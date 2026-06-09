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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2026 10:42
Сибарит написав:
На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.
ну кратні мож і ні, бо дуже я великий період потрібний (бо, наприклад при 15%, що досить немало, на компенсацію девалу з 8 до 24 потрібно більше 8 років), але десятки процентів цілком реально, але і на це потрібно мати міцні "горішки". люди починають сильно панікувати вже при плюс 2-3 грн до курсу за рік, не кажучи вже про більше.
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Додано: Вів 09 чер, 2026 10:50
Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку
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flyman
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Додано: Вів 09 чер, 2026 12:16
Сибарит написав: rjkz написав:
На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.
На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.
Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5
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Bolt
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Додано: Вів 09 чер, 2026 12:46
Bolt написав: Сибарит написав: rjkz написав:
На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.
На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.
Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5
Це хто таке пропонував?
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Water
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Додано: Вів 09 чер, 2026 13:18
Bolt написав: Сибарит написав: rjkz написав:
На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.
На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.
Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5
Гривню ввели в 96, восени, тому мова мала б йти про кінець 90х
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Faceless
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Додано: Вів 09 чер, 2026 14:17
flyman написав:
Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку
Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.
До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили.
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Sasha23
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Додано: Вів 09 чер, 2026 14:33
Sasha23
До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії
Флайману це не загрожує. Грошей нема ні на філіпінок, ні на квиток.
Добре що є Ізольда Павлівна, «постачальник секасу останньої надії».
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Hotab
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