|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2026 11:09
Hotab написав:Bolt
Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.
Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.
На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать.
Ну все ж є нюанс. Не можу сказати на 100%, але думаю, що сам факт реєстрації в Резерві відправляє куди треба подію що "пацієнт живий". Часто повідомлення про штрафи приходять саме одразу після встановлення Резерву.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37835
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1510 раз.
- Подякували: 8327 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 13 чер, 2026 11:35
Water написав: Bolt написав:
Якщо ти лише встановлюєш, то ти лише витягуєш інфо. «Вносити» опція теж є, але ж це не обов’язково робити.
Ну допустимо..,
Але те що погранцi не здалуть тцкунам,що тут чувак без бронi,жодноiгарантii.Тут по мiсту пересуватись,той ще квест,а до кордону ,ще доiхати треба.
У тебе ж є папірець, тим більше це канало для виїзду.
В Резерв+ буде написан тільки факт, більш нічого.
Якщо тебе свого часу "зняли" з обліку, то звісно ніяких гарантій.
Так щоб виїхать в одну сторону, є можливість оформити?[/quote]
Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.
З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 13 чер, 2026 11:37
Faceless написав: Hotab написав:Bolt
Змінилось те, що при перетині кордону Резерв+ вимагають.Якщо я тільки його собі встановлю це може привезти до непередбачуваних(передбачуваний наслідків) тож зась.
Не впевнений на всі 100, але резерв+ це всього лише знаряддя отримання тобою інформації про себе з «Оберіг». Якщо ти в розшуку вже, то ти просто про це дізнаєшся. Якщо не в розшуку, то резерв ніяк не додасть тобі клопотів.
На кордоні все одно всіх перевіряли і перевіряють по своїй базі в «оберіг» , твій резерв їм не обовʼязково, вони і так все бачать.
Ну все ж є нюанс. Не можу сказати на 100%, але думаю, що сам факт реєстрації в Резерві відправляє куди треба подію що "пацієнт живий". Часто повідомлення про штрафи приходять саме одразу після встановлення Резерву.
Ось власне це і мав на увазі.
Що десь якись трігерок спрацьовує.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 13 чер, 2026 12:02
Еміграція, заробітчанство
(Або чи допомагає бути не лохОм в житті «конкретно-образное мышление»)
Для довідки: «Конкретно-образне (наочно-образне) мислення - це здатність вирішувати завдання, оперуючи уявними образами та наочними уявленнями без виконання реальних практичних дій. Воно дозволяє відтворювати найдрібніші деталі предметів, їх властивості та зв'язки в уяві»
Власне це те, що відрізняє мавпу від людини.
У мавпи ніби-то все саме таке, як у людини: ноги, вуха, шия, очі… ну все однакове.
Єдина різниця: різна будова - крім кількості хромосом в сперматозоїді - будова мозку.
Скільки мавпі не говори: «Лимон», вона не зможе уявити його, поки не понадкусює.
Людина може уявити лимон - його смак та скоринку - не надкусючи.
Тобто людина - навідміну від мавпи - і має можливість, в повинна це робити - уявити свою майбутнє, та прогнозувати його.
В ці дні проводжають дитину на навчання в США мої найкращі друзі з мого Львова.
Цікаво дистанційно споглядати:
- дитині надали право самій подумати де як (не зовсім саме це) та на кого вчитися. В ліцей у Львові щодня возив дідусь - сусіда пана Bolt.
- дитина амбітно подала документи відразу в 10 університетів США. Серед них був навіть (я трохи посміхався) Гарвард.
- документи на навчання школярі подають ще з осені перед роком вступу. Найпізніше отримують повідомлення про прийом/відмову «найкрутіших університетів: Берклі, Стенфорд, Гарвард та інших.
Надійшла пропозиція: думай, погоджуєшся ти на умови чи ні (інколи пропонують зміну спеціальності - все залежить від твоїх балів та конкурсної ситуації);
- Гарвард любʼязно відмовив… Очікувано: дуже селективний відбір… здається, не більше 4…6% від тих, хто подав документи. Та і у тих TOEFL повинен бути 100+ балів.
- остаточний вибір дитина реально зробила сама: навіть дідусь, колишній офіцер, який возив дитину в ліцей, не знає назву…
- різниця в навчанні в університетах в США буває вагомою відразу за деякими параметрами:
а) про критерій вибору номер 1 мені розказали наші українці на пляжі на півострові Каш в Туреччині ще років 10 тому. Вони закінчили в США університет, після якого не змогли влаштуватися на роботі ніде та ніяк в США. Ледве знайшли роботу в UK. За те: дешево або дуже дешево. Дешево - це від 5000 до 10000$ на рік. б) критерій номер два: рейтинг університету в світі або в США. Може бути місце університету в цілому не високе (скажімо, 100…140 в рейтингу США, але за окремим напрямами підготовки: 3..5 (!). в) за ціною навчання: велика різниця в тому чи є ти мешканцем даного штату чи не є мешканцем саме такого штату (або іноземцем). Різниця в оплаті студента бути в 3-7 разів. Такі правила в кожному університеті штату.
- дитина вибрала університет не в тому штаті, де Гарвард. В такому, що я і назву штату не чув. Але він є. Логіка така: подалі від батьків: набридли своїми командами.
Вільне плавання.
Я подивився подробиці (університет із приватності - не мій секрет - називати не буду) для «чужинців» в цьому році встановив плату в 47 000$.
Проживання студента в кампусі з харчуванням оцінюється в 13 000$ на рік.
Разом 60 000$ на рік. Не дешево.
Але не дорожчає тільки сало та черешня в Україні…
Батько дав добро на такі витрати: найкраще вкладення грошей - це інвестиція в освіту дітей…
Ну що ж… здається скоро літак із Європи вже буде переносити «студента» на New York…
«Шари» (наголос на букві А) - улюблене студентами України слово - не буде…
Починається реаоино самостійне життя.
Правда, підкріплене грошами батька.
Не даремно він вдало продав побудовану майже власноруч хату в одному колись цікавому селі…
Це було 10+ років тому.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 13 чер, 2026 13:34, всього редагувалось 3 разів.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 12157
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4397 раз.
- Подякували: 1574 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
7
Додано: Суб 13 чер, 2026 12:09
Bolt написав:
Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.
З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .
а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13196
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1784 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 13 чер, 2026 12:14
Shaman написав: Bolt написав:
Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.
З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .
а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?
Та фіг там.
Є двое повнолітніх дітей.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 13 чер, 2026 12:32
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Я під час війни 5 раз виїжджав, як супровід дружини в якої 2 група.
З папірців в мене військовий квиток лейтенанта запаса. Коли роки два тому зупиняли-канало. Зараз гребуть всіх підряд. А загребуть, ще гірше ніж рядовому. Бо рядовий сам за себе. А тут дадуть командувати азводом забусярених добровольців, від яких можна чекати що завгодно. Короче іпати будуть і знизу і зверху. Короче краще, я дома пересиджу. .
а якщо в дружини друга група - догляд же можна оформити? чи якраз відстрочка й не оформлена?
Та фіг там.
Є двое повнолітніх дітей.
а, так зрозуміло. наявність родичів зараз можуть дуже широко трактувати...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 13196
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 1784 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 13 чер, 2026 13:22
Тим бiльше там знову треба буде прописались.Короче поки виканаеш всiвимоги раз 20встигнуть мобiлiзувати.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 3945
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|