Еміграція, заробітчанство
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Додано: Вів 09 чер, 2026 18:33
akurt Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
Hotab
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Додано: Вів 09 чер, 2026 18:43
Hotab написав: akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.
Water
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Додано: Вів 09 чер, 2026 18:57
Water написав: Hotab написав: akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.
крайний стрім Ночкіна
flyman
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Додано: Вів 09 чер, 2026 19:04
flyman написав: Water написав: Hotab написав: akurt
Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?
А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.
крайний стрім Ночкіна
Не дивився, але назва острову цікава.
Water
Повідомлень: 4305
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Додано: Вів 09 чер, 2026 20:10
Water написав: flyman написав: Water написав:
А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.
крайний стрім Ночкіна
Не дивився, але назва острову цікава.
https://en.wikipedia.org/wiki/Guimaras
Мало би писатися і читатися як " Ґв" в слові Guatemala, але не впевнений що то з іспанської, а не ілонгської.
flyman
Повідомлень: 43060
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Подякував: 1649 раз.
Подякували: 2890 раз.
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Відповісти на тему