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#<1 ... 3362336333643365 Додано: Вів 09 чер, 2026 10:42 Сибарит написав: На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.



ну кратні мож і ні, бо дуже я великий період потрібний (бо, наприклад при 15%, що досить немало, на компенсацію девалу з 8 до 24 потрібно більше 8 років), але десятки процентів цілком реально, але і на це потрібно мати міцні "горішки". люди починають сильно панікувати вже при плюс 2-3 грн до курсу за рік, не кажучи вже про більше. ну кратні мож і ні, бо дуже я великий період потрібний (бо, наприклад при 15%, що досить немало, на компенсацію девалу з 8 до 24 потрібно більше 8 років), але десятки процентів цілком реально, але і на це потрібно мати міцні "горішки". люди починають сильно панікувати вже при плюс 2-3 грн до курсу за рік, не кажучи вже про більше. wild.tomcat Повідомлень: 1708 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 10:50 Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку

flyman

Повідомлень: 43057 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2890 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 12:16 Сибарит написав: rjkz написав: На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Bolt Повідомлень: 3926 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 12:46 Bolt написав: Сибарит написав: rjkz написав: На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5

Це хто таке пропонував? Це хто таке пропонував? Water Повідомлень: 4303 З нами з: 06.03.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 290 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 13:18 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Сибарит написав: rjkz написав: На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксыНа валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5 Гривню ввели в 96, восени, тому мова мала б йти про кінець 90х Гривню ввели в 96, восени, тому мова мала б йти про кінець 90х Faceless

Модератор Повідомлень: 37824 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8322 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 14:17 flyman написав: Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку

Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку



Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.

До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили. Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили. Sasha23 Повідомлень: 3 З нами з: 24.01.26 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 15:01 ось цей дядько Sasha23 написав: flyman написав: Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку

Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку



Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.

До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили. Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили.

В чужий монастир із своїм уставом не радять ходити, тоді менше будуть відрізнятися очікування проти реальності. Людство менше чим на 10% має представників так званої "кавказької раси", і частка зменшуються. Так що дефіцит "білих" росте, на відміну від бажаючих "відбілитися".

Крім правдивого каналу від Ночкіна (чуть не написав Соскіна), ще ось цей дядько

https://www.youtube.com/@Raw-Rant/videos

рубає на загальнозрозумілій правду-матку.



Але мова йшла про те, шо рятувати демографію неньки на філіпінців і філіпінок вже скоро можна буде не розраховувати. В чужий монастир із своїм уставом не радять ходити, тоді менше будуть відрізнятися очікування проти реальності. Людство менше чим на 10% має представників так званої "кавказької раси", і частка зменшуються. Так що дефіцит "білих" росте, на відміну від бажаючих "відбілитися".Крім правдивого каналу від Ночкіна (чуть не написав Соскіна), ще ось цей дядькорубає на загальнозрозумілій правду-матку.Але мова йшла про те, шо рятувати демографію неньки на філіпінців і філіпінок вже скоро можна буде не розраховувати. Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 чер, 2026 15:06, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 43057 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2890 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 15:05 rjkz написав: Бетон написав: Hotab написав: Бетон

Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно.

В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.

Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували. Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно.В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували.

так яка взагалі мета цього контролю?

Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.



Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.



Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їх



і яка реальна мета цього контролю?

Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.



Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштів



Усі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладом



але злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризм



Система давно бореться не зі злочинністю, а зі свободою розпоряджатися власними заробленими грошима. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків так яка взагалі мета цього контролю?Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їхі яка реальна мета цього контролю?Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштівУсі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладомале злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризмСистема давно бореться не зі злочинністю, а зі. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків



Смотрите, ветка про эмиграцию и заробитчанство.

Еще была ветка про Глобализацию. Аминь.

Вроде как это все должно быть не про Украину.

Но именно украискими реалиями обусловлена ваша позиция.

У меня у самого в свое время в банках Украины не было существенных сумм.

В условиях многих десятилетий банкопадов и девалов это просто естественная защитная реакция, хранить деньги НЕ в национальной валюте и НЕ в украинских банках.

А раз так, то население и начинает хранить деньги в нале и в долларе/евро и тд.

А раз у всех накопления в наличных долларах, то какой смысл каждый раз при взаиморасчетах вне поля, на котором есть кассовые аппараты и/или жесткий контроль, переводить доллары в гривну и безнал?

Вот так и вырос серый сегмент денежных взаимоотношений.

Это вполне могут быть и абсолютно белые деньги.

Учительница зарплату снимала и покупала доллары и хранила их в шкафу между полотенцами.

Не в чем ее упрекать.

Это государство Украина на протяжении десятилетий нивелировало доверие к банковской системе и к национальной валюте.

Но так не во всех странах.

А я повторно намекаю на контекст именно этой ветки.

И вот, на своем опыте в США, могу сказать, что безопасное и выгодное пользованием безналом - это офигенно удобно и офигенно выгодно.

Ну, а налом можно невыгодно пойти и рассчитаться в магазине за продукты.

Если по дороге не потеряешь эти деньги.

Поэтому, если/когда в Украине изменится ситуация с доверием к БС и к нацволюте, я надеюсь, что когда нибудь это все таки произойдет, то люди и смогут оценить то, что сейчас кажется нецелесообразным.

На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. Смотрите, ветка про эмиграцию и заробитчанство.Еще была ветка про Глобализацию. Аминь.Вроде как это все должно быть не про Украину.Но именно украискими реалиями обусловлена ваша позиция.У меня у самого в свое время в банках Украины не было существенных сумм.В условиях многих десятилетий банкопадов и девалов это просто естественная защитная реакция, хранить деньги НЕ в национальной валюте и НЕ в украинских банках.А раз так, то население и начинает хранить деньги в нале и в долларе/евро и тд.А раз у всех накопления в наличных долларах, то какой смысл каждый раз при взаиморасчетах вне поля, на котором есть кассовые аппараты и/или жесткий контроль, переводить доллары в гривну и безнал?Вот так и вырос серый сегмент денежных взаимоотношений.Это вполне могут быть и абсолютно белые деньги.Учительница зарплату снимала и покупала доллары и хранила их в шкафу между полотенцами.Не в чем ее упрекать.Это государство Украина на протяжении десятилетий нивелировало доверие к банковской системе и к национальной валюте.Но так не во всех странах.А я повторно намекаю на контекст именно этой ветки.И вот, на своем опыте в США, могу сказать, что безопасное и выгодное пользованием безналом - это офигенно удобно и офигенно выгодно.Ну, а налом можно невыгодно пойти и рассчитаться в магазине за продукты.Если по дороге не потеряешь эти деньги.Поэтому, если/когда в Украине изменится ситуация с доверием к БС и к нацволюте, я надеюсь, что когда нибудь это все таки произойдет, то люди и смогут оценить то, что сейчас кажется нецелесообразным.На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.



Не нужно путать удобство сервиса и тотальный контроль с каким-то особым доверием к банкам

​В США люди платят картами во многом потому, что их заставляет система кредитных рейтингов, без которых там не выжить. Но даже там малый бизнес обожает кэш и часто дает скидки за оплату наличными, чтобы не платить комиссии и налоги.

​Что касается Европы ситуация принципиально другая. В той же Польше или Германии люди массово избегают безнала и банковских переводов не из-за страха банкопадов, а из-за жесткого финмониторинга и налоговой. Любой регулярный чих на карту и твои счета заблокированы до выяснения. Наличка в Европе (включая расчеты за недвижимость в Польше между физлицами) -это законное средство платежа и синоним личной свободы

Меня лично за услуги частники просили всё что угодно, только не банковские карты и приходилось искать в Европе банкоматы Не нужно путать удобство сервиса и тотальный контроль с каким-то особым доверием к банкам​В США люди платят картами во многом потому, что их заставляет система кредитных рейтингов, без которых там не выжить. Но даже там малый бизнес обожает кэш и часто дает скидки за оплату наличными, чтобы не платить комиссии и налоги.​Что касается Европы ситуация принципиально другая. В той же Польше или Германии люди массово избегают безнала и банковских переводов не из-за страха банкопадов, а из-за жесткого финмониторинга и налоговой. Любой регулярный чих на карту и твои счета заблокированы до выяснения. Наличка в Европе (включая расчеты за недвижимость в Польше между физлицами) -это законное средство платежа и синоним личной свободыМеня лично за услуги частники просили всё что угодно, только не банковские карты и приходилось искать в Европе банкоматы Бетон

Повідомлень: 6273 З нами з: 17.12.22 Подякував: 226 раз. Подякували: 612 раз. Профіль 5 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3362336333643365 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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