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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 3367336833693370 Додано: П'ят 12 чер, 2026 22:26 Water написав: Bolt написав: Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум. Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.

Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.

Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли. Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли.

Гииии)))

Ну Болт у нас персонаж цікавий)

Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише)) Гииии)))Ну Болт у нас персонаж цікавий)Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише)) Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19318 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 7 8 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 06:43 Frant написав: akurt написав: airmax78 написав: Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти. Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.

Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.

АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.

Ціна була така ж.





Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.

Софія виглядає жахливо.

Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.

На АЗС заправшик говорив російською.

Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.

Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.

З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.



Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.

Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами. Отож і не заправляйтеся на тих АЗС.АЗС із словом - що цікаво - латиницею - Gazprom бачив.Ціна була така ж.Софія, бензин А95 по 1,54€ літр. АЗС Rompetrol.Софія виглядає жахливо.Дуже жахливо: все обідране старе і реально нещасне.На АЗС заправшик говорив російською.Сказав, що правильно, що Болгарія перейшла на євро.Не впевнений: жахливо високі ціни на все в супермаркеті.З великим подробицями не скажу, але враження, що все вдвічі дорожче ніж у Франції.Значно дешевше тільки алкоголь: наприклад віскі Grants пляшка 1 літр 10,77€, написано що акція - знижка 40%.Мабуть це для того, щоби болгари краще себе почували після удару по голові єврами.

Болгари не можуть дати собі ради, вже 35 років.



Дешевий алкоголь - то для "заспокоєння" Болгари не можуть дати собі ради, вже 35 років.Дешевий алкоголь - то для "заспокоєння"

Ну їх ракія, особливо абрикосова, подобається мені більше ніж наша горілка. Ну їх ракія, особливо абрикосова, подобається мені більше ніж наша горілка. Bolt Повідомлень: 3940 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 06:47 Hotab написав: Water написав: Bolt написав: Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум. Колись, років 12 тому, як їздили до Болгарії, в них шмот і взуття значно дешевше, ніж в Україні було, на чверть, як мінімум.

Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.

Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли. Якось з чвертю вам поперло, то Соляра, то костюм з Болгарії.Якщо що, бачив що то таке за дрехи для всяка жона. Добре дошли.

Гииии)))

Ну Болт у нас персонаж цікавий)

Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише)) Гииии)))Ну Болт у нас персонаж цікавий)Але не забрати, їздить по тим стежкам де я, тому корисні речі тут пише))

Їздив до позаминулого року. Вже два тижня, як повністтю заліг на дно. Бо стало вже занадто небезпечно Того року буду пробувати дружину з дітьми до Чорногорії через турфірму відправити. б***. В мене в Албанії настільки все налагоджено, а з-за тих πідарів не можеш виїхати. Їздив до позаминулого року. Вже два тижня, як повністтю заліг на дно. Бо стало вже занадто небезпечно Того року буду пробувати дружину з дітьми до Чорногорії через турфірму відправити. б***. В мене в Албанії настільки все налагоджено, а з-за тих πідарів не можеш виїхати. Востаннє редагувалось Bolt в Суб 13 чер, 2026 06:55, всього редагувалось 2 разів. Bolt Повідомлень: 3940 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 06:48 Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?



Бо стало вже занадто небезпечно.





Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі))) щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі))) Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19318 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 09:40 Hotab написав: Bolt щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?



Бо стало вже занадто небезпечно.





Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі))) щось змінилось в законодавстві?? Чи «виздоровів»?Якийсь нонсенс, але вже місяць як приїхав в Україну, на годиннику нема днів де в мене менше 12 тисяч кроків (і це дійсно «кроки», а не як у Флаймана ближче до опівночі зʼявляються «кроки» на годиннику, аж шерсть летить по підвалу, перед фото філіпінки) і я ТЦК навіть не бачив!! За цей час бусікнули гарного приятеля і сусіда , їздив лише на машині. Чув історії що стоять на Борщагівській напроти парку КПІ . Сам там ходив чи не через день - жодної зустрічі)))

Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.

У Львові десь з початку квітня дупа наступила, мене мало не піймали, ледве втік. Добре, що на машині був.Підперли сбоку. Сдав назад по тротуару метрів 15 і в бокову вуличку звалив. Ще якось півтора місяці малого до політеха і дружину на роботу повозив якось. А зараз ще гірше стало. Десь на місто десь під десяток мобільних груп оповіщення (по 2-3машини,почали багато легкових і на звичайних номерах використовувати, щоб не палитися)не рахуючи мобільних блокпостіа з мусорів. Вже в подвір"ях навіть шаряттся, саджають там своїх людей,, щоб уинкуаали, якщо хтось йде відразу викликають групу.

Короче заоіг на дно до кінця літа, па там дасцця чути.

12 тис кроків не роблю, але купа роботи. Дно в басіку від осаду почистив, зараз з півтори сотки бруківки помити треба. Короче знаходжу, чим себе зайняти Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.У Львові десь з початку квітня дупа наступила, мене мало не піймали, ледве втік. Добре, що на машині був.Підперли сбоку. Сдав назад по тротуару метрів 15 і в бокову вуличку звалив. Ще якось півтора місяці малого до політеха і дружину на роботу повозив якось. А зараз ще гірше стало. Десь на місто десь під десяток мобільних груп оповіщення (по 2-3машини,почали багато легкових і на звичайних номерах використовувати, щоб не палитися)не рахуючи мобільних блокпостіа з мусорів. Вже в подвір"ях навіть шаряттся, саджають там своїх людей,, щоб уинкуаали, якщо хтось йде відразу викликають групу.Короче заоіг на дно до кінця літа, па там дасцця чути.12 тис кроків не роблю, але купа роботи. Дно в басіку від осаду почистив, зараз з півтори сотки бруківки помити треба. Короче знаходжу, чим себе зайняти Bolt Повідомлень: 3940 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 10:08 Bolt



Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.





Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.

На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19318 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 10:24 Hotab написав: Bolt



Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.





Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.

На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать.

Допустим моя паперова справа валяється в них десь на самому низу, а тут фігась я сам себе вношу в електронний реєстр і моє прізвище щагаряжться в когось на моніторі з відміткою, що немає броні.

В Иберігу тільки і хто ж ввв розшуку.

Ну і на кордоні може відбутись,, щось за подібним сценарієм.

https://youtu.be/lo18NoC6B5k?si=3Veyc5XzrthlMyzp Допустим моя паперова справа валяється в них десь на самому низу, а тут фігась я сам себе вношу в електронний реєстр і моє прізвище щагаряжться в когось на моніторі з відміткою, що немає броні.В Иберігу тільки і хто ж ввв розшуку.Ну і на кордоні може відбутись,, щось за подібним сценарієм. Bolt Повідомлень: 3940 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 10:39 Bolt



фігась я сам себе вношу в електронний реєстр





Якщо ти лише встановлюєш, то ти лише витягуєш інфо. «Вносити» опція теж є, але ж це не обов’язково робити. Якщо ти лише встановлюєш, то ти лише витягуєш інфо. «Вносити» опція теж є, але ж це не обов’язково робити. Hotab Форумчанин року Повідомлень: 19318 З нами з: 15.02.09 Подякував: 396 раз. Подякували: 2625 раз. Профіль 7 8 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 3367336833693370 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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