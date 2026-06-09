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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3363336433653366>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:42

  Сибарит написав:На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.


ну кратні мож і ні, бо дуже я великий період потрібний (бо, наприклад при 15%, що досить немало, на компенсацію девалу з 8 до 24 потрібно більше 8 років), але десятки процентів цілком реально, але і на це потрібно мати міцні "горішки". люди починають сильно панікувати вже при плюс 2-3 грн до курсу за рік, не кажучи вже про більше.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 10:50

Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку

Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 12:16

  Сибарит написав:
  rjkz написав:На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 12:46

  Bolt написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5

Це хто таке пропонував?
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 13:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.
После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.
На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.
США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы
На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.
А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.

Тоже заметил, что процент по депо в середине 90-,х в 60%,годовыз вполне перекрыл девал с 1,85 до 5
Гривню ввели в 96, восени, тому мова мала б йти про кінець 90х
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 14:17

  flyman написав:Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку


Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.
До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили.
Sasha23
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:01

ось цей дядько

  Sasha23 написав:
  flyman написав:Тепер і Філіпіни не врятують з 1.7, вся надія на Африку


Старічелли зо всьго світу мріють про мартишку красиву та слухняну.
До вас там вже давно були амеріканці та еврепейці і обпалились на гроші та надії,це тоді коли ви ще в комсомол не вступили.

В чужий монастир із своїм уставом не радять ходити, тоді менше будуть відрізнятися очікування проти реальності. Людство менше чим на 10% має представників так званої "кавказької раси", і частка зменшуються. Так що дефіцит "білих" росте, на відміну від бажаючих "відбілитися".
Крім правдивого каналу від Ночкіна (чуть не написав Соскіна), ще ось цей дядько
https://www.youtube.com/@Raw-Rant/videos
рубає на загальнозрозумілій правду-матку.

Але мова йшла про те, шо рятувати демографію неньки на філіпінців і філіпінок вже скоро можна буде не розраховувати.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 09 чер, 2026 15:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 15:05

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Між олігархом (яких один на мільйон населення) і пересічними комбайнером , найчеснішою на світі людиною , ще є десятки градацій. Серед яких є і чесно зароблені , і нечесно. І дуже-дуже нечесно.
В 99% випадків введення моніторингів і обмежень ходіння кешу ніяк не створюють проблем і перешкод для людей з світлими доходами і сплаченими податками.
Вище в цій темі я писав, як відреагував Аліор (Польща) на незрозумілі операції з мого боку. Вони спочатку телефонували (але не була сімка в мережі), писали терміново звʼязатися телефоном . Я не міг. Через тиждень блокнули рахунки, я поштою прислав пояснення і скріни документів, через кілька годин все розблокували.

так яка взагалі мета цього контролю?
Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.

Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.

Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їх

і яка реальна мета цього контролю?
Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.

Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштів

Усі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладом

але злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризм

Система давно бореться не зі злочинністю, а зі свободою розпоряджатися власними заробленими грошима. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків


Смотрите, ветка про эмиграцию и заробитчанство.
Еще была ветка про Глобализацию. Аминь.
Вроде как это все должно быть не про Украину.
Но именно украискими реалиями обусловлена ваша позиция.
У меня у самого в свое время в банках Украины не было существенных сумм.
В условиях многих десятилетий банкопадов и девалов это просто естественная защитная реакция, хранить деньги НЕ в национальной валюте и НЕ в украинских банках.
А раз так, то население и начинает хранить деньги в нале и в долларе/евро и тд.
А раз у всех накопления в наличных долларах, то какой смысл каждый раз при взаиморасчетах вне поля, на котором есть кассовые аппараты и/или жесткий контроль, переводить доллары в гривну и безнал?
Вот так и вырос серый сегмент денежных взаимоотношений.
Это вполне могут быть и абсолютно белые деньги.
Учительница зарплату снимала и покупала доллары и хранила их в шкафу между полотенцами.
Не в чем ее упрекать.
Это государство Украина на протяжении десятилетий нивелировало доверие к банковской системе и к национальной валюте.
Но так не во всех странах.
А я повторно намекаю на контекст именно этой ветки.
И вот, на своем опыте в США, могу сказать, что безопасное и выгодное пользованием безналом - это офигенно удобно и офигенно выгодно.
Ну, а налом можно невыгодно пойти и рассчитаться в магазине за продукты.
Если по дороге не потеряешь эти деньги.
Поэтому, если/когда в Украине изменится ситуация с доверием к БС и к нацволюте, я надеюсь, что когда нибудь это все таки произойдет, то люди и смогут оценить то, что сейчас кажется нецелесообразным.
На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.


Не нужно путать удобство сервиса и тотальный контроль с каким-то особым доверием к банкам
​В США люди платят картами во многом потому, что их заставляет система кредитных рейтингов, без которых там не выжить. Но даже там малый бизнес обожает кэш и часто дает скидки за оплату наличными, чтобы не платить комиссии и налоги.
​Что касается Европы ситуация принципиально другая. В той же Польше или Германии люди массово избегают безнала и банковских переводов не из-за страха банкопадов, а из-за жесткого финмониторинга и налоговой. Любой регулярный чих на карту и твои счета заблокированы до выяснения. Наличка в Европе (включая расчеты за недвижимость в Польше между физлицами) -это законное средство платежа и синоним личной свободы
Меня лично за услуги частники просили всё что угодно, только не банковские карты и приходилось искать в Европе банкоматы
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 18:13

«Опять от меня сбежала, последняя электричка» (Буча-Маніла)


рятувати демографію неньки на філіпінців і філіпінок вже скоро можна буде не розраховувати.


12 років «рятівника» мʼяв долоні, трохи не встиг.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 18:25

Невміння вчитися та брати за приклад позитив - дорога в нікуди під назвою «Філіппіни».
Натомість люди, які в 2018-2022 не писали на цьому форумі повну бздуру, в ці дні започаткували новий бізнес в Таїланді.
Велосипед не придумували: здача квартир в Аланіі (Туреччина) та здача квартир в Паттайя (Тайланд).
В Таїланді так:
Паттая, 10 хв до моря, Комплекс в стилі італійського барокко.
Вільно з 10 червня
💰Ціна місяць 480 $, 2 тижні 280 $
Перша здача.

В Туреччині так:
Аланія центр,
1+1, VIP комплекс, 300 м до моря.
💰1300€ місяць
Сказали, що станом на сьогодні є ще кілька вільних дат.
Хитро робить: збирає базу даних у наших українців - базу даних квартир - та заселяє - отримує гроші та свої комісійні.
Не боїться керувати з Таїланду - Туреччиною (досвід в Туреччині з 2019 року - не менше 5 років).

Отакі - прости мене Господи - Філіппіни…
akurt
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