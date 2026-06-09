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#<1 ... 3362336333643365 Додано: Вів 09 чер, 2026 10:42 Сибарит написав: На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.



ну кратні мож і ні, бо дуже я великий період потрібний (бо, наприклад при 15%, що досить немало, на компенсацію девалу з 8 до 24 потрібно більше 8 років), але десятки процентів цілком реально, але і на це потрібно мати міцні "горішки". люди починають сильно панікувати вже при плюс 2-3 грн до курсу за рік, не кажучи вже про більше. ну кратні мож і ні, бо дуже я великий період потрібний (бо, наприклад при 15%, що досить немало, на компенсацію девалу з 8 до 24 потрібно більше 8 років), але десятки процентів цілком реально, але і на це потрібно мати міцні "горішки". люди починають сильно панікувати вже при плюс 2-3 грн до курсу за рік, не кажучи вже про більше. wild.tomcat Повідомлень: 1708 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 10:50 Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку

flyman

Повідомлень: 43056 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1648 раз. Подякували: 2890 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 12:16 Сибарит написав: rjkz написав: На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Bolt Повідомлень: 3926 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 12:46 Bolt написав: Сибарит написав: rjkz написав: На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5

Це хто таке пропонував? Це хто таке пропонував? Water Повідомлень: 4303 З нами з: 06.03.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 13:18 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Сибарит написав: rjkz написав: На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксыНа валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Гривню ввели в 96, восени, тому мова мала б йти про кінець 90х Гривню ввели в 96, восени, тому мова мала б йти про кінець 90х Faceless

Модератор Повідомлень: 37824 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8322 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 14:17 flyman написав: Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку

Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку



Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.

До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили. Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили. Sasha23 Повідомлень: 3 З нами з: 24.01.26 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 14:33 Sasha23



До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії





Флайману це не загрожує. Грошей нема ні на філіпінок, ні на квиток.

Добре що є Ізольда Павлівна, «постачальник секасу останньої надії». Флайману це не загрожує. Грошей нема ні на філіпінок, ні на квиток.Добре що є Ізольда Павлівна, «постачальник секасу останньої надії». Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19296 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3362336333643365 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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