принести и уменьшение базы налогообложения сейчас и снижение налогов, а местами и полное их аннулирование (по ряду конкретных планов) в будущем .
При этом, есть опция инвестирования на этих планах с либо оплатой налогов уже на пенсии либо без налогообложения кэпител гейн.
Очень жаль, что мы потратили несколько лет вхолостую, прежде чем разобрались с
этим.
Вот это супервещь в США.
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Додано: Вів 09 чер, 2026 04:18
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно.
В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.
Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували.
так яка взагалі мета цього контролю?
Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.
Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.
Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їх
і яка реальна мета цього контролю?
Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.
Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштів
Усі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладом
але злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризм
Система давно бореться не зі злочинністю, а зі свободою розпоряджатися власними заробленими грошима
. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків
Смотрите, ветка про эмиграцию и заробитчанство.
Еще была ветка про Глобализацию. Аминь.
Вроде как это все должно быть не про Украину.
Но именно украискими реалиями обусловлена ваша позиция.
У меня у самого в свое время в банках Украины не было существенных сумм.
В условиях многих десятилетий банкопадов и девалов это просто естественная защитная реакция, хранить деньги НЕ в национальной валюте и НЕ в украинских банках.
А раз так, то население и начинает хранить деньги в нале и в долларе/евро и тд.
А раз у всех накопления в наличных долларах, то какой смысл каждый раз при взаиморасчетах вне поля, на котором есть кассовые аппараты и/или жесткий контроль, переводить доллары в гривну и безнал?
Вот так и вырос серый сегмент денежных взаимоотношений.
Это вполне могут быть и абсолютно белые деньги.
Учительница зарплату снимала и покупала доллары и хранила их в шкафу между полотенцами.
Не в чем ее упрекать.
Это государство Украина на протяжении десятилетий нивелировало доверие к банковской системе и к национальной валюте.
Но так не во всех странах.
А я повторно намекаю на контекст именно этой ветки.
И вот, на своем опыте в США, могу сказать, что безопасное и выгодное пользованием безналом - это офигенно удобно и офигенно выгодно.
Ну, а налом можно невыгодно пойти и рассчитаться в магазине за продукты.
Если по дороге не потеряешь эти деньги.
Поэтому, если/когда в Украине изменится ситуация с доверием к БС и к нацволюте, я надеюсь, что когда нибудь это все таки произойдет, то люди и смогут оценить то, что сейчас кажется нецелесообразным.
На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.
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rjkz
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Додано: Вів 09 чер, 2026 07:33
rjkz написав: Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно.
В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.
Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували.
так яка взагалі мета цього контролю?
Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.
Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.
Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їх
і яка реальна мета цього контролю?
Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.
Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштів
Усі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладом
але злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризм
Система давно бореться не зі злочинністю, а зі свободою розпоряджатися власними заробленими грошима
. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків
Смотрите, ветка про эмиграцию и заробитчанство.
Еще была ветка про Глобализацию. Аминь.
Вроде как это все должно быть не про Украину.
Но именно украискими реалиями обусловлена ваша позиция.
У меня у самого в свое время в банках Украины не было существенных сумм.
В условиях многих десятилетий банкопадов и девалов это просто естественная защитная реакция, хранить деньги НЕ в национальной валюте и НЕ в украинских банках.
А раз так, то население и начинает хранить деньги в нале и в долларе/евро и тд.
А раз у всех накопления в наличных долларах, то какой смысл каждый раз при взаиморасчетах вне поля, на котором есть кассовые аппараты и/или жесткий контроль, переводить доллары в гривну и безнал?
Вот так и вырос серый сегмент денежных взаимоотношений.
Это вполне могут быть и абсолютно белые деньги.
Учительница зарплату снимала и покупала доллары и хранила их в шкафу между полотенцами.
Не в чем ее упрекать.
Это государство Украина на протяжении десятилетий нивелировало доверие к банковской системе и к национальной валюте.
Но так не во всех странах.
А я повторно намекаю на контекст именно этой ветки.
И вот, на своем опыте в США, могу сказать, что безопасное и выгодное пользованием безналом - это офигенно удобно и офигенно выгодно.
Ну, а налом можно невыгодно пойти и рассчитаться в магазине за продукты.
Если по дороге не потеряешь эти деньги.
Поэтому, если/когда в Украине изменится ситуация с доверием к БС и к нацволюте, я надеюсь, что когда нибудь это все таки произойдет, то люди и смогут оценить то, что сейчас кажется нецелесообразным.
На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.
в цій країні не так і багато опцій для зберігання ($, євро) і для інвестування (нерухомість, але актив так собі, від недавна ще ОВДП стали більш-менш доступні, але їх рейтинг), от і крутись
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Додано: Вів 09 чер, 2026 07:39
rjkz написав:
разнообразие пенсионных планов и их грамотное использование, может принести и уменьшение базы налогообложения сейчас и снижение налогов, а местами и полное их аннулирование (по ряду конкретных планов) в будущем .
При этом, есть опция инвестирования на этих планах с либо оплатой налогов уже на пенсии либо без налогообложения кэпител гейн.
Очень жаль, что мы потратили несколько лет вхолостую, прежде чем разобрались с
этим.
Вот это супервещь в США.
У нас тоже такое есть, но там максимум 5600евро в год. Ты можешь их кидать на спец счет в банке, или какие-то фонды (вроде там есть четкий список, а не куда угодно) и обычно там еще накидывают тебе 3-5% в год. И ты платишь с них налоги аж в год вывода.
Но по сути ты эти деньги замораживаешь до пенсии. Так как если вдруг тебя перемкнет снять их лет в 50, когда ты еще будешь активно работать, тоесть у тебя будет обычная зп 70-90к + 50к сверху упадет, ты попадешь на макс налог 45%. Вместо тех 30% что ты просто платишь сейчас, пока они размазаны в каждом году по 5к.
Так что такое, я пока морально не готов замораживать деньги на 25 лет.
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Додано: Вів 09 чер, 2026 08:37
rjkz написав:
На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.
На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.
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