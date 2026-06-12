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#<1 ... 3367336833693370> Додано: П'ят 12 чер, 2026 14:28 airmax78 написав: Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти. Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.

Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.

АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.

Ціна була така ж.





Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.

Софія виглядає жахливо.

Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.

На АЗС заправшик говорив російською.

Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.

Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.

З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.



Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.

Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами. Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.Ціна була така ж.Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.Софія виглядає жахливо.Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.На АЗС заправшик говорив російською.Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами. akurt

Повідомлень: 12156 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4396 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 15:42 Re: Еміграція, заробітчанство в сербии всегда был самый дорогой бенз, выхода к морю то нет. несмотря на засилье кацапских заправок.

а самый дешевых из окрестных стран в Румынии. smdtranz

Повідомлень: 888 З нами з: 05.08.13 Подякував: 13 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:39 Нормандія - так! Нормандія - так!

flyman

Повідомлень: 43079 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1649 раз. Подякували: 2892 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:49 akurt написав: airmax78 написав: Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти. Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.

Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.

АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.

Ціна була така ж.

Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.Ціна була така ж.

В Сербії Газпронафта мімікрує під NIS Petrol - саме на ній ви і заправлялися. В Сербії Газпронафта мімікрує під NIS Petrol - саме на ній ви і заправлялися. airmax78 Повідомлень: 43125 З нами з: 25.10.12 Подякував: 990 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 16:52 flyman написав: Нормандія - так!

Нормандія - так!



https://www.imdb.com/fr/title/tt1064932/ airmax78 Повідомлень: 43125 З нами з: 25.10.12 Подякував: 990 раз. Подякували: 5383 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 18:26 akurt написав: airmax78 написав: Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти. Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.

Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.

АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.

Ціна була така ж.





Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.

Софія виглядає жахливо.

Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.

На АЗС заправшик говорив російською.

Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.

Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.

З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.



Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.

Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами. Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.Ціна була така ж.Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.Софія виглядає жахливо.Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.На АЗС заправшик говорив російською.Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.

Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум. Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум. Bolt Повідомлень: 3936 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:10 Hotab написав: Ну от я і думав пройти з Польщі до Сербії без мадярського бензину. Бо думав Сербія дешева. А виходить що ні.

Якщо Польща зараз 1.37, так традиційна заправка в Україні перед вʼїздом в Європу втрачає сенс. Ну от я і думав пройти з Польщі до Сербії без мадярського бензину. Бо думав Сербія дешева. А виходить що ні.Якщо Польща зараз 1.37, так традиційна заправка в Україні перед вʼїздом в Європу втрачає сенс.

Боснія нє?

UPD: У Польщі дешевше. Боснія нє?UPD: У Польщі дешевше. Water Повідомлень: 4318 З нами з: 06.03.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:21 akurt написав: Water написав: Приклад де на чверть подорожчало. Приклад де на чверть подорожчало.

- Франція: від 1,99 до 2,19$ за 1 літр - Франція: від 1,99 до 2,19$ за 1 літр

У вашому районі зараз А95Е5 можна знайти по 1.922, просіло за цей тиждень. У вашому районі зараз А95Е5 можна знайти по 1.922, просіло за цей тиждень. Water Повідомлень: 4318 З нами з: 06.03.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:24 Bolt написав: Water написав: Bolt написав: Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить. Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.

Приклад де на чверть подорожчало. Приклад де на чверть подорожчало.

На заправці Соляра, де я заправляюсь На заправці Соляра, де я заправляюсь

Тиж розумієш, що всесвітньо відомий виробник ПММ "Соляра" закупав нафту на Близькому Сході, а тут бах- Трамп, тому подорожчало.

Ну ти й юморист. Тиж розумієш, що всесвітньо відомий виробник ПММ "Соляра" закупав нафту на Близькому Сході, а тут бах- Трамп, тому подорожчало.Ну ти й юморист. Water Повідомлень: 4318 З нами з: 06.03.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:27 Bolt написав: Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум. Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.

Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.

Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли. Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли. Water Повідомлень: 4318 З нами з: 06.03.12 Подякував: 74 раз. Подякували: 291 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3367336833693370> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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