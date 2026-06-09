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#<1 ... 3363336433653366 Додано: Вів 09 чер, 2026 18:33 akurt

Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба? Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19298 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2622 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 18:43 Hotab написав: akurt

Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба? Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?

А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі. А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі. Water Повідомлень: 4305 З нами з: 06.03.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 291 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 18:57 крайний стрім Ночкіна Water написав: Hotab написав: akurt

Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба? Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?

А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі. А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.

крайний стрім Ночкіна

крайний стрім Ночкіна flyman

Повідомлень: 43060 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2890 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 19:04 flyman написав: Water написав: Hotab написав: akurt

Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба? Хочу Манілу оточити незаконними кавалірками. Як думаєте , вистрелить бізнес? Чи спочатку Ночкіна глянути треба?

А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі. А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.

крайний стрім Ночкіна крайний стрім Ночкіна

Не дивився, але назва острову цікава. Не дивився, але назва острову цікава. Water Повідомлень: 4305 З нами з: 06.03.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 20:10 Гімарас (без "т") Water написав: flyman написав: Water написав: А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі. А цей чкін коли останній раз виходив в ефір? Бо там було неслабо трухануло, ще й загроза цунамі.

крайний стрім Ночкіна крайний стрім Ночкіна

Не дивився, але назва острову цікава. Не дивився, але назва острову цікава.



https://en.wikipedia.org/wiki/Guimaras



Мало би писатися і читатися як " Ґв" в слові Guatemala, але не впевнений що то з іспанської, а не ілонгської. Мало би писатися і читатися як " Ґв" в слові Guatemala, але не впевнений що то з іспанської, а не ілонгської. flyman

Повідомлень: 43060 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2890 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 22:56 slonomag написав: rjkz написав: разнообразие пенсионных планов и их грамотное использование, может принести и уменьшение базы налогообложения сейчас и снижение налогов, а местами и полное их аннулирование (по ряду конкретных планов) в будущем .

При этом, есть опция инвестирования на этих планах с либо оплатой налогов уже на пенсии либо без налогообложения кэпител гейн.

Очень жаль, что мы потратили несколько лет вхолостую, прежде чем разобрались с

этим.

Вот это супервещь в США. разнообразие пенсионных планов и их грамотное использование, может принести и уменьшение базы налогообложения сейчас и снижение налогов, а местами и полное их аннулирование (по ряду конкретных планов) в будущем .При этом, есть опция инвестирования на этих планах с либо оплатой налогов уже на пенсии либо без налогообложения кэпител гейн.Очень жаль, что мы потратили несколько лет вхолостую, прежде чем разобрались сэтим.Вот это супервещь в США.

У нас тоже такое есть, но там максимум 5600евро в год. Ты можешь их кидать на спец счет в банке, или какие-то фонды (вроде там есть четкий список, а не куда угодно) и обычно там еще накидывают тебе 3-5% в год. И ты платишь с них налоги аж в год вывода.

Но по сути ты эти деньги замораживаешь до пенсии. Так как если вдруг тебя перемкнет снять их лет в 50, когда ты еще будешь активно работать, тоесть у тебя будет обычная зп 70-90к + 50к сверху упадет, ты попадешь на макс налог 45%. Вместо тех 30% что ты просто платишь сейчас, пока они размазаны в каждом году по 5к.

Так что такое, я пока морально не готов замораживать деньги на 25 лет. У нас тоже такое есть, но там максимум 5600евро в год. Ты можешь их кидать на спец счет в банке, или какие-то фонды (вроде там есть четкий список, а не куда угодно) и обычно там еще накидывают тебе 3-5% в год. И ты платишь с них налоги аж в год вывода.Но по сути ты эти деньги замораживаешь до пенсии. Так как если вдруг тебя перемкнет снять их лет в 50, когда ты еще будешь активно работать, тоесть у тебя будет обычная зп 70-90к + 50к сверху упадет, ты попадешь на макс налог 45%. Вместо тех 30% что ты просто платишь сейчас, пока они размазаны в каждом году по 5к.Так что такое, я пока морально не готов замораживать деньги на 25 лет.



Первый раз когда это было, я открыл IRA на Фиделити на максимальную тогда сумму.

До 50 лет можно максимум закидывать 7 куе, после 50 - 8 куе.

Это счет куда закидываются ДОналоговые деньги.

Они уменьшают налогооблагаемую базу.

И я сразу получил возврат налогов, который учел уменьшение дохода.

Не помню точно, но при нас бухгалтер "игралась" и открытие этого плана сразу нам принесло чуть больше 1 куе. То есть, я только внес деньги (вернее даже не внес, мы в феврале делали таксы, а вносить за предыдущий год можно до 15 апреля) и сразу "заработал" около 15%.

Снимать их можно после 59 лет, что для меня не так уж и далеко.

Причем, если они понадобятся на некоторые статьи расходов раньше (покупка первого жилья, учеба или здоровье), то их можно снять без штрафа. Налоги надо будет заплатить. После 59 лет при снятии надо будет платить налоги с кэпител гейна.

На следующий год я окрыл ROTH IRA, это почти то-жн самое, различие в том, что не уменьшает налогооблагаемую базу так как вносятся ПОСЛЕналоговые деньги.

Все то-же самое, только после 59 лет никакого налогообложения на кэпитэл гейн и эти деньги.

По обоим счетам деньги вносились на Фиделити, я ими управляю и на неинвестированные деньги идет сейчас 3+% годовых, можно внутри счета покупать/продавать ценные бумаги, получать дивиденды, покупать бонды и тп. Внутри счета прибыль с продаж не идет в текущий годовой доход.

В случае досрочного выема, кроме налогов, штраф (кажется 10% от суммы).

Еще есть 401 К и его вариации. Там лимит намного выше. 23500 в год. Но открыть может только работодатель. И дальше все работает по такому-же сценарию.

И мне такое нравится. Особенно, когда уже видишь как оно работает. Первый раз когда это было, я открыл IRA на Фиделити на максимальную тогда сумму.До 50 лет можно максимум закидывать 7 куе, после 50 - 8 куе.Это счет куда закидываются ДОналоговые деньги.Они уменьшают налогооблагаемую базу.И я сразу получил возврат налогов, который учел уменьшение дохода.Не помню точно, но при нас бухгалтер "игралась" и открытие этого плана сразу нам принесло чуть больше 1 куе. То есть, я только внес деньги (вернее даже не внес, мы в феврале делали таксы, а вносить за предыдущий год можно до 15 апреля) и сразу "заработал" около 15%.Снимать их можно после 59 лет, что для меня не так уж и далеко.Причем, если они понадобятся на некоторые статьи расходов раньше (покупка первого жилья, учеба или здоровье), то их можно снять без штрафа. Налоги надо будет заплатить. После 59 лет при снятии надо будет платить налоги с кэпител гейна.На следующий год я окрыл ROTH IRA, это почти то-жн самое, различие в том, что не уменьшает налогооблагаемую базу так как вносятся ПОСЛЕналоговые деньги.Все то-же самое, только после 59 лет никакого налогообложения на кэпитэл гейн и эти деньги.По обоим счетам деньги вносились на Фиделити, я ими управляю и на неинвестированные деньги идет сейчас 3+% годовых, можно внутри счета покупать/продавать ценные бумаги, получать дивиденды, покупать бонды и тп. Внутри счета прибыль с продаж не идет в текущий годовой доход.В случае досрочного выема, кроме налогов, штраф (кажется 10% от суммы).Еще есть 401 К и его вариации. Там лимит намного выше. 23500 в год. Но открыть может только работодатель. И дальше все работает по такому-же сценарию.И мне такое нравится. Особенно, когда уже видишь как оно работает. rjkz

Повідомлень: 18601 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8938 раз. Подякували: 5680 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 23:11 Сибарит написав: rjkz написав: На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.

На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.

После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.

На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.

США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁

На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.

А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов. На мой взгляд, именно этот период искусственной абсолютной стабильности с последующим овальным падением развратил народ и явился причиной столь панической реакции на любое движение курса.После гипера начала 90-х естественные колебания гривны воспринимались бы достаточно легко, и к ним быстро привыкли бы.На мой памяти курс евро к к доллару различался более, чем в 1.5 раза, не его движения не вызывают у народа панику.США вообще вариант особенный: ваши доллары - это наши баксы 😁На валютной ветке я когда-то подсчитывал, что при хранении денег на депозитах, разница в процентах по гривне и доллару компенсирует несколько кратных девальваций на длительном периоде. Вся проблема у нас именно в психологии.А вот каково влияние административного противодействия доларизации, Я определить не возьмусь. Есть подозрение, что усиливает из-за "природного" сопротивления исполнению законов.



Ну, если Вы уж вспомнили 90-е, то именно тогда долларизация и стала основополагающей составляющей экономики не только каждой семьи, но и каждого бизнеса.

Если утром у тебя купонов на 100 долларов (огромные деньги в то время, семья могла прожить месяц на эту сумму) в кармане, то к вечеру от этой "сотни" оставалась половина, а то и меньше. На таком простом факте, многие олигархи сегодняшнего дня. Брались "чужие" деньги, покупались баксы, через некоторое время продавались и возвращались купоны.

Банк Аваль задерживал выплату пенсий и "зарабатывал" на этом, задерживались зарплаты на госпредприятиях и деньги прокручивались. Задерживались стипендии.

порох прихватизировал фабрику карлымарлы взяв обязательство погасить задолженность по зарплате за полгода, которая уже обесценилась.

А потом еше тянул с выполнением своих обязателств около года.

Таким образом рошен ему достался за копейки.

В это-же время, в нормальных частных фирмах уже фигурировала зп в долларах.

Закончив институт, я пошел на стройку мастером на стартовую зп в 80 (восемьдесят) долларов. Расписывался и получал в гривнах по курсу на день выдачи зп. А некоторые получали сразу в долларах.

И это было классно, ибо не надо было бегать, искать валюту.

Основная "валютная биржа" Киева была возле универмага Украина.

"Доллары, марки, покупаем, продаем. Доллары нужны?"

Там и рекет был и кидалы и все что угодно.

И доллар стал вожделенным.

В Одессе вообще это была "национальная валюта" до начала 00-х.

Долларами расчитывались в магазинах и кафе, между собой и тп. Ну, если Вы уж вспомнили 90-е, то именно тогда долларизация и стала основополагающей составляющей экономики не только каждой семьи, но и каждого бизнеса.Если утром у тебя купонов на 100 долларов (огромные деньги в то время, семья могла прожить месяц на эту сумму) в кармане, то к вечеру от этой "сотни" оставалась половина, а то и меньше. На таком простом факте, многие олигархи сегодняшнего дня. Брались "чужие" деньги, покупались баксы, через некоторое время продавались и возвращались купоны.Банк Аваль задерживал выплату пенсий и "зарабатывал" на этом, задерживались зарплаты на госпредприятиях и деньги прокручивались. Задерживались стипендии.порох прихватизировал фабрику карлымарлы взяв обязательство погасить задолженность по зарплате за полгода, которая уже обесценилась.А потом еше тянул с выполнением своих обязателств около года.Таким образом рошен ему достался за копейки.В это-же время, в нормальных частных фирмах уже фигурировала зп в долларах.Закончив институт, я пошел на стройку мастером на стартовую зп в 80 (восемьдесят) долларов. Расписывался и получал в гривнах по курсу на день выдачи зп. А некоторые получали сразу в долларах.И это было классно, ибо не надо было бегать, искать валюту.Основная "валютная биржа" Киева была возле универмага Украина."Доллары, марки, покупаем, продаем. Доллары нужны?"Там и рекет был и кидалы и все что угодно.И доллар стал вожделенным.В Одессе вообще это была "национальная валюта" до начала 00-х.Долларами расчитывались в магазинах и кафе, между собой и тп. rjkz

Повідомлень: 18601 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8938 раз. Подякували: 5680 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2026 23:38 Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав: так яка взагалі мета цього контролю?

Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.



Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.



Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їх



і яка реальна мета цього контролю?

Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.



Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштів



Усі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладом



але злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризм



Система давно бореться не зі злочинністю, а зі свободою розпоряджатися власними заробленими грошима. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків так яка взагалі мета цього контролю?Гроші під матрацом це нечесно? З точки зору банку чи податкової, так, це брудні гроші. Навіть якщо ви 15 років тяжко працювали на будівництві чи в полі, не вкрали жодної копійки, вони автоматично прирівнюються до доходів від криміналу.Справжнє нечесно кримінал, це корупція, наркотрафік, торгівля зброєю, фінансування тероризму.Нечесно за версією держави це будь-який самозайнятий майстер, репетитор чи будівельник, який отримав гроші на руки й не задекларував їхі яка реальна мета цього контролю?Офіційно нам кажуть ми боремося з тероризмом, наркотиками та корупцією.Держави в усьому світі витрачають колосальні кошти на соціалку, апарат і борги. Грошей завжди мало. Готівка це територія свободи, де держава не бачить транзакцій. Якщо змусити всіх перейти в безготівковий розрахунок і закрутити гайки фінмоніторингу, сховати доходи стане неможливо. Мета - оподаткувати кожен ваш чих і кожен рух коштівУсі ці системи фінмоніторингу побудовані за найпростішим і найледачішим принципом замість того, щоб ловити реального злочинця, простіше поставити паркан навколо всього стада і стригти його за розкладомале злочинцю не потрібні 20 банківських карток для обходу лімітів - у справжніх злочинців є цілі інститути, які створюють для них легальність під ключ. А звичайна людина, яка все життя відкладала гроші й просто хоче купити квадратні метри, змушена бігати між десятком фінустанов, грати в цю комедію та доводити, що вона не фінансує світовий тероризмСистема давно бореться не зі злочинністю, а зі. Контролювати мільйони пересічних громадян банально дешевше і простіше, ніж вистежити одного справжнього бенефіціара тіньових потоків



Смотрите, ветка про эмиграцию и заробитчанство.

Еще была ветка про Глобализацию. Аминь.

Вроде как это все должно быть не про Украину.

Но именно украискими реалиями обусловлена ваша позиция.

У меня у самого в свое время в банках Украины не было существенных сумм.

В условиях многих десятилетий банкопадов и девалов это просто естественная защитная реакция, хранить деньги НЕ в национальной валюте и НЕ в украинских банках.

А раз так, то население и начинает хранить деньги в нале и в долларе/евро и тд.

А раз у всех накопления в наличных долларах, то какой смысл каждый раз при взаиморасчетах вне поля, на котором есть кассовые аппараты и/или жесткий контроль, переводить доллары в гривну и безнал?

Вот так и вырос серый сегмент денежных взаимоотношений.

Это вполне могут быть и абсолютно белые деньги.

Учительница зарплату снимала и покупала доллары и хранила их в шкафу между полотенцами.

Не в чем ее упрекать.

Это государство Украина на протяжении десятилетий нивелировало доверие к банковской системе и к национальной валюте.

Но так не во всех странах.

А я повторно намекаю на контекст именно этой ветки.

И вот, на своем опыте в США, могу сказать, что безопасное и выгодное пользованием безналом - это офигенно удобно и офигенно выгодно.

Ну, а налом можно невыгодно пойти и рассчитаться в магазине за продукты.

Если по дороге не потеряешь эти деньги.

Поэтому, если/когда в Украине изменится ситуация с доверием к БС и к нацволюте, я надеюсь, что когда нибудь это все таки произойдет, то люди и смогут оценить то, что сейчас кажется нецелесообразным.

На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05. Смотрите, ветка про эмиграцию и заробитчанство.Еще была ветка про Глобализацию. Аминь.Вроде как это все должно быть не про Украину.Но именно украискими реалиями обусловлена ваша позиция.У меня у самого в свое время в банках Украины не было существенных сумм.В условиях многих десятилетий банкопадов и девалов это просто естественная защитная реакция, хранить деньги НЕ в национальной валюте и НЕ в украинских банках.А раз так, то население и начинает хранить деньги в нале и в долларе/евро и тд.А раз у всех накопления в наличных долларах, то какой смысл каждый раз при взаиморасчетах вне поля, на котором есть кассовые аппараты и/или жесткий контроль, переводить доллары в гривну и безнал?Вот так и вырос серый сегмент денежных взаимоотношений.Это вполне могут быть и абсолютно белые деньги.Учительница зарплату снимала и покупала доллары и хранила их в шкафу между полотенцами.Не в чем ее упрекать.Это государство Украина на протяжении десятилетий нивелировало доверие к банковской системе и к национальной валюте.Но так не во всех странах.А я повторно намекаю на контекст именно этой ветки.И вот, на своем опыте в США, могу сказать, что безопасное и выгодное пользованием безналом - это офигенно удобно и офигенно выгодно.Ну, а налом можно невыгодно пойти и рассчитаться в магазине за продукты.Если по дороге не потеряешь эти деньги.Поэтому, если/когда в Украине изменится ситуация с доверием к БС и к нацволюте, я надеюсь, что когда нибудь это все таки произойдет, то люди и смогут оценить то, что сейчас кажется нецелесообразным.На моей памяти был период становления доверия к нацвалюте, но он закончился в конце августа 2008 года. Был длительный период бакса по 5,05.



Не нужно путать удобство сервиса и тотальный контроль с каким-то особым доверием к банкам

​В США люди платят картами во многом потому, что их заставляет система кредитных рейтингов, без которых там не выжить. Но даже там малый бизнес обожает кэш и часто дает скидки за оплату наличными, чтобы не платить комиссии и налоги.

​Что касается Европы ситуация принципиально другая. В той же Польше или Германии люди массово избегают безнала и банковских переводов не из-за страха банкопадов, а из-за жесткого финмониторинга и налоговой. Любой регулярный чих на карту и твои счета заблокированы до выяснения. Наличка в Европе (включая расчеты за недвижимость в Польше между физлицами) -это законное средство платежа и синоним личной свободы

Меня лично за услуги частники просили всё что угодно, только не банковские карты и приходилось искать в Европе банкоматы ​Что касается Европы ситуация принципиально другая. В той же Польше или Германии люди массово избегают безнала и банковских переводов не из-за страха банкопадов, а из-за жесткого финмониторинга и налоговой. Любой регулярный чих на карту и твои счета заблокированы до выяснения. Наличка в Европе (включая расчеты за недвижимость в Польше между физлицами) -это законное средство платежа и синоним личной свободыМеня лично за услуги частники просили всё что угодно, только не банковские карты и приходилось искать в Европе банкоматы



Про Европу не скажу - не знаю.

По тому что вижу в НЙ.

Нал или не нал - в общем-то людям пох.

Но некоторые ооооочень маленькие бизнесы, в которых в основном работают мусульмане, могут брать больше за расчет картой.

Вот, в одном из магазинчиков "99с" где мы иногда покупаем какие-то мелочи, на кассовом аппарате табличка - при расчете картой, коммисия 4%.

Я не знаю законно это или нет. Но если в кошельке есть нал, то я расчитываюсь там налом.

Есть пиццерия, тоже муслимы, там есть цена за слайс налом и картой.

На заправках почему-то цена налом и картой отличаются,

Но если рассчитываться за работы, то назовут цену +такс.

То есть, условно, сантехник сделал работу. Говорит, 1000 долларов плюс такс.

Ну и получает 1085 долларов.

Разница между налом и картой - это в менее чем 1% случаев.

И обычно это своеобразная публика.

В остальных случаях нет разницы картой ты платишь или налом.

Я предпочитаю картой. Иногда это уберегает от проблем.

Пришел к врачу, копеймент 25 долларов. Заплатил налом.

Через 3 месяца приходит письмо "Вы не оплатили 25 долларов, если оплаты не будет до такого-то числа - мы передаем коллекторам и это скажется на вашем кредитном рейтинге и кредитной истории".

С тех пор плачу только картой.

Такси, Юхол, интернет, ТВ, транспорт ....все подвязано под карту.

Ну реально, можно в магазин пойти и рассчитаться налом.

А все остальное - нет.

За проезд в ОТ платишь налом - платишь за каждую поездку 3 доллара.

Если платишь одной и той-же картой, то оплачиваешь 11 поездок по 3 доллара, и одну за 2 доллара и остальные поездки на этой неделе с карты деньги не списываются. Потолок 35 долларов в неделю, не больше. И катайся хоть до тошноты.



А как и что контролируется - ну пусть контролируется.

Кому скрывать нечего, то его это не напрягает.

В США такая налоговая система, что с зарплат не имеет смысла что-то утаивать.

С небольшого бизнеса можно списывать так, что налоги практически будут равны нулю и даже уйти в убытки и тогда налоговая будет платить.

А крупный бизнес совершенно законно регистрируется в законных внутренних офщорах. Например, штат Делавер.

А вот преступные доходы - да, там нал рулит. И основная энергия по "контролируемости" оборота наличных направлена на выявление и борьбу с преступными действиями.

И я совсем не против, чтобы у государства были мехханизмы по борьбе с такого рода явлениями. Про Европу не скажу - не знаю.По тому что вижу в НЙ.Нал или не нал - в общем-то людям пох.Но некоторые ооооочень маленькие бизнесы, в которых в основном работают мусульмане, могут брать больше за расчет картой.Вот, в одном из магазинчиков "99с" где мы иногда покупаем какие-то мелочи, на кассовом аппарате табличка - при расчете картой, коммисия 4%.Я не знаю законно это или нет. Но если в кошельке есть нал, то я расчитываюсь там налом.Есть пиццерия, тоже муслимы, там есть цена за слайс налом и картой.На заправках почему-то цена налом и картой отличаются,Но если рассчитываться за работы, то назовут цену +такс.То есть, условно, сантехник сделал работу. Говорит, 1000 долларов плюс такс.Ну и получает 1085 долларов.Разница между налом и картой - это в менее чем 1% случаев.И обычно это своеобразная публика.В остальных случаях нет разницы картой ты платишь или налом.Я предпочитаю картой. Иногда это уберегает от проблем.Пришел к врачу, копеймент 25 долларов. Заплатил налом.Через 3 месяца приходит письмо "Вы не оплатили 25 долларов, если оплаты не будет до такого-то числа - мы передаем коллекторам и это скажется на вашем кредитном рейтинге и кредитной истории".С тех пор плачу только картой.Такси, Юхол, интернет, ТВ, транспорт ....все подвязано под карту.Ну реально, можно в магазин пойти и рассчитаться налом.А все остальное - нет.За проезд в ОТ платишь налом - платишь за каждую поездку 3 доллара.Если платишь одной и той-же картой, то оплачиваешь 11 поездок по 3 доллара, и одну за 2 доллара и остальные поездки на этой неделе с карты деньги не списываются. Потолок 35 долларов в неделю, не больше. И катайся хоть до тошноты.А как и что контролируется - ну пусть контролируется.Кому скрывать нечего, то его это не напрягает.В США такая налоговая система, что с зарплат не имеет смысла что-то утаивать.С небольшого бизнеса можно списывать так, что налоги практически будут равны нулю и даже уйти в убытки и тогда налоговая будет платить.А крупный бизнес совершенно законно регистрируется в законных внутренних офщорах. Например, штат Делавер.А вот преступные доходы - да, там нал рулит. И основная энергия по "контролируемости" оборота наличных направлена на выявление и борьбу с преступными действиями.И я совсем не против, чтобы у государства были мехханизмы по борьбе с такого рода явлениями. rjkz

Повідомлень: 18601 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8938 раз. Подякували: 5680 раз. Профіль 14 10 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 3363336433653366 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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