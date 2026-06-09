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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 чер, 2026 18:33
akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
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Hotab
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Додано: Вів 09 чер, 2026 18:40
Акурт, як ситуація з цінами на валянки в Канаді? Раніше ви постійно освітлювали цю тему.
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Frant
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Додано: Вів 09 чер, 2026 18:43
Hotab написав:akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.
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Water
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Додано: Вів 09 чер, 2026 18:57
Water написав: Hotab написав:akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.
крайний стрім Ночкіна
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flyman
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Додано: Вів 09 чер, 2026 19:04
flyman написав: Water написав: Hotab написав:akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.
крайний стрім Ночкіна
Не дивився, але назва острову цікава.
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