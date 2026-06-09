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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3363336433653366
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 18:33

akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 18:40

Акурт, як ситуація з цінами на валянки в Канаді? Раніше ви постійно освітлювали цю тему.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 18:43

  Hotab написав:akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?

А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 18:57

крайний стрім Ночкіна

  Water написав:
  Hotab написав:akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?

А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.

крайний стрім Ночкіна
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2026 19:04

  flyman написав:
  Water написав:
  Hotab написав:akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?

А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.

крайний стрім Ночкіна

Не дивився, але назва острову цікава.
Water
 
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  #<1 ... 3363336433653366
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