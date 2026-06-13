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#<1 ... 3368336933703371 Додано: Суб 13 чер, 2026 11:09 Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Bolt



Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.





Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.

На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Ну все ж є нюанс. Не можу сказати на 100%, але думаю, що сам факт реєстрації в Резерві відправляє куди треба подію що "пацієнт живий". Часто повідомлення про штрафи приходять саме одразу після встановлення Резерву. Ну все ж є нюанс. Не можу сказати на 100%, але думаю, що сам факт реєстрації в Резерві відправляє куди треба подію що "пацієнт живий". Часто повідомлення про штрафи приходять саме одразу після встановлення Резерву. Faceless

Модератор Повідомлень: 37835 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8327 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 11:35 Water написав: Bolt написав: Якщо ти лише встановлюєш, то ти лише витягуєш інфо. «Вносити» опція теж є, але ж це не обов’язково робити. Якщо ти лише встановлюєш, то ти лише витягуєш інфо. «Вносити» опція теж є, але ж це не обов’язково робити.

Ну допустимо..,

Але те що погранцi не здалуть тцкунам,що тут чувак без бронi,жодноiгарантii.Тут по мiсту пересуватись,той ще квест,а до кордону ,ще доiхати треба. Ну допустимо..,Але те що погранцi не здалуть тцкунам,що тут чувак без бронi,жодноiгарантii.Тут по мiсту пересуватись,той ще квест,а до кордону ,ще доiхати треба.

У тебе ж є папірець, тим більше це канало для виїзду.

В Резерв+ буде написан тільки факт, більш нічого.

Якщо тебе свого часу "зняли" з обліку, то звісно ніяких гарантій.

Так щоб виїхать в одну сторону, є можливість оформити?[/quote]



Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.

З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. . У тебе ж є папірець, тим більше це канало для виїзду.В Резерв+ буде написан тільки факт, більш нічого.Якщо тебе свого часу "зняли" з обліку, то звісно ніяких гарантій.Так щоб виїхать в одну сторону, є можливість оформити?[/quote]Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. . Bolt Повідомлень: 3944 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 11:37 Faceless написав: Hotab написав: Bolt



Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.





Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.

На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать. Ну все ж є нюанс. Не можу сказати на 100%, але думаю, що сам факт реєстрації в Резерві відправляє куди треба подію що "пацієнт живий". Часто повідомлення про штрафи приходять саме одразу після встановлення Резерву. Ну все ж є нюанс. Не можу сказати на 100%, але думаю, що сам факт реєстрації в Резерві відправляє куди треба подію що "пацієнт живий". Часто повідомлення про штрафи приходять саме одразу після встановлення Резерву.

Ось власне це і мав на увазі.

Що десь якись трігерок спрацьовує. Ось власне це і мав на увазі.Що десь якись трігерок спрацьовує. Bolt Повідомлень: 3944 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 12:02 Еміграція, заробітчанство

(Або чи допомагає бути не лохОм в житті «конкретно-образное мышление»)



Для довідки: «Конкретно-образне (наочно-образне) мислення - це здатність вирішувати завдання, оперуючи уявними образами та наочними уявленнями без виконання реальних практичних дій. Воно дозволяє відтворювати найдрібніші деталі предметів, їх властивості та зв'язки в уяві »



Власне це те, що відрізняє мавпу від людини.

У мавпи ніби-то все саме таке, як у людини: ноги, вуха, шия, очі… ну все однакове.

Єдина різниця: різна будова - крім кількості хромосом в сперматозоїді - будова мозку.

Скільки мавпі не говори: «Лимон», вона не зможе уявити його, поки не понадкусює.

Людина може уявити лимон - його смак та скоринку - не надкусючи.



В ці дні проводжають дитину на навчання в США мої найкращі друзі з мого Львова.

Цікаво дистанційно споглядати:

- дитині надали право самій подумати де як (не зовсім саме це) та на кого вчитися. В ліцей у Львові щодня возив дідусь - сусіда пана Bolt.

- дитина амбітно подала документи відразу в 10 університетів США. Серед них був навіть (я трохи посміхався) Гарвард.

- документи на навчання школярі подають ще з осені перед роком вступу. Найпізніше отримують повідомлення про прийом/відмову «найкрутіших університетів: Берклі, Стенфорд, Гарвард та інших.

Надійшла пропозиція: думай, погоджуєшся ти на умови чи ні (інколи пропонують зміну спеціальності - все залежить від твоїх балів та конкурсної ситуації);

- Гарвард любʼязно відмовив… Очікувано: дуже селективний відбір… здається, не більше 4…6% від тих, хто подав документи. Та і у тих TOEFL повинен бути 100+ балів.

- остаточний вибір дитина реально зробила сама: навіть дідусь, колишній офіцер, який возив дитину в ліцей, не знає назву…

- різниця в навчанні в університетах в США буває вагомою відразу за деякими параметрами:

а) про критерій вибору номер 1 мені розказали наші українці на пляжі на півострові Каш в Туреччині ще років 10 тому. Вони закінчили в США університет, після якого не змогли влаштуватися на роботі ніде та ніяк в США . Ледве знайшли роботу в UK. За те: дешево або дуже дешево. Дешево - це від 5000 до 10000$ на рік. б) критерій номер два: рейтинг університету в світі або в США. Може бути місце університету в цілому не високе (скажімо, 100…140 в рейтингу США, але за окремим напрямами підготовки: 3..5 (!). в) за ціною навчання: велика різниця в тому чи є ти мешканцем даного штату чи не є мешканцем саме такого штату (або іноземцем). Різниця в оплаті студента бути в 3-7 разів. Такі правила в кожному університеті штату.

- дитина вибрала університет не в тому штаті, де Гарвард. В такому, що я і назву штату не чув. Але він є. Логіка така: подалі від батьків: набридли своїми командами.

Вільне плавання.



Я подивився подробиці (університет із приватності - не мій секрет - називати не буду) для «чужинців» в цьому році встановив плату в 47 000$.

Проживання студента в кампусі з харчуванням оцінюється в 13 000$ на рік.

Разом 60 000$ на рік. Не дешево.



Але не дорожчає тільки сало та черешня в Україні…

Батько дав добро на такі витрати: найкраще вкладення грошей - це інвестиція в освіту дітей…



Ну що ж… здається літак із Європи саме зараз вже переносить «студента» на New York…



«Шари» (наголос на букві А) - улюблене студентами України слово - не буде…

Починається реаоино самостійне життя.

Правда, підкріплене грошами батька.

Не даремно він вдало продав побудовану майже власноруч хату в одному колись цікавому селі…

Це було 10+ років тому. Востаннє редагувалось akurt в Суб 13 чер, 2026 12:13, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 12157 З нами з: 12.02.09 Подякував: 4397 раз. Подякували: 1574 раз. Профіль 2 2 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 12:09 Bolt написав: Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.

З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. . Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .

а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена? а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена? Shaman

Повідомлень: 13195 З нами з: 29.09.19 Подякував: 841 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 12:14 Shaman написав: Bolt написав: Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.

З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. . Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .

а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена? а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?

Та фіг там.

Є двое повнолітніх дітей. Та фіг там.Є двое повнолітніх дітей. Bolt Повідомлень: 3944 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 313 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3368336933703371 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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